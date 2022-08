Dinsdag hele dag geen NS-treinen door staking, alleen traject Amsterdam-Schiphol wordt gereden

Twee NS-medewerkers op een vrijwel leeg Amsterdam Centraal. Ze dragen een speciaal hesje vanwege de staking. Beeld ANP

Het vervoersbedrijf adviseert mensen hun reis uit te stellen of vervangend vervoer te regelen. Ook internationale treinen rijden niet, met uitzondering van de Eurostar naar Londen en de Thalys naar Parijs. Regionale treinvervoerders rijden wel gewoon.

Deze weken legt het NS-personeel per regio beurtelings het werk neer. Al enkele dagen keken veel reizigers met vrees naar de dinsdag van deze ‘stakingsestafette’. Door de centrale ligging van Utrecht doorkruisen veel trajecten de regio. Ook is de stad vaak het start- en het eindpunt van een treinverbinding.

Omdat de staking al enige tijd geleden is aangekondigd, is de NS niet verplicht om vervangend busvervoer te regelen. Door een personeelstekort onder buschauffeurs was dat sowieso een onmogelijke opgave geweest. De interim-baas van de NS, Bert Groenewegen, vraagt ‘begrip en zelfredzaamheid’ van reizigers dinsdag. Volgens hem wordt de NS door de staking in Utrecht ‘in het hart geraakt’.

Reizigersbond Rover is niet te spreken over de staking en had liever ‘minder extreme’ acties gezien, zegt directeur Freek Bos. ‘Staken is een belangrijk recht, maar in een vitale sector moet een vakbond wel tien keer nadenken voor zij gaat staken.’ In plaats van een estafettestaking, had Bos liever een ‘reizigervriendelijke’ acties gezien, zoals het stoppen met de kaartcontrole of kleine reisvertragingen. ‘Als dat niet werkt kan je altijd overgaan tot meer actie. Rover hoopt dat er snel een uitweg komt uit de impasse. ‘Beide partijen moeten inzien dat het zo niet verder kan.’

Geen contact

Het aantal medewerkers dat tot nu toe meedoet met de stakingen is volgens de FNV-vakbondsbestuurder Henri Janssen ‘bijna 100 procent’. De bonden eisen dat de directie met een beter cao-voorstel komt. Dat is vooralsnog niet gebeurd, laat Janssen weten. Ook is er sinds de staking geen contact geweest tussen beide onderhandelingspartijen.

De kans is groot dat er uiteindelijk landelijke stakingen gaan volgen. Er is nog niet besloten wanneer dat is. De bonden beloven dat minstens 48 uur tevoren te communiceren. Treinreizigers hebben op die manier voldoende tijd om op de verstoring te anticiperen.

NS-topman Groenewagen stelt dat de boodschap van de vakbonden is aangekomen. ‘Staken doe je niet zomaar. Daarom willen we graag in gesprek met de vakbonden om tot een goede cao te komen.’