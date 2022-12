Diederik Samsom, ‘loodgieter’ van de Green Deal: ‘Oekraïne ziet groene energie als zijn ticket naar de EU’

Als medearchitect van de Europese energietransitie had Diederik Samsom al geen gebrek aan werk. En toen brak er een oorlog uit en volgde de grootste energiecrisis aller tijden. Hoe kijkt Samsom terug op een jaar waarin alles anders werd?

Het is 20 november als Eurocommissaris Frans Timmermans het even niet meer ziet zitten. In de grote, airconditioned hal in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh stevent de jaarlijkse klimaattop af op een fiasco. De slotverklaring had al lang getekend moeten zijn en op zijn kabinetschef Diederik Samsom na zitten alle collega’s van Timmermans alweer in het vliegtuig naar Brussel.

De twee mannen hebben al dagen geen fatsoenlijke nachtrust meer gehad en vechten tegen de slaap, als er weer een nieuwe poging tot laf compromis op tafel komt. Timmermans bekijkt de weinig ambitieuze zinnen en gelooft niet dat daar nog iets uit kan komen waar Europa achter kan staan. ‘Ik zag dat het toch wat de goede kant opging’, zegt Diederik Samsom een paar weken later. ‘Toen zei Frans: als jij in de hel komt, wrijf je in je handen en zeg je: nou, lekker warm hier, daar kan ik nog wel iets van maken.’

Ruim twee jaar geleden maakte Diederik Samsom zijn opmerkelijke overstap van prominent oud-politicus naar bureaucraat te Brussel. Op het eerste gezicht een stap terug, maar zo ziet hij dat zelf niet. Sterker: niet eerder had hij zoveel invloed als nu, zegt hij. Niet als activist bij Greenpeace, niet als Kamerlid van de PvdA en niet als partijleider die samen met Mark Rutte een regeerakkoord schreef in een tijd van zware bezuinigingen.

In Brussel is hij sinds drie jaar betrokken bij de Green Deal die Europa halverwege deze eeuw naar nul CO 2 -uitstoot moet brengen. Naast ‘verhalenverteller’ en politicus Frans Timmermans, ‘die de steun van Europa moet verwerven voor de plannen’, ziet Samsom zichzelf als ‘de loodgieter’. De man die moet zien hoe de ingewikkelde Brusselse beleidsmachine aan de praat blijft.

Een taak die Samsom ook nu met onverwoestbaar optimisme heeft opgepakt. Zelfs na een jaar waarin er in Europa – nog maar amper bekomen van een pandemie – een oorlog uitbrak. Waarin energieprijzen door het dak gingen. Waarin het continent door klimaatverandering meer dan ooit te maken kreeg met opdrogende rivieren en bosbranden. Zelfs wanneer een klimaattop uitdraait op een teleurstelling, vervalt Samsom niet in somberheid.

Hoe kan dat?

‘Ik houd mij vast aan iets wat Klaas van Egmond, de oude baas van het Planbureau voor de Leefomgeving, ooit zei: de mensheid heeft de hardnekkige neiging om keihard op een muur af te racen en net voor ze te pletter slaat een list te verzinnen, waardoor ze eroverheen kan springen.’

Voorbeelden genoeg, zegt Samsom. Eind 18de eeuw, toen er 1 miljard mensen op aarde leefden, voorspelde de Britse demograaf Thomas Malthus dat de exponentiële bevolkingsgroei tot hongersnoden zou leiden. Vervolgens vond de mens kunstmest uit en kunnen we uiteindelijk zelfs 12 miljard mensen voeden. Ramp afgewend.

Hetzelfde gebeurde met de voorspelling dat het aantal koetsen in Londen zo snel groeide, dat de stad bedolven dreigde te raken onder 2 meter paardenpoep. Voordat dit onwelriekende scenario zou uitkomen, vond de mens de auto uit, waarna paard-en-wagen in een paar jaar tijd bijna uit het straatbeeld verdween.

Nu is er het klimaatprobleem. Als we daarnaar kijken, is de muur wel erg hoog en onze snelheid erg groot, zegt Samsom. ‘Maar we zijn begonnen aan het nemen van de bocht, en de snelheid waarmee dat gebeurt stemt me optimistisch.’

Bij het nemen van die bocht heeft u dus meer invloed dan ooit?

‘Objectief gezien is het gewoon zo. In Den Haag was ik politiek leider, maar ook eenvoudig Kamerlid.’

U bent nu een soort politiek assistent. Wat maakt die baan zo invloedrijk?

