Dilemma Rusland in conflict Soedan: welke partij moet Moskou steunen?

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov op een persconferentie afgelopen februari met zijn Soedanese collega Ali al-Sadiq op de luchthaven van hoofdstad Khartoem. Beeld ANP / AFP

Tot voor kort deed Moskou zaken met beide generaals, maar nu zij tegenover elkaar staan, heerst er verwarring in Moskou, zegt Ashok Swain, hoofd van de faculteit Peace and Conflict Research van de universiteit van Uppsala (Zweden).

Moskou is er al jaren op uit een marinebasis te vestigen in Soedan, waarmee het toegang krijgt tot de Rode Zee en de Indische Oceaan. Eerder dit jaar kreeg het toestemming voor een marinebasis in Port Sudan. In ruil voor militaire steun aan Soedan mag Rusland daar een basis openen voor vier oorlogsschepen en driehonderd militairen.

Over de auteur

Bert Lanting is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Hij was eerder correspondent in Rusland, de Verenigde Staten en Brussel en chef van de buitenlandredactie.

Maar de belangen van de Russische regering beginnen nu te schuren met die van Wagner. Het huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin beheert al jaren een aantal goudmijnen in Soedan, die het in handen kreeg toen de vroegere dictator Omar al-Bashir de banden met Rusland aanhaalde als tegenwicht tegen de Verenigde Staten. Na de val van Bashir knoopte Prigozjin nauwe banden aan met generaal Hamdan.

Voorlopig stelt Rusland zich neutraal op in het conflict tussen de twee generaals, maar volgens Swain is het wel duidelijk dat Wagner aan de kant staat van de RSF en Hamdan. ‘Het is onduidelijk of Wagner daadwerkelijk meevecht met de RSF, maar zij hebben hen wel getraind en bewapend. Waarschijnlijk geven ze hen ook logistieke steun.’

Swain sluit niet uit dat Wagner zich actiever in de strijd zal mengen. Hamdans rivaal Burhan stond volgens hem al geruime tijd onder druk van de VS en andere landen om Wagner uit het land te zetten. ‘Als het regeringsleger van Burhan aan het langste eind trekt, dan zal dat het einde van Wagner in Soedan betekenen.’ Dat zou financieel een zware klap zijn voor Prigozjin, die zijn troepen deels financiert met de smokkel van goud uit Soedan.

Swain vermoedt dat het Kremlin voorrang zal geven aan zijn strategische belangen boven de zakelijke belangen van Prigozjin en zich daarom buiten het conflict zal houden. ‘De marinebasis is niet erg groot, maar het is wel iets waarmee Rusland ook aan China kan laten zien dat het een serieuze rol speelt in Afrika’.

Heel druk maakt het Kremlin zich volgens Swain niet over de uitkomst. ‘Voorlopig ziet het ernaar uit dat Burhan en het regeringsleger gaan winnen, maar als de RSF en Hamdan aan het langste eind trekken is dat misschien nog wel iets voordeliger voor Moskou.’ Dan blijft Wagner, houdt Rusland zijn marinebasis en is het volgens Swain definitief afgelopen met de kans op de terugkeer van de democratie in Soedan. ‘Anders dan Hamdan laat Burhan die mogelijkheid onder druk van het Westen nog altijd een beetje open’.