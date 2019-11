Dijkhoff: ‘Kabinet hield te weinig rekening met stikstofcrisis’

Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD in Congrescentrum Papendal. Beeld ANP

De VVD-fractievoorzitter nam daarmee afstand van premier Mark Rutte en minister van Landbouw Carola Schouten. Die houden allebei vol dat het kabinet weinig te verwijten valt bij het uitbreken van de stikstofcrisis afgelopen mei.

Dijkhoff meent juist dat critici die er verbaasd over zijn dat ‘alarmfase 1’ uitbrak na het vonnis van de Raad van State ‘daar volkomen gelijk in hebben’. ‘Deze kwestie speelt al jaren. We hadden gewoon rekening moeten houden met die uitspraak van de rechter,’ aldus de VVD’er. ‘Je moet dan een backup-plan hebben klaarliggen.’

Binnen de coalitie bestaat al langer onvrede over de gebrekkige voorbereiding van het ministerie van Landbouw op de stikstofcrisis. Uit een reconstructie van de Volkskrant bleek eerder dat er al minstens twee jaar waarschuwingen waren dat het oude stikstofbeleid, de zogenoemde Programmatische aanpak stikstof, weleens zou kunnen sneuvelen bij de rechter. Zowel ambtenaren als enkele betrokken provincies waarschuwden daarvoor. Met die signalen werd weinig gedaan.

Minister Schouten wijst die kritiek van de hand. Rutte steunt haar daarin. Volgend jaar komt het kabinet zelf met een reconstructie van de aanloop naar de stikstofcrisis.

Dijkhoff hintte er tijdens zijn toespraak op dat de inperking van de maximumsnelheid vermeden had kunnen worden als er beter geanticipeerd was op een negatieve uitspraak. Hij noemde de verlaging van de maximumsnelheid ‘niet de meest effectieve maatregel op lange termijn’. ‘Als we nu een pakket konden maken dat over twee jaar ingaat zou de verlaging van de maximum snelheid er misschien niet eens inzitten, maar we hebben geen twee jaar.’

Uit doorrekeningen van het RIVM bleek eerder al dat bijvoorbeeld een wijziging van het veevoer op termijn meer impact heeft op de stikstofuitstoot, maar die maatregel moet nu nog worden uitgewerkt door het kabinet. Het is ook niet duidelijk onder welke voorwaarden de boeren willen meewerken. Minister Schouten voert daar nu gesprekken over.

Dijkhoff erkende tijdens het partijfestival dat de VVD met het verlagen van de maximumsnelheid ‘een liberaal troetelkind’ heeft opgegeven. Anders zouden volgens hem mensen in de bouw hun baan hebben verloren. ‘We hebben de keuze gemaakt die het beste is voor het land,’ aldus Dijkhoff. ‘Besturen is op dit soort momenten lastig. We lopen het risico dat we kiezers verliezen, dat leden opzeggen, dat er lelijke koppen in de krant staan en dat we billenkoek krijgen in de peilingen. Heel vervelend, maar dat is nu even aan de hand.’