‘De functie van kabinetschef is de laatste jaren steeds politieker geworden. Ten eerste omdat commissarissen sterkere politieke profielen kregen. Dat is een beetje begonnen in de tijd van Neelie Kroes (Eurocommissaris van 2004 tot 2014, red.). Maar vooral omdat er de laatste jaren zoveel crises zijn. Dan is het wetgevingsproces in Brussel gewoon te traag. Bij crises zoals de coronapandemie of een oorlog zoals nu, krijgen de commissarissen en hun team – wij dus – veel invloed.’

Waar blijkt die invloed uit?

‘Er zijn drie grote gebeurtenissen de afgelopen jaren waarbij we met team-Timmermans veel invloed voelden. Ten eerste de Green Deal. Die was het gevolg van de vreemde tombola waarbij Ursula von der Leyen door de lidstaten uit het niets werd voorgedragen als nieuwe Commissievoorzitter. Het Europees Parlement was ontstemd, want Von der Leyen had zich, in tegenstelling tot Frans en vijf anderen, niet officieel kandidaat gesteld.’

Waarom wees het Parlement Von der Leyen niet af?

‘Ze moest inderdaad een meerderheid achter zich zien te krijgen. Om dat te bereiken, heeft ze in een week tijd een soort regeerprogramma geschreven waarmee ze de linkse fracties voor zich probeerde te winnen. Ik las dat voorstel en dacht: dit is geschreven door een milieuactivist op lsd.

‘Toen Frans vervolgens de energietransitie als portefeuille kreeg, belde hij mij. Wij hebben in twee maanden tijd op een zolderkamertje de Green Deal geschreven. Von der Leyen had een paar mooie lijnen uitgezet, maar daaraan moest inhoud gegeven worden. Dat hebben wij gedaan. Ik heb later tegen Frans gezegd: Von der Leyens verkiezing was een blessing in disguise, want we verloren de positie, maar wonnen op inhoud.’

Beeld Aurélie Geurts

Wat waren de andere sleutelmomenten?

‘Eerst de covidpandemie. De economie had een impuls nodig, met veel geld. We hebben dat aan de Green Deal gekoppeld en 750 miljard euro geclaimd. Zo ontstond het coronaherstelplan, waarmee we landen kunnen binden aan groene hervormingen. Brussel had ineens een wortel om lidstaten te stimuleren hun economie snel te vergroenen.

‘En het derde moment was de inval in Oekraïne, waarna we snel een plan moesten maken om de afhankelijkheid van Russisch gas te verkleinen.’

U vertelde in een interview met De Correspondent dat jullie al in de zomer van 2021 zagen dat Rusland vreemd opereerde met gas. Wat zagen jullie?

‘In een van onze teammeetings zei iemand dat er iets raars gebeurde met de gasprijzen. En dat Gazprom (het Russische staatsgasbedrijf, red.) de eigen voorraden in Europa niet aanvulde. Dat baarde ons zorgen. Want als schoonste fossiele brandstof is aardgas noodzakelijk op weg naar een echt groene economie. Zonder aardgas zou de brug naar de toekomst instorten. En daarmee de Green Deal.’

Hadden jullie het idee dat Poetin iets in zijn schild voerde?

‘We voorzagen niet deze oorlog. Maar wel dat Rusland grote impact kon hebben op onze plannen – iets wat velen in Brussel al niet lekker zat. We hebben toen aan de Green Deal toegevoegd dat we in 2030 helemaal onafhankelijk wilden zijn van Russisch gas. Achteraf veel te weinig ambitieus, natuurlijk.’

Na de inval in Oekraïne bleef Europa massaal olie en gas inkopen in Rusland, tegen hoge prijzen. Europa kreeg het verwijt dat het Poetins oorlog financierde. De beoogde onafhankelijkheid van Russisch gas moest dus veel sneller dan 2030, realiseerde Brussel zich.

Dat gaat om enorme hoeveelheden. Jaarlijks importeert Europa bijna 150 miljard kuub uit Rusland, ongeveer 40 procent van het totale verbruik. Op korte termijn was afscheid van 100 miljard mogelijk, dacht de Commissie, door meer vloeibaar aardgas (lng) en Noors gas in te kopen. Verder moest er worden bespaard en moest de ontwikkeling van zonne- en windenergie versneld. Er kwam weer een nieuw plan: RepowerEU.

