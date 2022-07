Diplomatieke doorbraak in Oekraïne-oorlog: Kyiv en Moskou waarborgen graanexport

Een Russische soldaat op een graanveld bij Melitopol in Zuid-Oekraïne. Beeld AP

Oekraïne en Rusland hebben, elk voor zich, met de Verenigde Naties akkoorden gesloten over het hervatten van de graanexport via de Zwarte Zee. De documenten werden vrijdagmiddag in Istanbul ondertekend door VN-secretaris-generaal António Guterres en vertegenwoordigers van beide landen. Ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan woonde de ondertekening bij. Guterres sprak van ‘een baken van hoop’.

Turkije bemiddelde bij het tot stand komen van het akkoord en speelt een belangrijke rol bij de uitvoering ervan. Zo moet het de schepen inspecteren die naar Oekraïne varen, om tegemoet te komen aan de Russische vrees dat er wapens naar Oekraïne worden gesmokkeld.

Ook moet de Turkse marine de veiligheid garanderen van de vaarroute tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee. De Bosporus loopt dwars door Istanbul. Een door Oekraïne, Rusland, de VN en Turkije beheerd coördinatiecentrum dat moet toezien op juiste naleving van de afspraken, wordt gevestigd in de Turkse metropool. Het centrum zal worden bemand door technische en militaire experts.

Zeemijnen

Vanuit drie Oekraïense havens, waaronder die van Odesa, zal graan worden vervoerd. Oekraïne gaat zelf de schepen begeleiden. De vaartuigen zijn over het algemeen van commerciële vrachtvervoerders, die garanties nodig hebben dat zij veilig kunnen opereren in het oorlogsgebied.

De Oekraïners hebben zeemijnen gelegd in de wateren rond de havens om de Russische marine af te schrikken. Volgens Moskou was dat de voornaamste reden waarom de vaarroute maandenlang niet bruikbaar was. Volgens Kyiv was dat vooral een gevolg van een Russische blokkade.

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe zei in een reactie dat Rusland niet zal proberen te profiteren van het feit dat de havens worden vrijgemaakt van mijnen. ‘We hebben die toezegging gedaan’, zei hij. Volgens Sjojgoe is Moskou ‘verplichtingen aangegaan die in het document duidelijk worden omschreven’.

Militairen tijdens een bezoek van de internationale pers aan een graanopslag in Melitopol. Beeld ANP / EPA

Het akkoord moet het mogelijk maken dat Rusland en Oekraïne, twee van de grootste graanproducenten ter wereld, weer gaan voorzien in de schreeuwende wereldwijde behoefte aan graan. De oorlog in Oekraïne heeft sterk bijgedragen aan de mondiale voedselcrisis. Vooral in Afrika dreigt hongersnood door de gestokte aanvoer. Eritrea bijvoorbeeld importeert al zijn graan uit Rusland en Oekraïne, Tanzania tweederde van zijn graan. Ook de prijzen van graan en graanproducten zijn omhooggeschoten.

In de Oekraïense havens ligt 22 miljoen ton graan te wachten om te kunnen worden verscheept. Doordat de silo’s al maximaal worden benut, wordt de opslag van nieuwe oogsten sterk bemoeilijkt. Door het akkoord moet ook de aanvoer van Russisch graan weer op gang komen.

Sancties op voedsel geschrapt

De Europese Unie schrapt handelssancties tegen Rusland die een belemmering vormen voor de Russische export van voedsel, zo zei woordvoerder Maria Zacharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens haar gaapt er doorgaans echter een enorme kloof tussen de intenties en de daden van de EU. De ‘kortzichtige Europese sancties’ noemde zij als de voornaamste oorzaak van de voedselcrisis in de wereld.

Bij de ondertekening vrijdag in Istanbul zaten de afvaardigingen van Oekraïne en Rusland niet aan één en dezelfde tafel. De Oekraïners hadden kort voor ondertekening nog benadrukt geen overeenkomst met de agressor te willen sluiten, alleen met Turkije en de VN.