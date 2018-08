nieuws bootmigranten

Diplomatieke crisis gesmoord: migranten mogen na 10 dagen politiek gesteggel toch van boord in Catania

De overgebleven 137 migranten van het Italiaanse marineschip Diciotti zijn zondagmorgen van boord gegaan in de haven van het Siciliaanse Catania. De Italiaanse Katholieke Kerk beloofde zaterdag honderd migranten op te vangen en ook Ierland, waar de paus momenteel op bezoek is, en Albanië beloofden elk twintig migranten over te nemen.