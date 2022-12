Digitale leven zet straatkrant in de kou: ‘Tegenwoordig heeft echt bijna niemand nog contant geld op zak’

Riepe-verkoper René bij zijn vaste verkoopplek in Groningen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘Pinnen is hier mogelijk’, staat er op zijn badge. ‘Ik moet wel even kijken of ik wifi heb’, zegt De Riepe-verkoper René. Vroeger was het misschien een smoesje. ‘Maar tegenwoordig heeft echt bijna niemand nog contact geld op zak.’

‘Dag, Ria’, groet hij een voorbijganger. Na zes jaar op zijn vaste stek voor de Jumbo in de Groningse Oosterparkwijk weet René: nooit aandringen. ‘Mensen die een straatkrant willen kopen, doen dat uit zichzelf.’ Vaker stopt winkelend publiek hem iets toe. Boodschappen vooral. ‘Vorig jaar kreeg ik met Kerst vijf rollades.’

De Riepe (Gronings voor ‘stoep’) bestaat 25 jaar. De straatkrant van Noord-Nederland werd opgericht om dak- en thuislozen te helpen in hun levensonderhoud te voorzien en het beeld dat mensen van hen hebben bijstellen, zegt hoofdredacteur Dominique Krauts. Inmiddels richt het magazine zich in bredere zin op de onderbelichte, minder fortuinlijke kant van de samenleving.

Minder verkopers, kleinere oplage

Maar het aantal verkopers neemt af. Ooit waren het er 120, nu nog zo’n zeventig. Sommigen stromen door naar meer regulier werk. Maar met name de jongere generatie staat niet graag met de krant in de hand voor een supermarkt. Krauts: ‘Niet iedereen wil nog zo op straat gezien worden.’ Ook de oplage loopt terug. Gingen er eerder in reguliere maanden nog weleens meer dan 10 duizend exemplaren per nummer van de hand gingen, nu zijn dat er meestal zo’n zesduizend.

Verkopers nemen exemplaren van 'De Riepe' af voor de straatverkoop. Links twee Roma, rechts Willem.

De stem van Tony Grootenhuis komt amper uit boven het geratel van de geldtelmachine. ‘293,20 euro, 195 Riepes’, rekent de projectleider na op zijn telefoon. In het kantoortje bij opvanglocatie Het Twaalfde Huis is vanochtend de distributie van het kerstnummer begonnen: een dikke editie met een haast dubbele oplage van 14 duizend exemplaren.

‘Een heksenketel’, zegt Grootenhuis. Alleen vandaag krijgen verkopers drie gratis exemplaren. Vervolgens betalen ze 1,50 euro per magazine, dat ze voor 3 euro aan de man brengen. Ze willen er allemaal vroeg bij zijn. ‘Iedereen weet: in december loopt de verkoop veel beter.’

Bekende gezichten

Sommige straatkrantverkopers zijn bekende gezichten in de Groningse binnenstad. Zoals de Limburger Jos, vaak te vinden voor het Groninger Museum. Hij slaat veertig Riepes in. ‘Ik sta er deze maand zelf in. Dat moet wel goed verkopen.’

Maar in het kantoortje voeren het Roemeens en het Bulgaars de boventoon. Roma vormen al jaren de grootste verkopersschare. Een vijftal laadt twintig dozen straatkranten (1.000 exemplaren) in de kofferbak van een stationwagon. Hun werkgebied strekt zich uit van Uithuizen tot Meppel.

Verkoper Willem

Willem (52) slaat het tafereel afkeurend gade. Hij heeft net twee dozen achterop zijn met proteststickers beplakte elektrische fiets gezet. Hij doet het werk al 18 jaar. ‘Ik was gestopt, maar toen hebben ze me weer teruggevraagd omdat er nog maar zo weinig Nederlandstalige verkopers waren.’

‘Het zijn een soort familiebedrijfjes’, zegt projectleider Grootenhuis over de Roma. Het gemopper wuift hij weg. ‘Ik maak nooit iets vervelends met ze mee. En vergeet niet: zij krijgen geen uitkering, zij moeten hiervan leven.’ De afhankelijkheid is bovendien wederzijds. ‘We hebben hun verkoop hard nodig om De Riepe te blijven maken.’

Vandaag is Grootenhuis in amper twee uur ruim 3.000 exemplaren kwijt. ‘Maar mensen kopen hem niet meer’, verzucht vijftiger Milko, een Roemeen. Ook bij Willem gaat het niet vanzelf. ‘Soms sta je de hele dag en mag je blij zijn als je vier krantjes verkoopt.’

QR-code

De gemiddelde Riepe-koper is bovendien 50-plus, bleek onlangs uit lezersonderzoek. ‘We moeten wel innoveren’, zegt hoofdredacteur Krauts. Er wordt bijvoorbeeld bekeken of een QR-code een optie is. En De Riepe gaat samenwerken met een vlogger. Die is weliswaar dakloos uit eigen overweging. ‘Maar de jeugd is toch meer op beeld gericht.’

Projectleider Grootenhuis ziet vooral een gevaar in verdwijnen van muntgeld. Een mobiel pinapparaatje, zoals René en Willem hebben, is niet voor alle verkopers een optie. Je hebt er een eigen bankrekening voor nodig. En Gerrit (62) wil niks weten van ‘die digitale ellende.’,

Hij heeft het ook niet nodig zegt de voormalige zeeman met cowboylaarzen en lange haren. ‘Je verkoopt niet zozeer De Riepe, je verkoopt vooral jezelf.’ Hij past op een hond, of zet een fiets opzij. ‘Servicegerichtheid, daar gaat het om.’

Ook hij krijgt regelmatig dé vraag: ben je echt dakloos? Dat was hij, ruim zes jaar. Maar inmiddels heeft hij een eigen huis. ‘Sinds september 2019’, zegt hij plechtig.

‘Valsspeler’

Hij is geen uitzondering, integendeel. René kent nog één Riepe-verkoper die echt geen dak boven z’n hoofd heeft. Zelf kwam hij aan de zelfkant van de samenleving terecht nadat hij arbeidsongeschikt werd en scheidde. ‘Toen ze me vroegen De Riepe te gaan verkopen, dacht ik: mag dat wel? Ik was niet verslaafd en had een huis.’ Ook Willem, die begeleid woont, krijgt soms het verwijt dat hij ‘vals speelt’. ‘Maar als ik De Riepe niet had, was het echt anders met me afgelopen.’

De Nederlandssprekende verkopers moeten het al jaren niet meer hebben van hun gage. De fooien zijn goed, zeker in de donkere maanden. Willem bezorgt zijn Riepes zelfs, in een enveloppe gestoken, bij ‘abonnees’ zoals de bloemist en de kapster naast zijn standplaats voor de Plus.

Ook René hecht aan een goede band met de omgeving. Hij mag altijd binnen schuilen. ‘Anders krijgt de manager van klanten op z’n kop dat-ie mij in de kou laat staan.’ Vorig jaar werd de straatkrantverkoper er zelfs bijgetrokken toen de Jumbo-personeelsfoto werd gemaakt. ‘En ik krijg elk jaar een kerstpakket.