Toen in september de belangrijke gasleiding Nord Stream 1 en de nog niet in gebruik genomen Nord Stream 2 werden opgeblazen, werd in een klap duidelijk dat Europa het bijna volledig zonder Russisch aardgas moest stellen. Een reductie die tot voor kort als onhaalbaar werd gezien.

Soms komt hulp uit onverwachte hoek, want als de oorlog voorbij is, zou Oekraïne volgens Samsom weleens een belangrijke nieuwe leverancier van CO 2 -arme energie kunnen worden.

‘Al enkele weken na het uitbreken van de oorlog had Frans een gesprek met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba. Die gaan het vast niet over duurzame energie hebben, dacht ik, dat is wel het laatste waar ze nu mee bezig zijn. Ze zijn daar een oorlog aan het uitvechten. Het eerste waarmee Kuleba kwam: wij gaan voor jullie biogas en waterstof produceren. Oekraïne kan straks hoeveelheden maken waarvan jullie enorm kunnen profiteren, stelde hij.’

Beeld Aurélie Geurts

Oekraïne zit midden in een verwoestende oorlog met ongewisse afloop. Is het niet al te optimistisch om te denken dat dit land Europa van het gas zal helpen?

‘Oekraïne ziet groene energie als zijn ticket naar de EU. Het heeft enorme landoppervlakten waar niemand woont en waar niemand ernaar taalt als je een windmolen neerzet. De windreuzen die wij op zee zetten, kunnen daar gewoon op het land. Ze hebben kerncentrales. Ze kunnen enorme hoeveelheden waterstof produceren, en zo zichzelf structureel uit het moeras helpen.’

Bent u niet bang dat Europa dan weer te afhankelijk wordt? Nu van een land dat ook na de oorlog op het verlanglijstje van Moskou staat?

‘Dat is inderdaad de volgende valkuil die we moeten mijden. We zijn al begonnen aan wetgeving op het gebied van cruciale grondstoffen, om onze afhankelijkheid te verminderen. En ook hier ligt de essentie van de oplossing in de Green Deal die we drie jaar geleden neerlegden: een circulaire economie, met volledig hergebruik van grondstoffen, legt de basis voor die onafhankelijkheid.’

Kort na het uitbreken van de oorlog schaarden de meeste lidstaten zich achter sancties tegen Rusland en het RepowerEU-plan. Inmiddels vertoont de Europese eenheid steeds meer barstjes. Met name de discussie over een maximumprijs voor de inkoop van gas op de groothandelsmarkt veroorzaakte afgelopen najaar scherpe tegenstellingen. Veel Europese landen wilden zo’n plafond. De Commissie, Nederland en Duitsland waren faliekant tegen. Toen de onderhandelingen erover in november vastliepen, gijzelden de voorstanders een aantal andere plannen, bijvoorbeeld om sneller vergunningen te verlenen voor de bouw van duurzame energie. Ook gezamenlijke inkoop van lng werd getorpedeerd.

Waarom keerde de Commissie zich tegen een prijslimiet?

‘Als je te weinig gas hebt, zijn er maar twee oplossingen: of je verkleint de vraag, of je vergroot het aanbod. Punt. Een prijslimiet kan de problemen zelfs verergeren: Europa loopt het risico dat we straks minder gas kunnen kopen, omdat landen een hogere prijs bieden dan onze limiet. De financiële risico’s zijn ook enorm: de gasmarkt is extreem complex en compleet verknoopt met de financiële markten. We kunnen nauwelijks overzien wat er gebeurt als je daaraan gaat rommelen.

‘In de discussies opperde iemand op een gegeven moment een prijslimiet van 100 euro. Dat was lager dan de marktprijs op dat moment, hè. Ik zei: heb je enig idee voor welke bedragen gascontracten zijn afgesloten boven de 100 euro? Dat kan zomaar gaan over honderden miljarden euro’s. Al die contracten zijn dan kapot, want als je een prijs hebt afgesproken voor 120 en de limiet ligt op 100, dan komt die 20 nooit meer terug. Dat zorgt voor enorme onzekerheid in het financiële systeem.

‘Ik zei: dat kan niet. Zo creëer je je eigen Lehman Brothers (het faillissement van de Amerikaanse bank in 2008 luidde de wereldwijde financiële crisis in, red.) voor de energiesector. Ik ben de laatste om de markt te aanbidden, maar met dit soort dingen mag je niet spelen.’

Toch is die prijslimiet er nu, zij het op 180 euro en omkleed met allemaal veiligheidsmaatregelen. Begrijpt u waarom zoveel lidstaten het hebben doorgedrukt?

