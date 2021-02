Digitaal je middelbare school kiezen: de rode loper gaat alleen uit voor de computer

Achtstegroepers moeten dit jaar hun toch al moeilijke keuze voor een middelbare school maken op basis van digitale open dagen. En hoe gelikt die ook zijn, de sfeer proeven blijft toch lastig.

Bij het Lyceum Sancta Maria in Haarlem gaat op een normale open dag de rode loper uit voor de potentiële nieuwe leerlingen. Nu een fysiek bezoek door de coronamaatregelen niet mogelijk is, zullen de toekomstige brugpiepers het moeten doen met een klein rood lopertje voor de computer. Ze krijgen het thuisgestuurd als onderdeel van de starterskit voor de digitale open dag.

‘We hebben geprobeerd alles wat we normaal aanbieden in een digitale omgeving te plaatsen’, zegt afdelingsleider Mirjam Meinema. Daarvoor zijn honderd medewerkers en leerlingen in de weer geweest. De school ontvangt digitaal zo’n duizend basisschoolleerlingen en hun ouders.

Via het platform Airmeet kunnen ze in een digitaal kraampje praten met een medewerker of leerling, video’s bekijken van verschillende vakken en deelnemen aan een onlinepracticum. ‘We wilden de open dag zo interactief mogelijk maken’, zegt Meinema.

Tafelkleedjes

Veel scholen bieden op hun site een onlinerondleiding aan, zodat je in elk geval een indruk krijgt van het gebouw en het schoolplein. Niet altijd komt dit even goed uit de verf. Soms waant de bezoeker zich door de onduidelijke route in een tekening van Escher.

Net als op een echte open dag liggen er vaak tafelkleedjes op de kantinetafels en is de aula aangekleed met (nep)bloemen. Creatieve scholen laten zelfs het geroezemoes uit de kantine horen.

De scholenmarkt in de regio Rotterdam heeft uitgepakt: in een expositiehal op een zonnig virtueel eiland kun je met een eigen avatar – een digitaal poppetje – een rector aanschieten, of een leerling.

Door de immense hal schuifelt een gemêleerd gezelschap. De avatars van de basisschoolleerlingen zijn te herkennen aan hun wilde kapsels, bonte overhemden en ingewikkelde brillen. Rector Raoul Majewski van het deelnemende Emmauscollege ziet eruit als zichzelf. Het idee voor de digitale scholenmarkt komt dan ook uit zijn koker.

Een minpuntje is dat het programma om deel te kunnen nemen niet draait op een tablet of Chromebook. Desondanks verwacht Majewski veel bezoek. ‘Op een bepaalde manier ben je digitaal juist toegankelijker’, zegt hij. ‘Bovendien komt ook niet iedereen naar een normale scholenmarkt.’

Talkshow

Het kan nog flitsender: op de site van de Wolfert Lansing-school voor vmbo, mavo en havo in Bergschenhoek kun je aanschuiven bij Wolfert Lansing Live. Het is misschien geen Jinek, maar aan ambitie geen gebrek.

Tijdens de uitzending van deze open-dag-meets-talkshow kunnen de kijkers vragen stellen aan de gasten (twee docenten en twee leerlingen). Alles is live, zelfs de korte reportages uit de aula en het interview met een docent Engels. Het moet wel spontaan blijven, vindt Fiona van Bommel, teamleider onderbouw. ‘We hebben de leerlingen niet verteld wat ze moesten zeggen.’

Voor het bedrijf Showcase is de productie van deze scholentalkshows een opsteker – nu de evenementenbranche waar het in zit op zijn gat ligt. ‘We hebben voor zo’n twintig scholen een talkshow geproduceerd’, zegt eigenaar Pieter Rexwinkel. Prijs: 1.500 tot 1.800 euro. ‘Nog altijd een schijntje vergeleken met een normale open dag.’

Wie minder digitaal onderlegd of verbonden is, kan terecht op het Ir. Lely Lyceum in Amsterdam. ‘Onze school zit in een gebied waar persoonlijk contact heel belangrijk is’, zegt directeur Jeroen Rijlaarsdam. Daarom biedt de school persoonlijke rondleidingen aan. Je wordt dan met één ouder rondgeleid door een leraar. ‘Het is een behoorlijke logistieke puzzel, maar die maken we graag.’