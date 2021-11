Dienstregeling ov kraakt door personeelstekort: kantoorpersoneel wordt zelfs op de bus gezet

Reizigers op metrostation Rotterdam Centraal. Het Rotterdamse stadsvervoerbedrijf RET moest recent de dienstregeling van een van de metrolijnen inkrimpen, onder meer als gevolg van tekort aan personeel. Beeld ANP

De problemen zijn zo groot dat de dienstverlening aan de reiziger in gevaar komt, aldus de krant. Het stadsvervoer in Den Haag en Rotterdam kampt met personeelstekort en een hoger ziekteverzuim.

‘Elke keer als het kabinet oproept om bij verkoudheidsklachten thuis te blijven, loopt het ziekteverzuim op’, zegt woordvoerder Pedro Peters van brancheorganisatie OV-NL tegen NRC. ‘Dat is geen echt ziekteverzuim, want normaal komt een buschauffeur met een loopneus gewoon naar zijn werk.’ Vanwege het personeelstekort zetten vervoerders daarom onder meer kantoorpersoneel in als buschauffeur.

Landelijk bedraagt het ziekteverzuim in het het stads- en streekvervoer 8 tot 10 procent. Bij het Rotterdamse stadsvervoersbedrijf RET is het aantal ziekmeldingen bij meerdere afdelingen door corona hoger dan normaal, aldus een woordvoerder. ‘Het is krap, maar we krijgen onze dienstregeling rond.’

Wel heeft de RET recent zo’n vier weken de dienstregeling van een van de metrolijnen moeten inkrimpen. Achterstand in onderhoud en reparatie, personeelstekort en vertraagde levering van onderdelen door corona lagen hieraan ten grondslag.

De vervoerders schrappen ook een deel van de dienstregeling om de exploitatietekorten door het aanzienlijk lagere aantal passagiers als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Het overgrote deel daarvan (93 procent) wordt sinds vorig jaar gecompenseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De rest moeten de vervoerders zelf zien op te vangen. Momenteel maakt zo’n 70 procent van de reizigers die voor de coronacrisis met het ov reisden, opnieuw gebruik van het ov.

Uitval van treinen

Spoorbeheerder ProRail moest de laatste maanden met regelmaat treinen uit de dienstregeling halen vanwege een tekort aan treinverkeersleiders. Op de benodigde 750 verkeersleiders zijn momenteel 60 vacatures. President-directeur John Voppen van ProRail heeft inmiddels toegegeven dat het bedrijf meer aandacht had moeten besteden aan de werving van treinverkeersleiders. Het personeelstekort zal zeker nog tot in 2023 aanhouden. ‘Het is elke dag moeilijk om het rooster te vullen. Bijna altijd hebben we gaten’, zegt een woordvoerder van ProRail.

Ook Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), dat het vliegverkeer op de Nederlandse luchthavens regelt, heeft te maken met een tekort aan verkeersleiders. Door gebrek aan vliegverkeer vanwege corona en een beperkt aantal simulatoren, lukte het LVNL maar moeizaam om nieuw personeel op te leiden.

De opgelopen vertraging van het klaarstomen van nieuw personeel kan niet worden ingehaald, schreef minister Visser van I&W vorige maand aan de Kamer. ‘Het opleidingen van nieuwe verkeersleiders stond gedurende de hele covid-19-periode onder druk als gevolg van de 1,5 meter afstandsmaatregel, waardoor er minder leerlingen tegelijk in de simulator kunnen plaatsnemen’, aldus de minister.