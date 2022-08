Dieuwertje Blok en Floris Kortie volgen Podium Witteman op: ‘We moeten iets in elkaar losmaken’

Floris Kortie, Dieuwertje Blok en Mike Boddé. Beeld Hilde Harshagen

De opvolger van Podium Witteman is bekend. Het nieuwe klassiekemuziekprogramma op NPO 2 op zondagavond gaat Podium Klassiek heten. Floris Kortie, die zeven jaar lang de sidekick was Paul Witteman, zal het NTR-programma samen presenteren met Dieuwertje Blok. De eerste uitzending is op 11 september.

Behalve de komst van Dieuwertje Blok en de nieuwe naam verandert er voorlopig weinig. Mike Boddé blijft als huispianist en sidekick bij het programma betrokken. Zelfs de leadermuziek (het begin van Tsjaikovski’s Souvenir de Florence) wordt behouden, alleen wordt er wel een ander filmpje bij gemaakt.

‘We willen dat de overgang voor de vaste kijkers zo soepel mogelijk is’, zegt Floris Kortie. ‘Het gaat er nog steeds om dat we geweldige musici laten horen die vaak ook nog eens iets bijzonders te vertellen hebben, en dat we daarnaast de nodige verstrooiing bieden. We willen dat je als kijker blijft ontdekken. Ik denk wel dat Dieuwertje en ik iets informeler zijn dan Paul, hij had iets meer professionele distantie.’

Dieuwertje Blok: ‘Ik laat het ook merken als ik iets heel mooi vind. Ik heb een andere sfeer om me heen, niet iets plechtigs. Maar ik ben niet de vervanger van Witteman, dat zijn grote schoenen en ik heb een heel andere maat en een ander soort schoenen ook. Floris en ik doen het echt samen.’

Meerdere vaste gezichten

In mei maakte Paul Witteman (75) bekend te stoppen als presentator van het naar hem genoemde muziekprogramma. In de laatste uitzending werd benadrukt dat het programma door zou gaan, de vraag was alleen hoe. Al snel was de uitkomst dat de vorm met meerdere vaste gezichten goed werkte, omdat iedereen verschillende muzikale achtergronden en interesses met zich meebrengt.

Het nieuwe presentatieduo vertelt er eind juli over in een kamertje bij de studio van Radio 4, waar Blok haar uitzending van het radioprogramma Podium (ook NTR) voorbereidt. Eerder op de ochtend heeft ze ook een podcast van het Sinterklaasjournaal opgenomen. Dat Blok in juni werd benaderd, kwam als een verrassing voor haar, zegt ze.

‘Ik heb ooit gezegd dat ik een droom had om ooit een soort Jools Holland-achtig programma te maken met allemaal geweldige klassieke ensembles. Maar ik ben 64 (65 als het interview verschijnt, red.), dus toen Paul ging stoppen, dacht ik niet: ik ga eens even bellen.’

Maar Witteman was 68 toen hij met Podium Witteman begon.

Kortie (35), lachend: ‘We proberen het deze keer met een jong iemand. Het is een beetje een gok, maar we denken dat je er wel klaar voor bent, Dieuwertje.’

Blok: ‘Ik dacht wel: als jij en Mike blijven, zal er wel een vrouw bij worden gezocht, een jonge, misschien wel een gekleurde vrouw. Ik voldoe maar aan één van die dingen. Maar een oude vrouw vind ik eigenlijk ook weleens leuk, dat is absoluut niet verkeerd.’

Had Kortie na zeven jaar als sidekick niet gehoopt het programma alleen te mogen presenteren?

Kortie: ‘Ik heb van begin af aan een brengende rol gehad, ik nam een onderwerp mee, introduceerde een musicus of vertelde een verhaal. Ik had al een paar jaar steeds meer de behoefte om anderen aan het woord te laten. Dus had ik dat gewild? Nou, ik vind het heel leuk om gastheer te zijn, mensen zich welkom te laten voelen, muziek op te dienen. Ik ben blij dat ik dat nu samen met Dieuwertje kan doen. Dus ja, ik heb wel gekregen waar ik op hoopte.’

Blok: ‘Eigenlijk dacht ik dat Floris de opvolger van Paul zou worden, dat hij daarvoor werd klaargestoomd. Waarom het nu anders gaat en ik erbij kom – ja, dat is een keuze. Ik kan in ieder geval ervaring toevoegen.’

Kortie: ‘Dieuwertje is een vertrouwd gezicht, het is heel fijn dat we haar niet hoeven te introduceren.’

Niet de enige kandidaat

Ondanks haar 45 jaar ervaring op tv en radio moest er wel een screentest aan voorafgaan. Ze was niet de enige kandidaat. Blok: ‘Ik had me jaren voorgenomen dat ik nooit meer een screentest zou doen, want dat is echt het naarste wat er is en ik vind het ook een beetje beledigend: mensen moeten nu wel weten wat ik kan. Maar hier begreep ik het wel. Er moest in korte tijd een oplossing komen. Je kunt aan de tekentafel wel van alles bedenken, maar je moet kunnen zien dat er chemie is.

‘Met meerdere presentatoren werken is heel ingewikkeld: voor de kijker moet het heel logisch zijn dat je het niet alleen doet. Zodra je denkt: dat kan iemand ook wel in z’n eentje, dan zit het niet goed. We moeten iets in elkaar losmaken. Toen we aan tafel zaten, vulden we elkaar meteen goed aan.’

Tijd voor een teambuildingsuitje om elkaar beter te leren kennen is er niet. Beiden hebben nog volop presentatiewerk, Blok brengt in september bovendien een boek uit over haar moeder. Kortie: ‘Maar het lukt zeker wel om vóór de eerste uitzending samen met Mike een biertje te drinken.’