Directeur geplaagd CBR stapt op na aangescherpt toezicht

Een detectiepoort bij het Examencentrum Amsterdam van het CBR. Beeld ANP

In de verklaring staat dat algemeen directeur Petra Delsing ‘als eindverantwoordelijke voor de gehele organisatie van het CBR heeft besloten niet langer in aanmerking te willen komen voor een tweede termijn als algemeen directeur’. Delsing was sinds mei 2016 algemeen directeur. Een woordvoerder van het CBR kan ‘verder niets zeggen’ over de reden van vertrek, ook niet of het verband houdt met de problemen binnen de organisatie.

Het CBR kampt al langer met grote achterstanden, onder meer in het verwerken van gezondheidsverklaringen. Zo'n verklaring is nodig voor een nieuw rijbewijs na ziekte, bij ouderdom of om bepaalde beroepen te kunnen uitoefenen. In veel gevallen overschrijdt de instantie de eigen termijn van vier maanden voor het beoordelen van zo’n verklaring.

Oplopende wachttijden

Vorig jaar liepen ook de wachttijden om rijexamen te mogen doen flink op. De maximale wachttijd van zeven weken werd in de helft van de examenlocaties overschreden. Het CBR waarschuwt al langer voor de lange wachttijden. Volgens de instantie blijft het aantal ouderen toenemen dat deelneemt aan het verkeer . Ook doen steeds meer mensen rijexamen door de aanhoudende economische groei.

Het CBR heeft inmiddels extra medisch personeel aangenomen om gezondheidsverklaringen te beoordelen. Ook zijn de openingstijden van de klantenservice verruimd en is met vervoerdersorganisatie TLN een spoedprocedure ingesteld voor mensen die hun rijbewijs nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Aan het einde van dit jaar hoopt het CBR met behulp van digitalisering sneller te kunnen gaan werken.