Diep door het stof gaat Menno Snel de zomer in: vergoeding voor alle toeslag-slachtoffers

Op de valreep van het zomerreces dwong de Kamer nederige excuses af van staatssecretaris Snel. Het kabinet kan intussen vol goede moed aan de slag met het klimaatbeleid.

GESPREK VAN DE DAG

Excuses van Snel

Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, wist wat hem vanmiddag te doen stond. Een bloeddorstige oppositie eiste van hem nederige excuses. En die kwamen er. ‘De manier waarop het gebeurd is, de manier waarop is omgegaan met de ouders...dat kan zo niet', sprak Snel. ‘Er is mensen onrecht gedaan. De menselijke maat is uit het oog verloren. Er is alleen gekeken naar de wet. Nooit naar maatwerk of hoe het uitpakt. Er was sprake van tunnelvisie bij de Belastingdienst. En bij mij. Ook ik ben er te lang vanuit gegaan dat we gelijk hadden.’

Snel zal hartstochtelijk hopen dat hij zo het einde in zicht krijgt van de toeslagensoap die zijn ambtsperiode dreigt te gaan overschaduwen. Die soap begon in 2014, toen de Belastingdienst besloot de kinderopvangtoeslag van 235 ouders stop te zetten. Het ging om ouders die hun opvang regelden via gastouderbureau Dadim uit Eindhoven, dat werd verdacht van misbruik van toeslagen. De betrokken gezinnen, die volgens de dienst jarenlang onterecht toeslagen ontvingen, moesten soms tot tienduizenden euro’s terugstorten. Velen raakten daardoor in diepe problemen.

Dat leek even op een kordaat optreden tegen fraude, totdat bleek dat meer dan de helft van hen wél recht had op toeslagen. Bovendien kwam daarna uit vasthoudend graafwerk van Trouw en RTL Nieuws naar boven dat de Belastingdienst bewust aanstuurde op het afwijzen van hun bezwaren.

Ook daarvoor ging Snel vandaag diep door het stof. De overheid heeft in zijn ogen ‘onrechtmatig’ gehandeld. ‘De manier waarop is besloten toeslagen stop te zetten....dat aangedane onrecht, dat hebben wij veel te lang laten bestaan. Daarvoor bied ik mijn excuses aan.’

Hij voegde er meteen aan toe dat hij er daarmee niet is. De Kamer en de ouders eisen schadevergoeding; compensatie voor de misgelopen toeslagen en de daaropvolgende problemen. En die compensatie komt er, beloofde Snel. ‘ Voor alle ouders.’

Dat kan nog wel even duren. Want eerst moet het onderzoek van de commissie-Donner naar het functioneren van de Belastingdienst nog af. ‘En het moet in één keer goed zijn. Niet dat we daarna weer allerlei juridische procedures krijgen.’

Dat wordt op z'n vroegst in het najaar. Of daarmee voor Snel zelf de kou uit de lucht is, zal nog moeten blijken. Voor vandaag waarschijnlijk wel, gezien de tamelijk welwillende eerste reacties van de coalitiefracties.

EN DAN DIT NOG

Wisselgeld

Minister Wiebes geflankeerd door staatssecretaris Van Veldhoven, tijdens het debat over het klimaatbeleid. Beeld ANP - Remko de Waal

Geen vuiltje aan de lucht voor het kabinet, vooralsnog, als het gaat om het klimaatbeleid. Het debat waarin een reeks ministers het pakket aan maatregelen woensdagavond verdedigde, krijgt weliswaar kritiek vanaf de linker- én de rechterflank van de oppositie, maar de meeste plannen zijn nog te abstract om nu al de koppen voor of tegen te kunnen tellen. Wel is zeker dat partijen als de PvdA en GroenLinks in ruil voor hun steun wisselgeld zullen eisen.

DNA gevraagd

Over het nieuwste voorstel van minister Grapperhaus zal de komende tijd nog veel worden gepraat: de bewindsman wil ook van niet-verdachten voortaan het dna kunnen opeisen. Het huidige recht om het afstaan van celmateriaal te weigeren, staat nu in de praktijk het dna-onderzoek rond ernstige misdrijven in de weg, betoogt Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer. Ook mensen die zich op of in de buurt van een plaats delict hebben bevonden moeten kunnen worden gedwongen erfelijk materiaal af te geven als daar op enig moment in het politieonderzoek ‘een dringende behoefte’ aan blijkt, aldus Grapperhaus.

Op komst: De kloof

Heuglijk nieuws voor de politieke liefhebbers: Zihni Özdil, onlangs zo jammerlijk gesneuveld als GroenLinks- Kamerlid, werkt aan een boek. De werktitel is De Kloof en Özdil zal daarin volgens de aankondiging van zijn uitgever ‘openhartig vertellen over de wrijving tussen fractiediscipline en vrijzinnigheid - een aspect van het politieke bedrijf waarmee hij recent hardhandig in aanvaring kwam'.

Zo lijkt het zowaar nog wat te worden met de politieke schrijfcultuur in Nederland. Schaart Özdil zich in het rijtje van Ed van Thijn, Femke Halsema en Gerrit Zalm op het verplichte boekenlijstje van de politieke junkies?

De zomerstop

