Dijkhoff ziet alsnog af van zijn wachtgeld

Dijkhoff benadrukt dat hij nog steeds volledig achter de regeling staat. ‘En achter iedereen, in de landelijke, provinciale of lokale politiek, die op grond van die regeling ontvangt waar zij of hij voor heeft gewerkt.’ Dijkhoff zegt nog niet of hij van plan is het inmiddels ontvangen wachtgeld terug te betalen.

Ook VVD-Kamerlid Arne Weverling ziet af van het wachtgeld dat hij ontvangt. Hij hoogt zijn huidige inkomen op naar het niveau van zijn wethouderssalaris in de gemeente Westland. Dat komt neer op ongeveer 10.000 euro extra per jaar.

Geldende regels

Met name fractieleider Klaas Dijkhoff kreeg veel kritiek toen onlangs uit onderzoek van de Volkskrant bleek dat hij bovenop zijn salaris als fractievoorzitter nog altijd wachtgeld ontvangt omdat hij voorheen staatssecretaris en minister was. Het gaat om een bedrag van 37 duizend euro per jaar. Andere voormalige bewindslieden zien van dit ‘aanvullende wachtgeld’ af omdat zij vinden dat zij als Kamerlid al genoeg verdienen. Dijkhoff vond dat onzin en wees erop dat hij gewoon gebruikmaakte van de geldende regels.

Nadat HP/de Tijd dinsdag meldde dat er ook iets is misgegaan met Dijkhoffs reiskostenvergoeding komt hij daar op terug. Het maandblad onthulde dat hij die reiskostenvergoeding deels dubbel kreeg. Daardoor ontving hij 4.900 euro per jaar voor reiskosten die hij niet maakte. Dat was niet de bedoeling, benadrukt Dijkhoff, hij dacht dat hij de vergoeding had stopgezet. ‘Maar ik heb na het verzoeken tot stopzetten niet op m’n loonstrook gekeken of alles ook was doorgevoerd. Dat was stom. Ik heb daarom niet doorgehad dat ik een van de twee vergoedingen nog wel ontving, hoewel het mijn bedoeling was dit geld niet te ontvangen. Ik neem daar de volledige verantwoordelijkheid voor. Vanzelfsprekend heb ik deze vergoeding inmiddels teruggestort.’

Het is voor hem aanleiding om ook af te zien van zijn wachtgeld. ‘Nu de discussie is opgelaaid, ook over hoe dit soort regelingen er in de toekomst uit moet zien, komt er een dimensie bij. Ik vind nog steeds hetzelfde en ga dus ook geen andere, wellicht meer wenselijke mening verkondigen. Ik vind tegelijkertijd dat in deze discussie onze fractie op inhoud het debat moet kunnen voeren zonder iedere keer aangesproken te worden op mijn persoonlijk keuze.’