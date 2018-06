Dieselgate: Audi-topman Rupert Stadler gearresteerd

Vorige week deed de Duitse justitie al invallen in zijn woning. Ook bij een andere Audi-bestuurder is een inval gedaan. Of hij ook is aangehouden, is niet bekend.

Sjoemelsoftware

Audi wordt beschouwd als de ‘uitvinder’ van de sjoemelsoftware waarmee dieselauto’s tijdens emissietests schoner lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Stadler is de eerste zittende topman in het Volkswagenconcern die door de Duitse justitie wordt verdacht van betrokkenheid bij dieselgate.

Vandaag zou de raad van bestuur van Volkswagen bijeenkomen om te praten over Stadlers toekomst binnen het concern. De Audi-topman ligt al lange tijd onder vuur vanwege de affaire. Stadler, die sinds 2006 aan het hoofd staat bij Audi, wordt verdacht van fraude en het doen van misleidende verklaringen in officiële documenten. Hij volgde Martin Winterkorn op, die de leiding had gekregen bij Volkswagen. Winterkorn stond nog aan het roer bij VW, toen het dieselschandaal in september 2015 uitbrak. Enkele dagen later trad hij af.

Vorige maand werd tegen Winterkorn in de Verenigde Staten een arrestatiebevel uitgevaardigd wegens samenzwering en overtreding van milieuwetten. Winterkorn geldt ook voor de Duitse justitie als verdachte.

De autofabrikant heeft vorige week in Duitsland een boete gekregen van 1 miljard euro voor de dieselfraude. De autofabrikant, die het bericht zelf naar buiten bracht, zegt zijn verantwoordelijkheid te nemen en gaat niet in beroep.