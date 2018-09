Dijkhoffs probleemwijkenplan onder vuur in Tweede Kamer: ‘Dit is postcode-racisme’

Onder een spervuur van hoon en verontwaardiging, ook uit coalitiekringen, heeft VVD-fractievoorzitter Dijkhoff woensdagochtend in de Tweede Kamer zijn plan gepresenteerd om overtredingen van de wet zwaarder te bestraffen als ze begaan worden in probleemwijken. Dijkhoff op zijn beurt vindt dat hij volstrekt verkeerd wordt begrepen en deed de kritiek af als ‘Haags gezever’.

Wijkgericht straffen is deel van een breed offensief waartoe Dijkhoff het kabinet oproept om de wijken waar veel sociale problemen samenkomen doelgericht te steunen. Hij gaat daarin verder dan het vierde kabinet-Balkenende (2007-2010) dat zich vooral met investeringen op deze wijken wilde richten. Dijkhoff vindt dat die aanpak onvoldoende heeft geholpen om de integratie te bevorderen.

‘Wij moeten die mensen helpen’, zei Dijkhoff. ‘Een kind dat op z’n vierde voor het eerst Nederlands hoort. Een meisje dat klein wordt gehouden door haar vader en niet mag kiezen met wie ze trouwt. Een jongen die weet dat hij in elkaar wordt geslagen als hij vertelt dat hij homo is. Te veel mensen hebben een achterstand.’

Dat is deels wijkgebonden, stelt hij vast: ‘We beginnen met de wijken waar de ongelijkwaardigheid het grootst is. Zolang er wijken zijn waar het probleem dominant is, moeten we daar als eerste gericht de vrijheid brengen die in Nederland grondwettelijk geborgd is maar niet voor iedereen vrij beschikbaar is.’

Hij vraagt het kabinet de wijken te selecteren aan de hand van vijf criteria: ‘Hoeveel mensen werken er, met name hoeveel vrouwen? Hoeveel niet-westerse allochtonen wonen er? Hoe hoog is de criminaliteit? Hoe hoog het opleidingsniveau? En hoe hoog het inkomen?’ Hij neemt daarin een voorbeeld aan de Deense regering, die een 22-puntenplan lanceerde dat een einde moet maken aan de parallelle migrantensamenlevingen in Denemarken.

Hij wil in die wijken onder meer verplichte intensieve kinderopvang die moet zorgen voor betere integratie. Plus strengere straffen voor misdrijven die in zo’n wijk worden gepleegd. ‘Het voorstel is mensen die in zo’n wijk de wet overtreden strenger te bestraffen. Om de mensen in de wijk te beschermen. Om de criminaliteit daar uit te bannen naar een niveau dat gelijk is aan dat in andere wijken. Mensen die misbruik maken van de kwetsbaarheid van de mensen in die wijken, worden harder aangepakt.’

Coalitiepartners CDA en D66 vragen zich af hoe Dijkhoff dat voor zich ziet. Buma: ‘De plek waar je het feit pleegt, wordt bepalend voor de ernst ervan? Dus in Amstelveen is een hulpverlener in elkaar slaan minder erg dan in Amsterdam-West? Dat kan niet.’

Dijkhoff: ‘Dat kan wel. We maken in strafmaat nu ook al verschillen. Het maakt uit of een hulpverlener aan het werk is als je hem in elkaar slaat of dat hij buiten werktijd in elkaar wordt geslagen. We maken al verschil, zo werkt ons strafrecht. Omstandigheden wegen mee in de strafmaat. In dit geval is die omstandigheid het verder verzuren van een wijk.’

Denk-aanvoerder Tunahan Kuzu verweet hem dat hij postcode-racisme bedrijft. Ook dat wierp Dijkhoff verre van zich: ‘Het moet een stapeling van problemen zijn waarop wijken worden geselecteerd. Ze kunnen al niks hebben, die wijken, dus daar verhogen we de straf. Er kunnen heel goed wijken zijn met veel niet-westerse allochtonen waar geen probleem is. Dan kunnen die meteen van dat stigma af.’

Namens het kabinet reageert premier Rutte vrijdag pas.