Die extra zintuigen komen de Dagestaanse taxichauffeurs goed van pas

Een bergweg vlak bij het dorpje Almak in Dagestan. Beeld Musa Salgereyev / Getty

Als de Lada Largus op volle toeren een bergdorp met loslopende koeien binnenstuift, verplaatst chauffeur Gamzat zijn blik naar de passagiers op de achterbank. ‘Ik heb 22 neven bij de politie’, buldert hij door de jengelende Dagestaanse discohit uit de cd-speler. ‘Dus ik rij zoals ik wil.’

Voor Dagestan geldt het rode reisadvies van de Nederlandse overheid, net als voor alle andere Russische provincies in de Kaukasus. Niet reizen wegens ‘gevaar op terroristische aanslagen, ontvoering, het ontploffen van mijnen, gewapende conflicten en criminaliteit’. Mijn ervaring in Dagestan is dat die gevaren de afgelopen jaren zijn geweken, maar dat het rode reisadvies wordt gerechtvaardigd door een ander gevaar: het gevaar voor een Dagestaans verkeersongeluk.

Zelfs Russische mannen heb ik bang zien worden op de Dagestaanse wegen. Het eerste ongeluk dat ik er zag gebeurde aan het begin van mijn eerste reportagereis naar de bergachtige provincie, meteen op de parkeerplaats van het vliegveld. De ernst van het gevaar is diep tot me doorgedrongen tijdens het wachten in de files die telkens uitmonden bij verse autowrakken.

‘Oi, oi, oi’, hoor ik de hoofdschuddende taxichauffeurs zeggen als ze stapvoets langs een wrak rijden. En dan trappen ze het gaspedaal weer vol in.

Gelukkig tref ik in Dagestan altijd taxichauffeurs die beschikken over buitengewone coureurstalenten. Gamzat, de man met 22 neven bij de politie, vorige maand bij hoge snelheid in een mistbank op een bergpas: ‘Ik heb ogen met nachtzicht. Ik kijk door de mist heen.’

Magomed, de chauffeur die ik een dag later trof, bleek gezegend met een zintuig waarmee hij kan inschatten of hij voor een bocht kan inhalen. ‘Ik voel gewoon aan of er een tegenligger aankomt.’ Een andere Magomed zei verontrustend weinig. Toen er plots een ronkend geluid aanzwol in zijn Lada, bleek hij zelf de bron. Hij werd net op tijd wakker geschud door de fotograaf op de bijrijdersstoel.

De gedenktekens in de berm onthullen dat Dagestan een van Ruslands corruptste regio’s is. Chauffeurs voelen zich niet alleen onschendbaar door bescherming van neven bij de politie, ze komen er ook gemakkelijker aan rijbewijzen.

Omkoping van rij-examinatoren is in heel Rusland wel gebruikelijk, maar dan pas bij het afrijden (anders laten de examinatoren je niet slagen). Jakoeb, onze chauffeur bij de spannende terugrit naar de luchthaven, vertelde dat hij zijn rijbewijs dit jaar zonder ook maar één les had ‘gehaald’ voor 35 duizend roebel (390 euro). Duurder dan omkoping bij het examen, maar hij bespaarde er weer kosten mee voor lessen en theorie-examen. En het scheelde nog tijd ook.

En zo maakt een dubbel doorgetrokken streep in een tunnel geen enkele indruk in Dagestan. ‘Bij ons werkt het niet om je aan de verkeersregels te houden’, aldus Jakoeb. ‘Dan word je aangereden of rij je zelf iemand aan.’

Het grootste veiligheidsprobleem op de Dagestaanse wegen is volgens Jakoeb van heel andere aard. ‘Vrouwen achter het stuur, levensgevaarlijk.’