Directeur door softwareprobleem geplaagde medicijnengroothandel: ‘Wij leveren geen snoepgoed maar essentiële geneesmiddelen’

Directeur Jan Dirk Jansen van farmaceutische groothandel Pluripharm (links). Foto RV/Richard Rood

Hoe komen patiënten die niet zonder medicijnen kunnen aan hun medicatie?

‘Gelukkig is Pluripharm niet de enige groothandel in medicijnen in Nederland. Wij bedienen 10 tot 15 procent van de openbare apotheek- en ziekenhuismarkt; zo’n tweehonderd van de ruim tweeduizend apotheken en enkele tientallen ziekenhuislocaties. Er zijn nog drie andere grote bedrijven die hetzelfde doen en die samen meer dan 85 procent van de markt voorzien. Onze klanten zijn dan ook bij die andere groothandels gaan bestellen wat ze van ons niet geleverd kregen. Ook lokaal, tussen apotheken onderling, worden oplossingen gevonden. Voor dringende zaken hebben we altijd koeriers die spoedbestellingen doen. Maar doordat veel klanten deze route gingen gebruiken voor hun tekorten, raakte dat systeem ook verstopt.

‘Er is dus wel een vangnet waardoor gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden en paniek absoluut onnodig is. Dit neemt natuurlijk niet weg dat er veel overlast voor onze apotheekklanten en hun patiënten is ontstaan. Apotheekteams komen in de knel en moeten klanten laten terugkomen of alternatieve leverkanalen zoeken. Dat is voor ons bedrijf heel zuur en dat spijt iedereen die bij ons werkt oprecht. Wij leveren geen snoepgoed maar, in veel gevallen, essentiële geneesmiddelen en dat brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee, waarvan wij ons zeer bewust zijn.’

Hoe kan dit gebeuren?

‘Twee jaar geleden werd duidelijk dat onze software dringend aan vernieuwing toe was. Er was geen andere keuze dan een volledig nieuw ERP-softwaresysteem aan te schaffen, dat de gehele stroom van goederen en geld van de groothandel naar apotheken en ziekenhuizen regelt. We kozen voor het gerenommeerde JD Edwards van Oracle. In twee jaar tijd hebben we dit in samenwerking met ict-experts aangepast aan ons bedrijf en uitvoerig getest. Drie weken geleden zijn we na een laatste geslaagde test ‘live’ gegaan. Na twee dagen bleken er foutjes in de software-instellingen te zitten. Opslaglocaties in het magazijn werden niet goed aangestuurd door de ict. Kleine fouten hebben in een magazijn met tienduizenden bewegingen per dag al heel snel grote gevolgen. Onze capaciteit zakte terug tot de helft. Waardoor we enkele duizenden bestellingen niet konden leveren.’

Is er zicht op een oplossing?

‘Momenteel zitten we op een capaciteit van 70 procent. Dit betekent dat 30 procent van de bestellingen niet geleverd wordt en wordt nagezonden. Het aantal nazendingen loopt elke dag op. Die nazendingen doen we als er ruimte is op een dag of in de weekenden. Ze komen daarom later binnen dan te doen gebruikelijk of in het geheel niet. Het probleem met softwarefouten is dat moeilijk te voorspellen valt hoe lang het duurt voordat ze opgelost zijn. Er wordt in ieder geval dag en nacht aan gewerkt en wij vergaderen dagelijks met onze eigen en externe deskundigen over de voortgang. Ik schat in dat wij de komende anderhalve week stapsgewijs op ons gebruikelijke serviceniveau zullen komen.’

Gaat u de softwareleverancier aansprakelijk stellen?

‘In dit soort situaties wijst iedereen naar elkaar. Vaak worden dat langdurige juridische trajecten. Daar zijn wij nu niet mee bezig. Het is belangrijker eerst de problemen op te lossen.’

Maakt ict de voor patiënten belangrijke levering van medicatie niet kwetsbaar?

‘Het gebeurt regelmatig dat nieuwe softwaresystemen voor problemen zorgen. Vorig jaar kon een andere farmaceutische groothandel, Alliance, vanwege een zelfde ERP-overgang ook langdurig niet leveren. Met precies dezelfde gevolgen. Maar ook als onze ict is hersteld, zullen we nog steeds een deel van de bestelde geneesmiddelen niet kunnen leveren omdat bepaalde middelen in heel Nederland niet leverbaar zijn, als gevolg van de toenemende kwetsbaarheid van onze sector door de bezuinigingen van de afgelopen jaren.

‘Het is natuurlijk goed dat er doelmatig wordt gewerkt maar er is een keerzijde. De marges in de distributie en de prijzen van sommige producten, zoals de merkloze geneesmiddelen en de hulpmiddelen, zijn zo laag dat er steeds minder aanbieders overblijven. Dat zie je bij de groothandels en distributeurs maar ook bij geneesmiddelproducenten en grondstoffenleveranciers. En komt er vervolgens één van de partijen in de problemen, door bijvoorbeeld een ict-storing of een kwaliteitsprobleem in de productie, dan wordt het steeds lastiger om dat op te vangen.’