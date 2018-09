Directeur auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra stapt op na kritisch rapport

Buma/Stemra-directeur Wim van Limpt stapt op bij de auteursrechtenorganisatie. Aanleiding is het rapport van een onafhankelijke onderzoekscommissie over het functioneren van Buma/Stemra dat dinsdag is verschenen.

Wim van Limpt , die is opgestapt als directeur van Buma/Stemra. Foto Twitter

De onderzoekscommissie concludeert dat er sprake is van een ‘bedreigende situatie’ bij de organisatie door ruzie tussen Van Limpt en zijn managementteam. Twee directieleden zitten al bijna een jaar ziek thuis nadat ze door Van Limpt waren beschuldigd van gerommel en gerotzooi met de boekhouding. De commissie die op verzoek van de toezichthouder CvTA onderzoek deed, schrijft nu dat er geen ‘noemenswaardige onregelmatigheden’ hebben plaatsgevonden.

Van Limpt raakte vorig jaar zelf in opspraak door een publicatie in de Volkskrant waarin onder meer stond dat hij nogal kwistig met de creditcard van de zaak was en er onduidelijkheden op zijn cv stonden. Zo kocht hij onder meer de duurste Ipad en schafte hij een iMac aan om thuis te kunnen werken. Daarnaast vloog hij standaard businessclass, ook binnen Europa, en huurde hij peperdure adviseurs in om hem te ondersteunen als directeur.

In het onderzoeksrapport noemt de commissie ‘deze aanzienlijke aanschaffingen in de sfeer van persoonlijk ICT-uitrusting’ en het gebruik van ‘businessclass vliegtickets’ door Van Limpt ‘opvallend’. De declaraties werden wel goedgekeurd door de bestuursvoorzitter – oud hoofdofficier van justitie Leo de Wit – maar ‘niet duidelijk is welke normen zijn gehanteerd voor de goedkeuring’. De commissie kon niet achterhalen hoe Van Limpt in 2007 in dienst trad bij Buma/Stemra, omdat zijn ‘sollicitatiebrief en kopieën van diploma’s’ ontbreken in zijn personeelsdossier.

Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra incasseert geld bij radio- en televisiestations, horecabedrijven en andere muziekgebruikers om dat te verdelen onder de aangesloten componisten, schrijvers en uitgevers. De afgelopen jaren kwam de organisatie met regelmaat in opspraak door verhalen over belangenverstrengeling, corruptie en de terugkerende klacht van leden die claimen dat ze te weinig ontvangen en dat het volstrekt onduidelijk is hoe Buma/Stemra het geld verdeelt.

In het rapport staat een hele rits aanbevelingen voor Buma/Stemra om de organisatie weer op orde te krijgen. Zo moet er zo snel mogelijk een financieel directeur worden aangesteld en capabele medewerkers aangenomen worden. Ook moeten er duidelijke richtlijnen komen over onkostendeclaraties van de directie. Buma/Stemra laat in een reactie weten de aanbevelingen ‘voortvarend ter hand’ te zullen nemen. Directeur Van Limpt legt eind oktober op de algemene ledenraadvergadering zijn taak neer.