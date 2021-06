Die makkelijke EK-route? Daar is Willem Vissers nog niet zo zeker van, ‘maar Nederland kan echt van iedereen winnen’

Mephis Depay schoot Oranje met een penalty naar een 1-0 voorsprong op Oostenrijk. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dag Willem, je bent nu op weg naar de persconferentie in Zeist. Is dat voor de laatste keer?

‘Volgens mij niet. Nederland reist zaterdag af naar Boedapest. Als ze winnen gaan ze nog wel terug naar Nederland en dan naar Bakoe, waar de kwartfinale is. Die is pas volgende week zaterdag, dus daar zit een week tussen.’

Dat Nederland zo kort op de wedstrijd pas naar de speelstad gaat, heeft dat te maken met de coronabubbels?

‘Nee, dat is de laatste jaren wel normaal. Tijdens het WK in Zuid-Afrika vloog Nederland ook iedere keer terug naar de thuisbasis in Johannesburg. Maar omdat het toernooi nu in meerdere landen is en Amsterdam een van speelsteden is, trainen ze steeds in Zeist. Dat zie je bij meer landen, die zijn ook het liefst zo veel mogelijk in hun eigen complex. Nederland traint zaterdag alleen even in het stadion, dat vinden de spelers prettig. Dan leren ze het stadion en het veld een beetje kennen. Dat is vaak een hele ontspannen training, zo vlak voor de wedstrijd.’

Je vliegt vrijdag naar Boedapest, is het een verlossing om weer op reis te mogen?

‘Nou, ik vind op reis gaan altijd leuk, maar de wedstrijden in de Arena waren ook heel leuk. Ze weten er toch wat van te maken dit toernooi. Je moet wel heel veel testen. Ik word dondermiddag ook weer getest, dat is geloof ik al de tiende keer dit toernooi, als het niet meer is. Mijn neusgat is zo’n beetje weggeprikt. Maar goed, het is het waard. Op zo’n toernooi voel ik mij toch altijd de jongen in de speeltuin.

‘Wat wel minder is, is dat veel van die persconferenties na afloop digitaal zijn. Dat is wel redelijk vreemd, want je bent ook in het stadion. Vaak zit de trainer of de speler een kamer verderop.

‘Normaal hebben we meer contact met de spelers, maar die zijn echt afgezonderd in coronabubbels. Tijdens de toernooien zijn er altijd wel momenten om hun familie te zien, maar dat kan nu vijf of zes weken niet. Zo’n Daley Blind heeft twee jonge kinderen, dus dat is wel heel moeilijk. Hoe verder je komt, hoe moeilijker het wordt, wat dat betreft.’

In Boedapest zal het stadion weer vol zitten, wordt dat wennen?

‘We zitten voor het eerst in anderhalf jaar weer in een vol stadion, dat wordt wel bijzonder. Ook voor de spelers is dat weer de eerste keer. Al vond ik het met die 16.000 in de Arena ook al heel leuk. Die maakten soms meer lawaai dan de 50.000 mensen die er normaal zitten. En omdat ze verspreid over het stadion zitten, ziet het er toch best vol uit.’

De knock-outfase gaat zaterdag beginnen, er zijn nog zestien landen over. Is dit het eigenlijke begin van het toernooi?

‘Nee, dat vind ik niet. Het is een ongelukkig systeem met die 24 landen. Als jij en ik hadden mogen voorspellen wie daarvan zouden afvallen, hadden we er niet veel fout gehad. Maar de voorrondes horen er wel bij. Een band begint ook niet altijd met de beste nummers, maar zonder die opbouw is het geen goed concert.

‘Ronaldo heeft nu vijf goals gemaakt, spelers zijn vermoeid geraakt of juist niet. En er is nu bepaald wie tegen wie moet. Of dat proces nou eerlijk is of niet, België moet nu tegen Portugal. Duitsland moet tegen Engeland, omdat Duitsland tweede is geworden in de poule. Nederland zit door die voorronde zogenaamd aan de makkelijke kant van het schema, dat zorgt weer voor eindeloze speculaties in de twee rustdagen. Dat is ook leuk, dat hoort bij een toernooi.’

Als ik het goed hoor, ben je nog niet zo zeker van die makkelijke route van Nederland.

‘Nou, iedereen verwacht nu dat Nederland de halve finale haalt. Maar je moet die wedstrijden natuurlijk nog wel winnen. In 2016 was België favoriet, speelden ze volgens Belgische media het beste voetbal in de geschiedenis van het land. En toen vlogen ze eruit tegen Wales, waar niemand iets van verwachtte.

‘De Tsjechen spelen misschien niet bij Barcelona of Juventus, maar ze hebben hele degelijke spelers en ze zijn moeilijk te verslaan. En daarna stuit je misschien op Denemarken. Die hebben de spirit gekregen na dat tragische ongeluk met Eriksen en spelen heel vrijuit. Kenneth Perez (Deense oud-speler van onder andere AZ en PSV) vertelt mij dat dit een van de populairste Deense ploegen ooit is, nu al. Dus je kunt wel aan de makkelijke kant zitten, maar dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is.’

Wat verwacht je dan wel van Nederland dit toernooi?

‘Ik verwacht wel dat ze winnen zondag. Als je kijkt naar het spelersmateriaal, dan heeft Nederland gewoon meer kwaliteit. Er zit ook groei in het elftal. Ze hebben zes, zeven spelers van wereldklasse. En andere spelers, zoals Dumfries en Malen, spelen ook goed.

‘Frankrijk, Spanje en Portugal hebben meer kwaliteit, maar Nederland kan er wel van winnen. Dat ben ik wel met bondscoach De Boer eens, Nederland kan echt van iedereen winnen. Het lullige is alleen dat de komende twee wedstrijden het volk ook verwacht dat ze gaan winnen. Het zal niemand meer verbazen als ze de halve finale halen.’