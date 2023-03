Beeld Anne Stooker

‘Stanley Hillis was destijds zo’n beetje de bekendste crimineel van Nederland. Hij had zelfs in het praatprogramma van Sonja Barend gezeten. Op 21 februari 2011 werd hij geliquideerd, precies op het moment dat wij een heimelijke afluisteroperatie op hem hadden lopen. Hillis ging iemand ontmoeten op een parkeerplaats in Amsterdam-Oost. Onze technische jongens lagen ernaast in een aanhanger onder een blauw zeil, observatieteams waren onopvallend in de buurt en er hing een politiehelikopter in de lucht.

‘Ik was hoofd van de Nationale Recherche en werd aan het begin van de middag in mijn kantoor in Woerden gebeld: ‘Hillis is doodgeschoten.’ Mijn eerste reactie was: ‘Hebben we de dader?’ Nee, die was ontkomen. Ik had natuurlijk honderd vragen, maar je weet: dit is niet het moment om ze te stellen, laat de jongens ter plaatse eerst hun werk doen. Wel realiseer je je meteen: straks weet heel Nederland dat onder het oog van de politie iemand is geliquideerd, hier gaat gedoe van komen. En ik was de eindverantwoordelijke.

‘Die middag kwam de leiding van alle betrokken politieteams – de Landelijke Recherche, de dienst Infra, Speciale Operaties – bijeen bij de Landelijke Eenheid in Driebergen. Stukje bij beetje werd duidelijk: de schutter kwam aanrijden, schoot Hillis dood en reed op z’n dooie akkertje weer weg, terwijl onze mensen er met hun neus bovenop stonden.

‘Die liquidatie konden we niet voorkomen, maar dat de dader ontkwam, was verbijsterend. Je kunt jezelf wel voor je kop slaan.

‘We stelden allemaal vragen: hoe kon dit, hoe kon dat? Niemand had een ziekenauto gebeld, want heimelijke teams zijn niet bezig met ziekenauto’s. Uiteindelijk heeft een passerende jogger 112 gebeld, als ik me niet vergis.

‘Ik probeer altijd de verleiding te weerstaan om een schuldige aan te wijzen. Dat is contraproductief. Het leidt tot een onveilig gevoel bij je mensen en tot defensief gedrag. Dat geeft desinformatie en dan ben je nog verder van huis. Bovendien zag ik dat iedereen het heel erg vond. Ik ken die gasten, dat zijn allemaal jongens die dit niet wilden. Iedereen was ervan onder de indruk.

‘Op zo’n moment is vooral zelfreflectie nodig. Je moet durven kijken: wat is nou precies de oorzaak dat je met je beste, goedgetrainde mensen en duurste middelen zo in de fout gaat? Dat kwam, zo bleek, doordat we de coördinatie en communicatie niet goed hadden geregeld. Omdat het om een heimelijke operatie ging, verliep de communicatie niet via de gewone meldkamer. De technische mensen en de heli communiceerden met de technisch leider en de observatieteams met hun eigen leidinggevende. Toen die schietpartij zich voordeed, een onvoorziene calamiteit, bleek dat heimelijke teams geen communicatielijn hadden met ambulances of arrestatieteams.

‘De leider van die technische operatie moest de operatie leiden en zorg dragen voor zijn mensen. Die rechercheurs onder dat dunne zeiltje in die aanhanger konden niet zien wat er buiten gebeurde. Ze riepen angstig ‘Er is geschoten!’ door hun communicatiemiddelen. Tegelijkertijd werd die technisch coördinator geconfronteerd met een schietende gek die moet worden gepakt. Dat vergde ook ingrijpen. Normaal regelt de meldkamer dat allemaal, maar door de heimelijkheid lag dat allemaal bij hem. Zo’n man zit, bij wijze van spreken, met drie portofoons in zijn auto. Dat kán natuurlijk niet. Dat hebben we ervan geleerd.

‘Toen hebben we gezegd: dit soort complexe, verborgen acties moet voortaan anders worden aangestuurd. Sindsdien hebben we een heimelijke meldkamer die tegen de gewone blauwe meldkamer aanzit en kan schakelen met onze blauwe collega’s.

‘Ik herinner me dat ik in Amsterdam bij toenmalig commissaris Bernard Welten moest komen, om uit te leggen wat mijn mensen stiekem op zijn grondgebied zaten te doen. Want als landelijke recherche heb je geen eigen gebied, je opereert altijd op andermans terrein.

‘En de eerste mediaberichten kwamen al snel naar buiten, die waren niet fraai. Eén krant schreef zelfs dat het doodschieten van Hillis een door ons toegestane staatsliquidatie was. Dat vond ik heel erg, nog tot op de dag van vandaag. Want dat raakt zo mijn integriteit als politieman. Zo’n beetje elke dag waarschuwen wij criminelen: pas op, je staat op een dodenlijst. Hoe kun je bedenken dat de Nederlandse politie een situatie in scène zet om een crimineel te laten liquideren?

‘Ik heb toen besloten: ik ga zo snel mogelijk aan de media en de maatschappij uitleggen dat dit gewoon hartstikke fout is gegaan en hoe dat kwam. Ik zeg binnen de politie wel vaker: jongens, sommige dingen kunnen wij niet vertellen, maar maak het nooit mooier dan het is. Vertel gewoon eerlijk wat er is gebeurd.

‘Het is nooit opgehelderd wie Hillis heeft geliquideerd. We hebben ervan geleerd en we hebben het omgezet in iets goeds. Maar zelfs met de beste wil van de wereld kan ik hier geen mooi verhaal van maken. Dit was een dieptepunt in mijn politiecarrière en dat is het nog steeds.’