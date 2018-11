Directeur Brits woningbedrijf wordt de laan uitgestuurd na recordbonus van 86 miljoen euro

‘De man van 75 miljoen’. Beeld .

‘De man van 75 miljoen’. Dat werd de bijnaam van Jeff Fairburn toen hij een bonus kreeg van 75 miljoen pond. Na negatieve publiciteit over deze vorm van zelfverrijking is de 52-jarige directeur van het Britse woningbouwbedrijf Persimmon woensdag naar huis gestuurd. Fairburn gaf toe dat de controverse omtrent zijn bonus leidde tot te veel negatieve ‘afleiding’ voor de beursgenoteerde onderneming.

Vorige maand liep Fairburn al boos weg uit een interview met de BBC, toen zijn bonus – de hoogste in Groot-Brittannië en indirect gefinancierd met belastinggeld – ter sprake kwam. ‘Heel jammer dat je daarover begint’, aldus Fairburn, voordat hij subiet het beeld uit loopt. Behalve de reputatie van Fairburn ging ook de koers van Persimmon naar beneden, waarop aandeelhouders zich begonnen te roeren. Woensdag kondigde het woningbouwbedrijf Fairburns aftreden aan, ‘in overleg en op verzoek van het bedrijf.’

Fairburn was sinds 2013 bestuursvoorzitter van Persimmon Homes, waar hij in 1989 kwam werken. Persimmon groeide uit tot de grootste huizenbouwer van het eiland. Het bedrijf heeft flink geprofiteerd van de lage rentestand en van Help to Buy, een groot subsidieprogramma van de Conservatieve regering voor starters op de woningmarkt. De kwaliteit van de door Persimmon gebouwde nieuwbouwwoningen is als wisselend ervaren.

‘Onsmakelijk en immoreel’

Eind vorig jaar kwam de onderneming in opspraak nadat bekend was geworden dat Fairburn een bonus van 100 miljoen pond (113 miljoen euro) zou ontvangen. De daaropvolgende rel leidde tot het aftreden van het hoofd van de Raad van Commissarissen, die de beloning had goedgekeurd. Fairburn moest vervolgens genoegen nemen met een kwart minder. Ook het nieuwe bedrag viel slecht bij zowel publiek als aandeelhouders, temeer omdat het hier indirect gaat om belastinggeld.

Bij een aandeelhoudersvergadering, afgelopen voorjaar, kreeg Fairburn het te verduren van investeerder Euan Stirling van Standard Life Aberdeen, die de bonus niet alleen ‘onsmakelijk’ en ‘immoreel’ achtte, maar ook in strijd met Fairburns verantwoordelijkheden als directeur. Een leidinggevende moet immers waken over de reputatie van zijn onderneming en die was door deze megabonus in het geding, zeker in het licht van de woningcrisis en het groeiende aantal daklozen.