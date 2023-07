Diepzeemijnbouw voorlopig niet toegestaan, maar de druk groeit

Het voormalige boorschip ‘Hidden Gem’ – geschikt voor diepzeemijnbouw – in de haven van Rotterdam. Beeld ANP / Joris van Gennip

De conferentie die op Jamaica gehouden werd, had de voorwaarden moeten vaststellen waaronder diepzeemijnbouw mogelijk is. Nu dat niet is gelukt, schuift de verlening van de eerste vergunning minstens een jaar op.

Diepzeemijnbouw is een experimentele vorm voor de winning van zeldzame metalen, die volgens voorstanders van nut kunnen zijn voor de energietransitie. Maar het afgrazen van de zeebodem kan volgens tegenstanders grote gevolgen hebben voor het ecosysteem van oceanen.

Voorstanders noemen de gevolgen juist beperkt, stellen maritieme bedrijven als AllSeas. Deze bedrijven zeggen de ontginning zo milieuvriendelijk mogelijk te doen en stellen dat de diepzee ter plaatse een soort onderwaterwoestijn is, zonder kwetsbaar leven.

Diverse landen verzetten zich niettemin tegen deze vorm van mijnbouw. Onder meer Frankrijk, Duitsland (ondanks hun exploratielicenties), Spanje en Nieuw-Zeeland bepleiten een moratorium.

Over de auteur

Bard van de Weijer is economieredacteur van de Volkskrant en specialist op het gebied van de energietransitie. Hij richt zich op de vraagstukken waar consumenten, bedrijven en overheden voor staan.

‘De meerderheid van de deelnemende staten voelt zich erg ongemakkelijk bij het verlenen van een vergunning voordat de regelgeving van kracht is’, stelt oceaanexpert Jessica Battle van het Wereld Natuur Fonds tegen Reuters. Volgens haar vinden de meeste van de 167 deelnemende landen dat er eerst meer wetenschappelijk onderzoek gedaan moet worden naar een effectieve bescherming van het zeemilieu.

Ceo Gerard Barron van het Canadese mijnbouwconcern The Metals Company toonde zich vrijdag teleurgesteld in de uitkomst van de conferentie, maar zei ervan overtuigd te zijn dat mijnbouw op korte termijn zal beginnen. ‘Het is nu niet de vraag of, maar wanneer.’

De landen praten in november verder.