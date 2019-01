Dino S. wil getuigen tegen vermeende criminele partner Willem Holleeder

Een compilatie rechtbanktekening (panoview) met Willem Holleeder tijdens de voortzetting van de strafzaak. Beeld ANP

De advocaten van S. maken in een verklaring kenbaar dat hij aanbiedt ‘duidelijkheid te scheppen’ over de ‘leugenachtige’ manier waarop in die opname en in eerdere brieven over hem wordt gesproken.

De opnames van De Vries betekenden een wending in het proces tegen Holleeder. Dit vindt ook de verdediging van S. ‘De inhoud van die brieven en opname is belastend voor cliënt en aldus ook relevant voor cliënt in zijn lopende strafzaken Passage en Vandros II’, schrijven de twee advocaten van Ficq en Partners Advocaten. S. werd in 2017 tot levenslang veroordeeld in het liquidatieproces Passage.

Het gesprek tussen De Vries en Holleeder was in 2011. De Vries belde met Holleeder op het kantoor van diens toenmalige advocaat Stijn Franken. Daarbij zou hij gebruik hebben gemaakt van de zogeheten ‘geheimhouderstelefoon’, die alleen is bedoeld voor communicatie tussen advocaat en cliënt. Maandag treedt De Vries aan als getuige in de strafzaak tegen Holleeder.

Het telefoongesprek was bedoeld om toelichting te geven op een eerdere vertrouwelijke brief van Holleeder, waarin hij schrijft dat hij wordt bedreigd door Bénédicte Ficq, de advocaat van Dino S. Ficq zou Holleeder onder druk hebben gezet valse verklaringen af te leggen ten gunste van S. Het kantoor van Ficq heeft dit verhaal altijd afgedaan als onzin. Wel nam kantoorgenoot Nico Meijering vanaf dat moment de verdediging van S. over. \