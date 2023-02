Digitaal wijkagent gaat bewapend met laptop de straat op

De wijkagenten met de Jumbo-filiaalmanager en een klant. Rechts met laptop digitaal agent Gies Coppens, links Bart Gallé Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Manager Wesley van Oort van de Jumbo in de Bossche Romperpassage loopt langs de winkelstellingen en legt hier en daar een chipszak recht. ‘Jongeren halen uit onze opslag soms lege kratten weg’, moppert hij. ‘Die leveren ze in bij Albert Heijn voor statiegeld. Eentje heeft daar de filiaalmanager bedreigd. Ik heb camerabeelden van hem.’

Wijkagent Bart Gallé weet om wie het gaat, die jongen is pas aangehouden voor fietsendiefstal, antwoordt hij. ‘Gistermiddag heeft-ie hier ook een fiets gejat’, reageert Van Oort. ‘Bij de Zonnestudio.’

Gallé (34) doet zijn ronde in deze wijk van Den Bosch vandaag niet alleen. Samen met collega Gies Coppens bezoekt hij winkels, scholen en de coördinator van het buurtpreventieteam. ‘Gestolen fietsen worden vaak aangeboden in chatkanalen op het internet’, zegt Coppens. ‘Ik zoek uit: wie is die aanbieder?’

Gies Coppens (29) is een van de tachtig digitaal wijkagenten in Nederland – een relatief nieuw fenomeen. Hij biedt hulp bij aangiftes van cybercrime, zoals bankpas-, whatsapp- en Marktplaatsfraude, en coacht collega’s in het bekwaam worden in digitale vaardigheden. Coppens en Gallé surveilleren beiden in politieuniform. Daartussen zit slechts één verschil: Coppens sjouwt een tas van twaalf kilo met zich mee. Daarin zit een laptop en andere apparatuur om zijn digitale werk te kunnen doen.

Groot bereik

In het kantoor van Gerard Nijboer, de huismeester van winkelcentrum Rompertpassage, speuren de mannen op opgeslagen camerabeelden naar een overlastgever die vanmorgen al om tien uur ‘straalbezopen bij ingang oost’, tussen Gall en Gall en de Etos, zat. ‘En hij rookte ook nog een joint’, foetert Nijboer. Gallé bestudeert de camerabeelden en belooft met de man in gesprek te zullen gaan, net zoals hij dat geregeld doet met jongeren die in en rond het winkelcentrum hangen en soms overlast veroorzaken.

Wijkagent Bart Gallé is de schakel tussen de wijk en het politiebasisteam, Gies Coppens weet als digitaal wijkagent wat er op lokaal niveau speelt in de digitale wereld. Ze vullen elkaar aan. Toen deze buurt, de Bossche wijk Rompert, onlangs kampte met drie inbraken in korte tijd, verrichtte Gallé met zijn collega’s voornamelijk het fysieke, ‘analoge’ buurtonderzoek en deed Coppens het digitale werk – hij doorzocht sociale media op informatie zoals daderkenmerken en sporen als vernieling, plaatste op diezelfde platforms getuigenoproepen en meldde een opsporingsbericht op de politiekanalen. ‘Onze berichten worden vaak gedeeld, dus wij hebben een groot bereik.’

Coppens komt van het Cybercrimeteam van de districtsrecherche in Tilburg. Hij solliciteerde op de functie van digitaal wijkagent omdat aangiftes bij het cybercrimeteam geregeld onvolledig waren, en het voor de basisteams niet altijd duidelijk genoeg is wat een cybercrimerechercheur nodig heeft om zijn of haar onderzoek goed te kunnen doen. Ik dacht: als we aan de voorkant van zo’n aangifte gaan zitten, kan de recherche sneller en beter werken.’

Kwetsbaar

De nationale politie telt 3.558 wijkagenten in de 167 basisteams in heel Nederland, en tachtig digitaal wijkagenten. Dat moeten er in de toekomst ‘veel meer’ worden. Want de grens tussen wijk en web vervaagt, zegt Coppens. ‘De digitale wereld kent geen grenzen van plaatsen, provincies of landen.’

Hij heeft rechten gestudeerd, leerde zichzelf zijn ict-kennis en noemt zichzelf ‘een nerd’: ‘Ik probeerde altijd in te breken in systemen, zo attendeerde ik politiecollega’s erop hoe kwetsbaar je bent. Daar moesten ze, op z’n zachtst gezegd, aan wennen, maar het belang daarvan wordt nu wel gezien.’

Op basisschool Noorderlicht bezoeken de twee wijkagenten directeur Frauke Donners, die door een boze ouder zo hard is uitgekafferd in het bijzijn van kinderen dat ze 112 belde. Gallé vertelt dat hij een gesprek met die vader heeft gevoerd en vervolgstappen heeft ondernomen – ‘ook bij ons was hij niet makkelijk’. De directeur dankt hem voor zijn ingrijpen, en ook voor de ‘supernuttige’ presentaties die hij voor de groepen 6, 7 en 8 heeft gegeven over groepsdruk en het verbod om via TikTok anderen op te roepen om te gaan vechten.

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘De jeugd leeft voor een groot deel in de digitale wereld’, benadrukt Bart Gallé. ‘Ze zitten aan hun smartphone vastgeplakt.’ Als hij via de schoolleiding of wijkbewoners wordt geconfronteerd met TikTok-oproepen om te gaan vechten of ander laakbaar gedrag, legt hij die berichten neer bij de digitaal wijkagent, die uitzoekt wie erbij zijn betrokken en of er sprake is van uitlokking. Coppens stelt zulke filmpjes en berichten veilig zodat ze als bewijs kunnen worden gebruikt. Zo is illegaal vuurwerk opgespoord en worden illegaal verhandelde e-smokers inbeslaggenomen.

Bij het verlaten van de school wijst Coppens de schooldirecteur erop dat het ‘geen goed idee is om het wifi-wachtwoord beneden publiekelijk aan het prikbord in de hal te hangen’. Ze zal het briefje weghalen, belooft ze, en geeft Gallé nog een grote, gele lachgastank mee die ze vanmorgen op het schoolplein vond.

Tussen hun afspraken door worden de wijkagenten op straat aangeklampt door een vrouw die haar kat kwijt is, door een puber die in Urk door een ‘enge man’ is gefotografeerd - ‘Urk is wel ver hiervandaan’ - en plukken ze een niet-teruggebrachte OV-fiets uit de bosjes die ze in hun politiebus wurmen.

‘Als wijkagent gaat het om je sociale skills’, zegt Gallé, ‘en als digitaal wijkagent gaat het om je ict-skills.’ ‘Dat is zo’, bevestigt zijn collega Coppens. ‘Maar wij nerds zijn ook best wel sociaal, hoor.’