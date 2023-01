Dino waarschuwt voor uitsterven diersoorten

Beeld AFP

Waar de dino’s ten onder gingen aan een onafwendbare asteroïde, sterven diersoorten nu uit door menselijk toedoen. Dat kunnen we voorkomen, is de boodschap van deze dino, mascotte van het VN-ontwikkelingsprogramma. Afgelopen week verscheen hij op COP15, de internationale biodiversiteitstop van de VN in Montreal. In ‘Frankie the Dino’ zit een medewerker die het beest af en toe vervaarlijk laat grommen. De boodschap hangt om de nek: kom op mensen, kies niet voor uitsterven.

De biodiversiteit staat meer onder druk dan ooit tevoren. Hoewel het onderwerp in de media minder aandacht krijgt dan klimaatverandering, zijn beide problemen nauw met elkaar verweven. Door milieuvervuiling, opwarming van de aarde en verlies van leefgebied dreigen meer dan een miljoen diersoorten deze eeuw uit te sterven.

De top, wegens corona meermaals uitgesteld, eindigt maandag. Deelnemers onderhandelen over 21 voorgestelde doelen om de natuur te beschermen. Daarbij gaat het onder meer over het beschermen van 30 procent van het aardoppervlak en het verminderen van plastic afval en pesticiden. Nog een heet hangijzer: wie moet de bescherming van de natuur precies financieren?