Diensthond Sully staat overleden president Bush tot in de allerlaatste momenten bij

Op een foto is te zien hoe Sully rustend op de rond ligt, zijn ogen gesloten. Naast hem staat de met een Amerikaanse vlag gedrapeerde kist van de man die het land van 1989 tot 1993 leidde. ‘Missie volbracht’, plaatste Jim McGrath, de voormalige woordvoerder van de oud-president, bij het beeld op Twitter.

De gele labrador werkte sinds de zomer in dienst van Bush, die aan Parkinson leed en al een paar jaar in een rolstoel zat. Hij is getraind door de liefdadigheidsinstelling ‘America’s VetDogs’, die diensthonden koppelt aan hulpbehoevende veteranen en mensen met beperkingen.

‘Hij kan ongeveer alles, behalve een martini serveren’, zei McGrath in juni. ‘Maar geen zorgen, hij kan iemand anders om een martini sturen’.

Sully groeide de afgelopen maanden door zijn populaire Instagram-account @sullyhwbush uit tot een fenomeen. Hij is vernoemd naar Chesley B. “Sully” Sullenberger III, een voormalige piloot die in 2009 beroemd werd omdat hij een beschadigd vliegtuig wist te laten landen op de Hudson-rivier en daarmee alle 155 passagiers redde.

Vandaag wordt het lichaam van George H.W. Bush opgebaard in het Capitool, waar de Senaat gezeteld is. Vanmiddag volgt een herdenkingsbijeenkomst voor senatoren en leden van het Huis van Afgevaardigden. Dan kunnen burgers tot woensdag afscheid nemen van hun voormalige president, de dag waarop Bush begraven wordt.

Missie volbracht, maar een nieuwe missie in het vooruitzicht. De diensthond zal veteranen gaan bijstaan in het verzorgingscentrum Walter Reed National Military Medical Center.

‘Onze familie gaat de hond missen’, schreef Bush eerder in een tweet. ‘Maar dat doen we in de geruststellende wetenschap dat hij evenveel vreugde zal brengen in zijn nieuwe huis, als dat hij bij“41” heeft gebracht’.