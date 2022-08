Dierenartsen en organisaties doen moreel appel: ‘Koop geen hond met platte snuit’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Hij heeft de wondermooie snoet van zijn vader en is nu al de grootste knuffelbeer’, prijst een Belgische verkoper op de Nederlandse website Puppyplaats.nl een ‘prachtige honey pied Franse bulldog’ aan. Voor 2.000 euro af te halen in een dorpje aan de Noord-Brabantse kant van de landsgrens.

Het beest heeft ‘mooie neusgaten’, schrijft de fokker, ‘niet onbelangrijk voor hun ademhaling’. Kelly Kessen, dierenarts en medewerker van dierenrechtenorganisatie Stichting Dier&Recht, is sceptisch over de advertentie. ‘De neusgaten zijn volledig afgesloten en de snuit is veel te kort. Vreemd om dan de claim te maken dat de pup gezond is.’

De advertentie is een voorbeeld uit het ruime aanbod op websites, vooral Marktplaats, en besloten Facebookgroepen waar kortsnuitige honden worden verhandeld. Sinds het fokverbod van 2014 mogen in ons land geen gezelschapsdieren meer worden gefokt op een manier die het welzijn van het beest schaadt.

Bij dieren met een te korte snuit is dat wel het geval, stelt Kessen. ‘Omdat de slijmvliezen voor hun luchtpijp zitten kunnen ze moeilijk ademen.’ De kortsnuitige honden ontberen ook tal van andere functies die een normale hond wel heeft, toont Brits onderzoek aan.

‘Fokverbod helpt onvoldoende’

‘We zien dat het fokverbod onvoldoende helpt’, zegt Kessen. ‘Mensen importeren op grote schaal hondjes met een te korte snuit uit het buitenland en er is in Nederland ook heel wat illegale fok.’ Het is wachten op een importverbod. ‘Aangezien dat nog even duurt doen we nu een beroep op de consument.’

Die consument wijzen ze ook op de ‘torenhoge medische kosten’ van zo’n Franse bulldog of mopshond. Los van de aanschafprijs, die tussen de 1.500 en 2.500 euro zit, gaat het om operaties aan de luchtwegen, het wegsnijden van slijmvliezen en behandelen van het gebit. ‘Ik heb vijftien jaar in de praktijk gewerkt: eigenaren schrikken vaak van de kosten’, zegt Kessen.

Bij mopshondenvereniging Commedia kennen ze de kritiek. Bestuurslid Jan Grit vindt dat de onderzoeken waarop het Nederlandse fokverbod is gebaseerd niet deugen. ‘Er is geen directe relatie aangetoond tussen ademhalingsproblemen en de lengte van de snuit, het is hooguit een risicofactor.’ De fokkers van Commedia letten daarom vooral op de ademhaling. ‘Het is mogelijk om gezonde honden te fokken als ze op hun ademhaling worden getest.’

Volgens Grit heeft het fokverbod een averechts effect. ‘In Nederland gefokte honden zijn gezond, maar door de strenge regels komen ze nu met vrachtwagens vol uit Oost-Europa. Die honden zijn aanmerkelijk ongezonder, omdat daar geen controle op is.’