‘Ja. Dat zijn landen die over het algemeen niet erg goed in hun gascontracten zitten en weinig opslagmogelijkheden hebben. Vaak hebben ze ook niet veel begrotingsruimte. Zij kijken naar Duitsland en Nederland en zeggen: jullie zitten er warmpjes bij met je opslagen die voor 99 procent zijn gevuld. En je prijsplafond voor burgers. Duitsland heeft zoveel ruimte op de begroting dat ze gascontracten kunnen afsluiten met de Verenigde Staten, met Qatar en met weet ik wie. De Duitsers kunnen hun industrie heel lang steunen, jaren als het moet.’

En dan heeft Duitsland de gasprijs afgelopen zomer ook nog eens extreem opgejaagd.

‘Je moet niet hysterisch gas kopen in augustus. Dat is zeer onverstandig. Maar Duitsland heeft dat wel gedaan, omdat het niet kan omgaan met onzekerheid. Daar is het een groot en sterk land mee geworden. Maar hun gedrag heeft wel kwaad bloed gezet.’

Bij dat kwade bloed hebben Timmermans en Samsom zelf ook een rol gespeeld. Het plan voor een royaal prijsplafond voor consumenten, dat Nederlanders vanaf 1 januari beschermt tegen hoge energiekosten, is er mede dankzij hen gekomen. Het plan voor zo’n prijsplafond is bedacht door GroenLinks en de PvdA, maar werd aanvankelijk door het kabinet geblokkeerd omdat Brussel het niet goed zou vinden. Maar toen Samsom in Nieuwsuur stelde dat het wel degelijk een goed idee was, en Timmermans hetzelfde deed bij Buitenhof, was dat argument van tafel. En werd er rond Prinsjesdag met stoom en kokend water alsnog een prijsplafond in elkaar gezet.

Een prijsplafond voor consumenten werpt de vraag op waarom u daar dan wel voor was.

‘Een te hoge gasprijs voor huishoudens met een laag inkomen is sociaal onhoudbaar. Daar moet je iets aan doen. We waren in die weken in heel Europa bezig met dit soort maatregelen om de terechte drang om iedereen te compenseren in goede banen te leiden. Ik heb mij daarover alleen in Nederland uitgesproken, Frans in talloze Europese landen. Onze boodschap was steeds: compenseer alleen het basisenergieverbruik.’

Vindt u dat Nederland dat goed heeft gedaan?

‘Het ging hier precies zoals in de rest van Europa: er wordt een regeling bedacht en politici worden vervolgens geconfronteerd met allemaal groepen die niet worden geholpen. Zo wordt de regeling steeds verder uitgebreid.’

Was er een moment dat u dacht: nu slaat het door?

‘Toen we eindigden bij het energieverbruik van een gemiddeld huishouden, en dan nog een ruime versie daarvan. Dan is het wel een heel bot instrument geworden. Gelukkig is de schade in Nederland vrij klein. Want de prijsprikkel is nog groot, Nederlanders zijn zeer prijsbewust en de fiscale ruimte van het land is groot genoeg.’

U wist dat het scheve ogen zou geven in de rest van Europa.

‘En dat heeft het gedaan. Nederland is gerieflijk weggedoken achter de brede rug van de Duitsers, die alle kritiek hebben geïncasseerd met hun 200 miljard. Dat heeft de discussie over de prijslimiet voor gashandel van nieuwe brandstof voorzien.’

Valt Nederland u hierin tegen? Er is een oorlog gaande in Europa en wij verliezen ons in een maatregel om energiekosten te compenseren?

‘Als oud-betrokkene moet ik daar terughoudend in zijn. Maar in Nederland willen we alles altijd perfect regelen. Kijk naar de PAS (het Programma Aanpak Stikstof, bedoeld om de natuur te beschermen maar vernietigd door de Raad van State, red.), waarbij ik zelf ook een rol speelde toen ik nog Kamerlid was, of naar de toeslagenaffaire. Daar zie je de overmoedige gedachte dat je op elke keukentafel exact het juiste bedrag kunt laten landen. Met die gedachte lost elk politiek probleem zichzelf schijnbaar op. Zeker als links en rechts samen in een kabinet zitten. Links wil niet dat mensen onterecht zonder geld zitten. Rechts wil niet dat mensen onterecht geld krijgen. Hoe los je dat politiek op? Door iedereen precies het juiste bedrag te geven. Links en rechts komen triomfantelijk naar buiten en de Belastingdienst mag het oplossen.

