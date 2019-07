Diepgelovige Republikeinse gouverneurskandidaat wil geen minuut alleen zijn met een vrouw

Het gouverneurs-en parlementsgebouw van Mississippi in de hoofdstad Jackson. Beeld AP

De Republikein, die gouverneur van Mississippi wil worden, is als de dood dat er verhalen de ronde zullen doen dat hij vreemdgaat. Ook is hij bang voor een #MeToo-incident.

‘Ik ga mij niet in de positie brengen waarin een vrouw kan zeggen dat ik avances richting haar maakte. Dat ik haar probeerde aan te vallen zonder dat er een getuige is die kan zeggen dat het allemaal niet is gebeurd’, aldus Foster, die weigerde om de lokale journalist, Larrison Campbell, mee te laten rijden in zijn auto. Campbell is stomverbaasd. ‘Dit is seksistisch’, schrijft ze op de Mississippi Today, de nieuwssite waarvoor ze de gouverneursrace volgt. ‘Hij weigerde omdat ik een vrouw ben.’

Foster is niet de enige gelovige Amerikaan die leeft volgens de ‘Billy Graham-regel’, genoemd naar de beroemde evangelist. Ook vicepresident Mike Pence vindt dat een man niet alleen kan zijn met een vrouw die niet zijn echtgenoot is. Pence zegt onder meer niet te kunnen dineren met een andere vrouw. Foster benadrukt dat hij zich al aan de regel houdt sinds hij is getrouwd met zijn jeugdliefde.

Meet @thisislarrison, the reporter Foster denied. Larrison Campbell has been with Mississippi Today since its official launch in 2016.



Read more about Larrison and read her coverage here: https://t.co/JfXUB1AQ6Z pic.twitter.com/ReQxJlpWD5 Mississippi Today

‘Mijn regels’

Foster is een van de drie kandidaten die vecht voor de Republikeinse nominatie. Met nog drie weken te gaan, wil hij geen enkel risico nemen. Het is niet ongebruikelijk dat concurrenten ‘volgers’ inzetten die een kandidaat continu in de gaten houden. Gewapend met een telefoon hopen ze dat iemand een misstap begaat. Ze zullen vanalles proberen te manipuleren om mijn karakter te ondergraven, aldus de Republikein tegen de publieke omroep NPR.

Dus toen Campbell de gouverneurskandidaat vroeg of ze een dag met hem kon meerijden, werd haar vriendelijk verzocht een mannelijke collega mee te nemen. ‘Het is mijn truck met mijn regels’, schreef Foster gedecideerd in een tweet. Met een man erbij, betoogt de Republikein, zullen er ook geen verhalen en foto’s opduiken dat hij zijn vrouw bedriegt.

Campbell probeerde onder het ‘vreemde’ verzoek voor een chaperon uit te komen door aan te bieden opzichtig een perspas te dragen. Dan zou iedereen kunnen zien dat ze als journalist met Foster meereed. Maar de politicus hield voet bij stuk. ‘De enige reden dat je denkt dat mensen zullen zeggen dat ik een relatie heb met jouw kandidaat, is omdat ik een vrouw ben’, zei ze tegen de campagnemanager van Foster.

De Republikein werd daarna het mikpunt van kritiek en hoon. ‘Kan hij niet alleen in een auto zijn met een vrouw die haar werk doet?’, vroeg Washington Post-columnist Monica Hesse zich af. ‘Prima. Laat hem maar achter aan de kant van de weg, in het stof.’ Foster sloeg op Twitter terug naar progressief Amerika. ‘Zij kunnen niet begrijpen dat iemand, zelfs in 2019, de relatie met zijn vrouw in ere houdt en vasthoudt aan zijn geloof.’