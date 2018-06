Dijkhoffs stand-up politics ‘escaleert een beetje uit de klauwen’

‘Het is in elk geval ritmisch,’ zegt Klaas Dijkhoff als demonstranten hem in Veldhoven al zingend begroeten met de slogan ‘Dijkhoff, bloed aan je handen.’ De VVD-fractievoorzitter leest ook nog even de tekst op het spandoek: ‘Vluchtelingen bashen is niet lollig.’

Tegen het wachtende publiek bij hamburgerrestaurant D’n Burge Mister schreeuwen de demonstranten: ‘Veel plezier bij jullie avondje leedvermaak.’

Daan de Kort, lokaal VVD-wethouder, wil het wel toegeven: het filmpje waarmee Dijkhoff zijn Stand-up Politcs deze maandagavond in Brabant aankondigde op social media was ‘best prikkelend.’ De liberale kroonprins wilde in gesprek over zijn nieuwe voorstellen om vluchtelingen korter in Nederland op te vangen, maar beloofde bezoekers ook bier en humor met cabaretier Rob Scheepers.

'Schofterig en hufterig'

Het leidde meteen tot kritiek van Amnesty International en VVD’er Frans Weisglas. Ging de VVD een avondje lachen om vluchtelingen? De in Veldhoven protesterende SP-afdelingsvoorzitter Frans van Meer: ‘Hij komt hier de lolbroek uithangen over zo’n verschrikkelijk probleem. Schofterig en hufterig.’

Komiek Scheepers, die naar eigen zeggen werd uitgenodigd om Dijkhoff ‘tot de enkels af te zagen’, is ook niet blij met alle ophef. ‘Klaas Dijkhoff was De Slimste Mens. Was. Hij is een paar treetjes in aanzien gedaald sinds hij over deze bijeenkomst begon te communiceren. Het is gewoon knap dat hij ooit de finale van die quiz heeft bereikt.’

Dijkhoff zelf erkent dat het ‘een beetje uit de klauwen is geëscaleerd’, maar meent ook dat hij het voordeel van de twijfel had kunnen krijgen. ‘Ik snap dat je bepaalde communicatie-uitingen verkeerd kunt begrijpen, maar deze zag ik niet aankomen. De ellende van vluchtelingen is extreem, daar is niks grappigs aan en daar gaan we ook geen grappen over maken. Alsof iemand hier in deze zaal op zo’n bijeenkomst was afgekomen.’

Meer controle

De VVD-fractievoorzitter nodigt alle demonstranten uit om naar binnen te komen, maar uiteindelijk komt slecht één vrouw naar binnen om te praten over ‘de ontmenselijking van vluchtelingen’. Dijkhoff zegt dat hij ‘een deel van de mensen’ wil blijven opvangen, maar pleit ook voor meer controle. ‘We moeten het ordentelijk doen. We hebben een plan nodig, alleen dan kunnen we op lange termijn draagvlak behouden.’

Stand-up politics lijkt uiteindelijk verrassend veel op een klassieke politiek café. Er zijn vragen over de files, het onderwijs en klimaatbeleid. Dijkhoff had het concept naar eigen zeggen liever even rustig willen uitproberen, maar door de ophef is de media massaal aanwezig. ‘Het was echt een try-out,’ zegt Dijkhoff. ‘Maar ik wil het vaker doen.’

Het is wel de vraag of Dijkhoff nog een komiek kan vinden. Cabaretier Scheepers vindt de bijeenkomst geslaagd, maar sluit niet uit dat het publiek in Veldhoven bij een unieke bijeenkomst is geweest. ‘Jullie zijn er bij geweest, de eerste keer en waarschijnlijk ook de laatste keer. Dit gezeik gaan we ons natuurlijk niet iedere maand op de hals halen.’