Dat kan niet tijdens een crisis?

‘Nee. Politieke besluiten zijn per definitie lomp, niet geënt op de ragfijne kronkels in de samenleving. Je snijdt als het ware met een mes in een rechte lijn door het probleem. Dan weet je dat er mensen aan de verkeerde kant van die lijn zullen komen. De vraag is dan: accepteer je dat? Dat mensen misschien onterecht geld ontvangen? Of onterecht asiel krijgen? Als je denkt dat je perfect beleid kunt bedenken, lijd je aan overmoed.’

In de documentaire What’s Left? werd Samsom dit jaar ondervraagd door publicist Johan Fretz over zijn tijd als leider van de PvdA. Fretz vindt dat Samsom de sociaal-democratie te grabbel heeft gegooid tijdens het kabinet-Rutte II.

U werd een beetje kregelig tijdens dat interview.

‘Moedeloos vooral.’

Er lijkt spanning bij u te zitten als het om die tijd gaat. U blijft pal staan voor de maatregelen die u toen heeft genomen. Aan de andere kant lijkt het u te steken dat u destijds hard bezuinigde om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Terwijl zowel Den Haag als Brussel nu juist met miljarden strooit.

‘Ik vind dat 90 procent van wat we toen deden al tien jaar eerder had moeten gebeuren. De politiek had hervormingen veel te lang voor zich uit geschoven. Bijvoorbeeld het overhevelen van de jeugdzorg naar de gemeenten. Daarover bestond grote consensus na de drama’s met het meisje van Nulde en Savannah. De Kamer stemde met 150 tegen 0 stemmen voor. De oplossing van ons jeugdzorgprobleem ligt echter veel dieper dan wel of niet decentraliseren. Daar is de politiek ook nu nog maar nauwelijks aan begonnen.’

De belangrijkste kritiek is dat u die ingrepen combineerde met zeer strenge bezuinigen.

‘Ook daarover was toen consensus. Iedereen zag dat de overheidsfinanciën totaal uit het lood geslagen waren. De VVD wilde 55 miljard aan de overheidsfinanciën verbeteren, de SP 50 miljard. Dat was de hele bandbreedte tussen links en rechts in de Nederlandse politiek.

‘Ik vrees dat Nederland nu juist te veel uitgeeft om de crisis te bestrijden. Er is niks links aan een groot begrotingstekort, want de pijn en de prijs komen uiteindelijk bij burgers die deze het moeilijkst kunnen dragen. We hebben dat destijds voorkomen, onder meer door de lastenverzwaring te koppelen aan de grootste herverdelingsoperatie ooit. Niettemin verloor de PvdA 29 van de 38 zetels. Al kwam dat deels doordat de partij er zelf niet meer in geloofde en we elkaar in de weg zaten.’

Het klinkt alsof u Den Haag niet mist.

‘Mijn grootste fout in Den Haag was dat ik vond dat alles opgelost moest worden. Terwijl 90 procent van de problemen zichzelf oplost. De kunst is de goede 10 procent te vinden. Maar dat vereist ervaring en een beetje rust, en rust bestaat niet in Den Haag. Het is daar als op de bodem van de jungle. Daar zijn alle dieren superafgetraind omdat ze de hele tijd om zich heen moeten kijken; het gevaar komt van alle kanten. Daar word je niet creatief van. Je wordt er ook niet leuk van.

‘Hier in Brussel mag je even in de boom zitten en zie je beneden al je natuurlijke vijanden die je niet kunnen deren. Dan kun je vooruitkijken, nadenken. Word je creatief. Krijg je een vooruitziende blik. Visie. En word je een leuker mens. Nu heb ik de mogelijkheid om ook te kijken wat er gebeurt in Amerika, Azië, Afrika. Dan besef je ook dat Europa nog altijd het paradijs op aarde is. Ondanks die wat onbeholpen wetgevingsmachine die we met zijn allen hebben gebouwd. Dat is in feite een magnifiek ding.’

Bent u niet bang dat de steun voor die Europese machine fragiel is, zoals ook de discussie over het prijsplafond voor gas laat zien?

‘De oorlog kan Europa verdelen. Als de energie duur blijft, of er een recessie komt, zal de steun voor Oekraïne niet per se groeien. Ons grootste vraagstuk is hoe we Europa door de komende drie jaar loodsen. Energie speelt een rol. Inflatie. Werkloosheid. En ook de communicatie. Gelukkig hebben we Frans.’