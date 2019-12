Dijkhoff houdt wachtgeld, stort het te ontvangen geld terug

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff reageert op de ophef die is ontstaan over het wachtgeld dat hij ontvangt. Beeld ANP

Na een week van kritiek besloot Dijkhoff dinsdag plotseling om alsnog af te zien van toekomstig wachtgeld – goed voor nog eens circa 40 duizend euro. Hij meent nog steeds recht te hebben op het geld, maar wil naar eigen zeggen zijn partij niet verder belasten met zijn ‘persoonlijke keuze’.

Niks fout

Dijkhoff vindt dat hij niks fout heeft gedaan en wil daarom niet de sinds november 2017 ontvangen wachtgelden terugstorten. De VVD-fractieleider dreigt daarmee de ‘staande praktijk’ van de huidige wachtgeldregeling te schenden.

Iemand die bij nader inzien geen gebruik wil maken van wachtgeld, moet ook het eerder ontvangen geld terugbetalen. Het is alles of niets, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van BZK. ‘Als een ontvanger van wachtgeld vraagt om de uitkering stop te zetten, dan ziet hij volgens de wet af van het recht op de hele uitkering. Dat betekent dat er daardoor geen uitkeringsrecht is. Omdat dit recht vervalt, moet de uitkering terugbetaald worden.’

Dijkhoff wist zelf niet dat de regeling zo werkt. Als het niet mogelijk is om de wachtgeldregeling tussentijds te stoppen, wil hij zijn maandelijkse wachtgeld meteen weer terugstorten naar de bankrekening van het ministerie. Het is volgens BZK wel mogelijk om maandelijks de uitkering terug storten, maar ‘daarmee vervalt je recht op de uitkering niet.’

Meer opties

In de nabije toekomst komen er mogelijk wel meer opties voor wachtgeldontvangers. ‘Er is een wetsvoorstel in consultatie dat het mogelijk maakt de uitbetaling tijdelijk en voor een deel te stoppen’, aldus de woordvoerder van het ministerie. ‘Maar daar kan nu nog niet op worden vooruitgelopen.’

Toch wil ook een andere VVD’er in navolging van Dijkhoff zijn wachtgeld tussentijds staken. VVD-Kamerlid Arne Weverling, een ex-wethouder uit Westland die sinds maart 2017 zijn Kamerlid-salaris met zo’n 10 duizend euro wachtgeld per jaar aanvult, gaat voortaan afzien van de regeling, zo liet ook hij dinsdag weten. Weverling heeft inmiddels al 27.500 euro ontvangen. Dat geld houdt hij. Door het wachtgeld nu stop te zetten loopt hij nog maar zo’n 4.100 euro mis.

De plotselinge koerswijziging van de VVD komt na dagen van kritiek op Dijkhoff, die gezien wordt als kroonprins van Mark Rutte. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek vorige week dat de Brabander boven op zijn salaris van zo’n 125 duizend euro als fractievoorzitter ook nog wachtgeld ontvangt, omdat hij voorheen staatssecretaris en minister was. Dijkhoff krijgt zo 37 duizend euro per jaar extra, voor een periode van drie jaar en twee maanden.

Asscher en Ploumen

Twee andere ex-bewindslieden in de Kamer, PvdA-leider Lodewijk Asscher en PvdA-Kamerlid Liliane Ploumen, bleken juist af te zien van dit ‘aanvullende wachtgeld’. Zij vinden dat zij als Kamerlid al genoeg verdienen. Ook ex-VVD-staatssecretaris van Asiel, Mark Harbers, maakt als Kamerlid geen gebruik van de regeling.

GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks incasseerde wel wachtgeld, maar vlak voor de publicatie in de Volkskrant vorige week besloot de ex-wethouder uit Leeuwarden het ontvangen geld alsnog terug te betalen en de regeling stop te zetten. Dat gebeurde na overleg met de partijtop.

Dijkhoff wijst er in zijn verklaring van dinsdag op dat het een ingrijpende beslissing is om geen gebruik te maken van wachtgeld. ‘Door af te zien van de toelage zie je ook af van een deel van het pensioen, het nabestaandenpensioen en je rechten bij invaliditeit’, aldus de VVD’er. ‘Het heeft daarmee dus ook invloed op wat je achterlaat aan je gezin als er onverhoopt iets vreselijks gebeurt.’

Ook iets mis met reiskosten

De VVD-fractievoorzitter zette de regeling dinsdag stop, nadat HP/De Tijd ook nog had gemeld dat er ook iets was misgegaan met Dijkhoffs reiskostenvergoeding. Het maandblad onthulde dat Dijkhoff een vergoeding van 4.900 euro per jaar kreeg voor binnenlandse reiskosten, terwijl de VVD’er gebruikmaakt van een door de VVD betaalde auto met chauffeur.

Volgens Dijkhoff was het niet de bedoeling om die extra reiskostenvergoeding te innen en is het geld inmiddels terugbetaald. ‘Ik heb na het verzoeken tot stopzetten niet op m’n loonstrook gekeken of alles ook was doorgevoerd. Dat was stom. Ik neem daar de volledige verantwoordelijkheid voor. Vanzelfsprekend heb ik deze vergoeding inmiddels teruggestort.’