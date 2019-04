Dion Graus wil een onderzoek naar zijn onkosten

Goedemiddag,

Terwijl Dion Graus zich van geen kwaad bewust toonde, trachtte Thierry Baudet de interne kritiek op zijn leiderschap te relativeren.

GESPREK VAN DE DAG

De onkosten

PVV-Kamerlid Graus maakt zichzelf vandaag niet populair onder zijn 149 collega's in de nationale vergaderzaal. Die weten immers hoe kwetsbaar ze zijn. Mensen die hun nek uitsteken met standpunten die niet overal in goede aarde vallen, zetten veel op het spel onder zeer onzekere omstandigheden. Kabinetten kunnen elk moment vallen en kiezers zijn wispelturig. Lang niet voor elk oud-Kamerlid blijkt het eenvoudig om na een paar jaar Binnenhof weer een maatschappelijke carrière op te pakken. Het is voor partijen dan ook steeds moeilijker om kandidaten van buiten de publieke sector te werven. Alleen al om die reden heerst op het Binnenhof vrij algemeen de overtuiging dat er niet te geringschattend gesproken moet worden over de ruime schadeloosstelling en het bijbehorende wachtgeld. Een democratie mag wat kosten.

Maar dat verhaal heeft ook een keerzijde, beseffen de meeste politici. Want dat de schadeloosstelling en het wachtgeld ruim zijn, brengt verplichtingen met zich mee voor de ontvangers. In de eerste plaats het besef dat zij er naar eer en geweten mee om dienen te gaan. Wie elke maand sowieso ruim 9000 euro publiek geld ontvangt, heeft weinig speelruimte om eventuele bijkomende regelingen dan ook nog eens zo ver mogelijk op te rekken.

Toch is dat precies wat Graus volgens de onthullingen van de Volkskrant en EenVandaag de afgelopen jaren heeft gedaan: een omstreden inschrijving op een tweede adres, bij zijn moeder thuis, ver weg van Den Haag, is genoeg om nog eens 2000 euro extra per maand aan reiskosten te incasseren. De Tweede Kamer zegt van niets te weten. Die gaat uit van ‘goed vertrouwen’.

Graus koos vandaag in zijn reactie voor de vlucht naar voren. Hij wil zelf een onderzoek door het parlement naar zijn onkostenvergoeding. Hij hoopt daarmee zijn naam te kunnen zuiveren. ‘Als ik ooit weg ga of weg moet, wil ik dat graag eervol doen.’ Hij herhaalde dat hij echt bij zijn moeder in Heerlen woont. Dat buurtbewoners hem daar nooit zien, komt doordat hij zich meestal vermomt als hij naar huis gaat.

Partijleider Wilders vindt die verklaring afdoende. ‘Ik heb geen enkele aanleiding om te twijfelen aan zijn woorden dat hij daar wel woont en verblijft.’

EN DAN DIT NOG

Forum in gesprek met zichzelf

Een roerig weekend was het ook voor FvD-leider Thierry Baudet, die in NRC Handelsblad kon lezen dat het in zijn partij maar eens wat minder om hem moet gaan draaien. Was getekend: aankomend senator Henk Otten, de grote man achter de schermen bij Forum. Hier komt een al langer gistend generatieconflict binnen de jonge partij naar boven, analyseert verslaggever Frank Hendrickx. Baudet zelf toonde zich vandaag desgevraagd niet onder de indruk. Hij was ‘verrast’ toen hij zaterdag de krant opensloeg maar wil er niet te zwaar aan tillen. ‘De een is wat praktischer ingesteld, de ander wat filosofischer. Het is prima dat iemand daar ideeën over heeft. We zijn een democratische partij.’

‘Even flink aan het werk’

Tevreden was Baudet vandaag met de uitspraak tegen de Nijmeegse studente Mila van den B., die op 23 maart meeliep in de antiracisme-demonstratie in Amsterdam en daar opviel met haar leus: ‘Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf!’ Zij kreeg vandaag van de rechtbank in Amsterdam een onvoorwaardelijke taakstraf van honderd uur omdat zij de grenzen van de vrijheid van meningsuiting heeft overschreden. Baudet kan zich daarin vinden. ‘Even flink aan het werk, om al die agressie eruit te zweten. Dat lijkt me prima. Ik hoop dat ze het nooit meer zal doen.’

Thierry Baudet (FvD) voorafgaand aan het wekelijkse vragenuur in. Beeld ANP - Bart Maat

