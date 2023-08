Digitale producten van FC Barcelona verhuizen juridisch gezien naar Nederland om beursgang in VS te vergemakkelijken

FC Barcelona-president Joan Laporta (midden). Beeld Getty Images

Sportieve banden zijn er al decennialang, maar de verhuizing is voor Barcelona geen sentimentele keuze: Barça Media moet vanuit Nederland meer investeringen aantrekken en nieuwe fans werven voor de financieel noodlijdende voetbalclub.

Eerder deze maand maakte FC Barcelona al bekend dat Barça Media zou gaan fuseren met Mountain & Co. I Acquisition Corp, een lege beurshuls geregistreerd aan de New Yorkse techbeurs Nasdaq. Zo’n fusie is in feite een versnelde procedure om een notering te krijgen aan de beurs.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Uit documenten die onlangs zijn ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) blijkt dat Barça Media officieel een Nederlands bedrijf zal worden. Het volgt daarmee dezelfde route als de Spaanse bouwreus Ferrovial, die in maart bekendmaakte naar Nederland te verhuizen om zich te registreren aan de Amerikaanse beurs. Ferrovial zei destijds dat het makkelijker is om die gang te maken vanuit Nederland, maar critici vermoedden dat het gunstige belastingklimaat in Nederland een belangrijkere factor was in dat besluit.

Of dat ook voor Barça een overweging was, is onbekend. In ieder geval zullen alle belangrijke besluiten nog altijd in Barcelona genomen worden. De leiding over Barça Media komt in handen van een Spaanse dochteronderneming, en ook na de beursgang zal FC Barcelona een meerderheid van de aandelen in bezit houden.

Kunstwerk van doelpunt

Barça Media gaat over de ontwikkeling van audiovisuele en digitale projecten voor de voetbalclub, en leunt op drie pijlers. Barça Studios is er voor video’s en streamingdiensten. Barça Vision is verantwoordelijk voor nft’s (digitale eigendomsbewijzen van bijvoorbeeld een kunstwerk van een legendarisch doelpunt van Cruijff), cryptovaluta en inhoud op virtual- en augmented-realityplatforms. Tot slot is er nog een tak voor videogames.

De club heeft zo’n 420 miljoen volgers op sociale media, en probeert daar op alle mogelijke manieren geld aan te verdienen. Ook Barça Media moet op termijn ‘een belangrijke inkomstenbron voor de club’ worden, aldus Barça in een verklaring. Hoe hoog die inkomsten precies zijn of moeten worden is onduidelijk, maar in totaal zou het nieuwe bedrijf een waarde van zo’n 900 miljoen euro vertegenwoordigen.

De beursgang in de Verenigde Staten moet nieuwe investeringen opleveren en het mogelijk maken om producten te slijten aan fans in groeimarkten wereldwijd. Een van die groeimarkten is Amerika, waar voormalige Barça-sterren Lionel Messi, Sergio Busquets en Jordi Alba furore maken bij hun nieuwe club Inter Miami, en waar in 2026 het WK voetbal plaatsvindt.

Miljardentekort

Het aanboren van nieuwe groeimarkten is hard nodig. Door de coronapandemie, financieel wanbeleid en miskopen van het vorige clubbestuur heeft Barça een schuld van zo’n 1,35 miljard euro. Daarnaast heeft de club een lening afgesloten van 1,5 miljard euro voor de verbouwing van haar twee stadions en omliggende faciliteiten. Om het geldgebrek te lenigen sloot de club een sponsorcontract van 300 miljoen euro met Spotify, dat zijn naam aan stadion Camp Nou mag verbinden, en verkocht ze een kwart van de televisierechten voor ruim 500 miljoen.

De financiële problemen hebben ook gevolgen voor het transferbeleid van Barça. Sterspeler Messi vertrok bijvoorbeeld naar Paris Saint-Germain omdat de club zijn torenhoge salaris niet meer kon betalen. Deze transferperiode gaf de club nog maar 3,4 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, minder dan FC Utrecht en meer dan twintig keer zo weinig als Ajax.