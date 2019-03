Diplomatiek conflict met Iran: kabinet roept ambassadeur terug uit Teheran

Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken, op het Binnenhof in Den Haag. Beeld ANP

In een verklaring noemt Blok het uitzetten van twee Nederlandse ambassadewerkers door Iran van afgelopen zondag ‘onacceptabel’. De minister spreekt van een reactie op de eerdere uitzetting van twee Iraanse diplomaten in juni 2018. Het kabinet besloot daartoe na sterke aanwijzingen van de AIVD dat het Iraanse regime verantwoordelijk was voor de liquidaties van twee Nederlanders van Iraanse komaf: die van Mohammad Reza Kolahi Samadi (Almere, 2015) en van Ahmed Mola Nissi (Den Haag, 2017).

Na de eerste aankondiging van de uitzetting van de twee Nederlanders, op 20 februari, is de Iraanse ambassadeur in Den Haag meteen ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken, schrijft Blok. Daar is hem te horen gegeven dat de beslissing van de autoriteiten in Teheran niet door de beugel kan. Desondanks heeft Iran de uitzetting van de ambassademedewerkers zondag doorgezet.

Volgens Blok zijn de twee maandag teruggekeerd naar Nederland. ‘Voor henzelf, hun gezin en het team dat ze achterlaten is zo’n plotseling vertrek ingrijpend. Ze worden goed opgevangen.’