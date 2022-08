Diners, massagestoelen en spooksalarissen: drie vragen over zelfverrijking bij de Duitse publieke omroep

De in opspraak geraakte omroepbaas Patricia Schlesinger tijdens een première. Beeld ANP / Imago Stock & People GmbH

1. Wat is er aan de hand?

Een dienstauto van 150 duizend euro inclusief ‘massagestoelen’. Een verbouwing van de directieverdieping, kosten: 1,4 miljoen euro. Extravagante diners voor de crème de la crème van de Berlijnse society, met als resultaat lucratieve consultancycontracten voor haar echtgenoot. En dat alles op kosten van de belastingbetaler. De soap rond Patricia Schlesinger (61), baas van de Berlijnse regiozender RBB en voorzitter van de publieke omroepkoepel ARD, begon in de lente. Sindsdien onthullen Duitse media het ene na het andere sappige detail.

Schlesinger is een bekende Duitse journalist met een lange carrière bij ARD, de publieke omroepkoepel waaronder in Duitsland ook de negen regionale omroepen vallen. Ze was het gezicht van diverse nieuws- en achtergrondprogramma’s op de landelijke zender van ARD en leidde deelredacties bij de noord-Duitse publieke omroep NDR. In 2016 kreeg ze de leiding over RBB, de regiozender voor Berlijn en de omringende deelstaat Brandenburg. Sindsdien leeft ze als God in Frankrijk, blijkt nu – zij het in Duitsland.

Nadat Business Insider eind juni ontdekte dat er een justitieel onderzoek liep naar een consultantcontract ter waarde van 100 duizend euro tussen Schlesingers echtgenoot en de Messe Berlin – de ‘jaarbeurs’ van Berlijn – rollen details over de misbruikte euro’s over de Duitse krantenpagina’s. Ook door onderzoek van RBB-journalisten zelf. Etentjes, een reis naar Londen, spooksalarissen. De RBB-top zou een bonussysteem hebben opgetuigd waarbinnen hoge functionarissen elkaar tienduizenden euro’s toekenden, vaak na het doorvoeren van bezuinigingen. Begin augustus trad Schlesinger af als ARD-voorzitter, een paar dagen later als RBB-baas.

2. Hoe kon dit allemaal gebeuren?

Spin in het web lijkt Wolf-Dieter Wolf (78). Wolf is niet alleen een befaamde vastgoedmagnaat in de Duitse hoofdstad, op zijn cv staan ook tientallen nevenfuncties. Van voorzitter van de basketbalbond tot sponsor van de opera, en van voorzitter van de Raad van Toezicht van de Berlijnse beurshal tot bestuursvoorzitter van – jawel – RBB. In de eerste hoedanigheid keurde hij vermoedelijk de bonussen bij RBB goed, in de tweede huurde hij Schlesingers man in als consultant. Ook Wolf legde beide functies neer.

En ja, schrijft de Süddeutsche Zeitung: als je je in die kringen beweegt, dan zou het zomaar kunnen dat je niet meer in de gaten hebt dat tonnen aan belastinggeld in combinatie met het woord ‘massagestoelen’ slecht vallen. Zelf zegt Schlesinger dat de uitgaven onderdeel waren van netwerkactiviteiten ten behoeve van de zender. Niet voor niets werd Schlesinger als eerste RBB-baas verkozen tot het prestigieuze voorzitterschap over omroepkoepel ARD. Daarmee bracht ze nationaal prestige naar de hoofdstad. Even uniek was dat de andere acht ARD-bestuursleden hun vertrouwen in de voltallige RBB-top deze maand publiekelijk opzegden.

3. Krijgt dit nog consequenties, behalve voor de betrokkenen?

Als het aan conservatieve politici ligt wel. Elk Duits huishouden betaalt maandelijks 18,36 euro om een netwerk van 21 televisie- en 83 radiozenders te onderhouden ten behoeve van nieuws, cultuur en vermaak. De verplichte Rundfunkbeitrag levert jaarlijks 8 miljard euro op. De publieke omroep en haar financiering liggen al jaren onder vuur vanuit de rechterzijde: te duur, te uitgebreid, te links. Nu blijkt dat er tienduizenden euro’s zijn verkwist aan extravagante eetfestijnen terwijl de chauffeurs buiten stonden te wachten, slijpen conservatieve politici de messen.

Oppositieleider CDU roept op tot hervorming bij de publieke omroep en ‘meer balans in de verslaggeving’. De rechts-radicale AfD stelde dat het publieke omroepstelsel ‘onhervormbaar’ is en volledig moet worden afgeschaft. De RBB staat nu onder grote druk om zo snel mogelijk een opvolger te vinden, en komt vermoedelijk woensdag met een interim-kandidaat die mag gaan pogen de verbrijzelde reputatie van de publieke omroep te lijmen. Een taak die des te belangrijker is in een tijd waarin ‘alternatieve feiten’, de coronacrisis en oorlog ook in Duitsland zorgen voor afnemend vertrouwen in media, politiek en democratie.