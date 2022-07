Diep verdeeld gaat de parlementaire enquêtecommissie op zoek naar de waarheid over het coronabeleid

De voorbereidende 'Coronacommissie' presenteert zich woensdag bij de eerste bijeenkomst in het gebouw van de Tweede Kamer. Van links naar rechts: Pepijn van Houwelingen (FvD), Marijke van Beukering (D66), Wybren van Haga (Groep Van Haga), voorzitter Khadija Arib (PvdA), Ulysse Ellian (VVD), Hilde Palland (CDA), Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt) en Vicky Maeier (PVV). Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Tweede Kamer-voorzitter Vera Bergkamp probeert de moed erin te houden bij de eerste bijeenkomst van de commissie die straks de parlementaire enquête naar het coronabeleid moet gaan uitvoeren. Als D66-Kamerlid heeft Bergkamp zelf ervaren dat zo’n enquête weliswaar ‘veel tijd en energie kost’, maar dat het ook ‘heel mooi en waardevol’ werk is. ‘Het schept een band met collega’s’.

Het is de vraag of de commissie die woensdag in de Tweede Kamer voor het eerst samenkomt, inderdaad een band gaat opbouwen. Bergkamp maakte tussen 2013 en 2016 deel uit van de enquêtecommissie die onderzoek deed naar de Fyra. Iedereen was het eens over de feiten: de Italiaanse hogesnelheidstrein was een miskoop; de vraag was alleen hoe het zo mis had kunnen gaan.

De Kamerleden die woensdag zitting nemen in de zogenoemde voorbereidingscommissie voor de parlementaire enquête naar corona – het is gebruik dat die uiteindelijk ook het daadwerkelijke onderzoek gaan doen – vlogen elkaar de afgelopen jaren juist voortdurend in de haren over de feiten. Voor de een was corona een bedreiging voor de volksgezondheid die schreeuwde om sterk overheidsingrijpen, voor de ander was het niet meer dan ‘een griepje’.

Twee vleugels

Toeval of niet, het gezelschap verdeelt zich bij de presentatie in de Troelstrazaal meteen in twee vleugels. Links zitten Marijke van Beukering (D66), Ulysse Ellian (VVD), Hilde Palland (CDA) en Pieter Omtzigt (ex-CDA) die overwegend het kabinetsbeleid en de reguliere wetenschappelijke adviezen volgden. Rechts nemen Vicky Maeijer (PVV), Pepijn van Houwelingen (FvD) en Wybren van Haga (Groep Van Haga) plaats en vooral de laatste twee partijen kwamen tijdens de pandemie steeds met alternatieve feiten die moesten aantonen dat corona weinig voorstelde.

Samen kiezen ze Khadija Arib (PvdA) als voorzitter van de voorbereidingscommissie die het komend half jaar gaat werken aan de onderzoeksopdracht, al is de uitslag niet unaniem. Eén persoon stemt op VVD’er Ellian, het lid Nicki Pouw (JA21) is afwezig. ‘We gaan er iets interessants van maken’, zegt Arib als ze de voorzittershamer in ontvangst neemt.

Interessant belooft het zeker te worden. Zo zal FvD’er Van Houwelingen met partijen die hij voorheen bestempelde als onderdeel van ‘een totalitair regime’ nu afspraken moeten maken over wat de enquêtecommissie precies moet onderzoeken en wie onder ede ondervraagd gaat worden. Een dik half jaar geleden dreigde de FvD’er, die het quarantainebeleid vergeleek met de uitsluiting van Joden in de jaren dertig, nog dat er tribunalen zouden komen voor zijn tegenstanders.

Griepje en nepnieuws

Van Houwelingen houdt zich woensdag aan de afspraak dat alleen voorzitter Arib namens de voorbereidingscommissie mag spreken en weigert zijn rol toe te lichten. Wybren van Haga staat op zijn beurt wel weer uitgebreid de media te woord. De ex-FvD’er heeft altijd beweerd dat corona een griepje was en dat zo’n beetje alle maatregelen overbodig waren. Ex-VWS-minister Hugo de Jonge noemde Van Haga ‘een gevaar voor de volksgezondheid’, omdat hij ‘midden in een pandemie nepnieuws verspreidt’.

Volgens Van Haga kan hij desondanks prima objectief onderzoek gaan doen naar het coronabeleid. ‘Iedereen moet openstaan voor de feiten. Ik ben altijd van de data uitgegaan, maar er kan uit het onderzoek ook komen dat ik dingen heb gemist.’

‘Harder werken’

In de voorbereidingscommissie zitten relatief veel Kamerleden van kleinere fracties. De komende maanden moet blijken of zij het harde werken, waar Kamervoorzitter Bergkamp voor waarschuwt, kunnen opbrengen. Er lopen al twee andere parlementaire enquêtes (naar de gaswinning in Groningen en naar de toeslagenaffaire) en meerdere partijen hebben voor het onderzoek naar de coronapandemie bedankt, omdat ze bezwijken onder werkdruk. Vooral linkse partijen zijn daardoor nu ondervertegenwoordigd. ‘Moeten ze maar harder werken’, meent Van Haga.

Aan voorzitter Arib (‘ik heb er ongelooflijk veel zin in’) zal het in elk geval niet liggen. ‘Wat hebben jullie toch met de samenstelling van deze commissie?’, zegt ze quasi-verbaasd als journalisten blijven vragen naar het bonte gezelschap dat ze moet gaan leiden. ‘De een is wat kritischer, de ander wat rustiger. Als dat elkaar aanvult, komen we straks met een goed rapport.’