Die bedreigers zijn geen boeren, zeggen ze in Oldebroek. ‘Dat zijn mensen, die hebben de kop gek’

De Dorpskerk in Oldebroek, waar de anonieme meerderheid het intimideren van bewindslieden van de zotte vindt. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De meerderheid is in Oldebroek niet zwijgend, ze is anoniem. Er zijn immers genoeg inwoners van het dorp waarvan de burgemeester deze week werd bedreigd die vinden dat de boerenprotesten een duidelijke grens hebben overschreden. Ze vinden het dumpen van asbest op snelwegen, laat staan het intimideren van bewindslieden van de zotte.

Maar om dat nou met je naam en toenaam in de krant te zetten, dat is nu net weer een stapje te ver. Want ja, die bedreigingen, hè?

‘Het is ook een beetje de volksaard hier in de buurt. Liever niet te veel zeggen, want misschien wordt het verkeerd opgevat’, zegt burgemeester Tanja Haseloop-Amsing (VVD) van Oldebroek, die eerder deze week op zowel tv als in de Volkskrant vertelde meerdere bedreigingen te hebben ontvangen nadat ze had besloten de vele omgekeerde Nederlandse vlaggen die waren opgehangen bij kruispunten, rotondes en verkeerslichten in Oldebroek te laten verwijderen.

Iemand stuurde haar een bericht dat ze zichzelf met een vlag zou moeten opknopen aan een lantaarnpaal, er verschenen twee mannen in haar voortuin, van wie er één een zak over zijn hoofd had waarin twee gaten waren geknipt, die een omgekeerde vlag in haar gazon plantten. En ook haar medewerkers en zelfs hun familieleden worden inmiddels lastiggevallen.

‘Door dat soort berichten vinden mensen het denk ik nu nog lastiger, of zelfs eng, zich met naam en toenaam uit te spreken’, zegt Haseloop-Amsing. Maar anoniem of niet, van de vele mensen die de Volkskrant donderdagmiddag aanspreekt, zeggen er precies evenzoveel vriendelijk hallo terug en neemt iedereen uitgebreid de tijd om uit te leggen dat dit soort acties wat hun betreft veel te ver gaan.

Meer, meer, meer productie

Ze zeggen dat Oldebroek van origine een agrarische gemeente is, omgeven door weilanden met de bleke zweem van tarwe, en dat ze daarom zeer zeker begrip hebben voor de materie achter de protesten. Zij zien immers heel goed in, zeggen ze, dat het stikstofprobleem niet alleen de schuld van de boeren is, maar ook van bijvoorbeeld de Rabobank, die al die jaren ongebreideld leningen bleef geven voor nog weer grotere stallen. Of van de grote voedselbedrijven, die maar bleven vragen om meer, meer, meer productie. Dus of het nu eerlijk is dat vooral de boeren moeten boeten, terwijl al die andere spelers vrijuit gaan? Nee, niet bepaald.

Maar, zo volgt na vrijwel iedere uiting van begrip, ‘wat er nu allemaal gebeurt gaat echt veel, veel, veel te ver’. ‘In het begin vond ik dat ze echt wel gelijk hadden met de protesten, maar nu zijn ze mij kwijt’, zegt een van de twee vrouwen die met hun elektrische fietsen in de hand richting de winkelstraat van Oldebroek stiefelen. Eentje heeft blond haar dat alle kanten op staat.

‘Bijna iedereen hier komt uit een boerengezin en we moeten het juist van de boeren hebben, maar hier sta ik niet achter’, zegt ze. ‘Je kan toch niet zomaar tegen een burgemeester zeggen dat ze zich moet opknopen met een strop?’

Ook andere inwoners vertellen hoe hun oorspronkelijke woede over de plannen van de regering de afgelopen weken eerst plaatsmaakte voor wat voorzichtige twijfel, waarna het hoofdschudden begon, vervolgens de afkeuring kwam en inmiddels het punt van de pure verontwaardiging is gearriveerd.

Verbaal mestbeleid

‘Dit zijn ook echt niet allemaal boeren’, zegt een gepensioneerde man die de lavendel in zijn voortuin aan het snoeien is, maar dat klusje graag even onderbreekt om uit te leggen dat de hoeveelheid viezigheid die er momenteel uit de mond van sommige actievoerders komt eigenlijk een verbaal mestbeleid zou rechtvaardigen. Hij zegt specifiek ‘actievoerders’ in plaats van ‘boeren’, ‘want dit zijn geen Oldebroekers, daar geloof ik echt niets van’. ‘Dit zijn mensen, die hebben de kop gek.’

Ook burgemeester Haseloop-Amsing liet donderdagochtend in de Volkskrant al weten dat ze twijfels heeft over de achtergrond van de mensen die haar bedreigen. ‘Het lijkt erop dat de boerenprotesten in sommige gevallen misbruikt worden door actiegroepen die andere belangen hebben dan de boer’, zei ze.

Rijdend door de gemeente Oldebroek, dat bestaat uit zes verschillende dorpskernen, valt inderdaad op dat het in de woonwijken van Oldebroek zelf, toch verreweg het meest agrarische dorp van de zes, heel erg meevalt met het aantal omgekeerde vlaggen. Ze zijn er wel, maar het zijn hoogstens twee blauw-wit-rode vlaggen en een vrijuit wapperende boerenzakdoek per wijkje, tegenover zeker negentig huizen waar geen enkele protestuiting de gevel siert – het kleine bordje met ‘Er is hoop, want Jezus Christus leeft!’, een verdwaalde Oekraïense vlag en het bord ‘toeteren!’, omdat een van de bewoners 50 is geworden daargelaten.

Stratenmakersdorp

In Wezep echter, een plek waar veel minder boeren wonen en de bewoners hun eigen woonplaats liever omschrijven als ‘stratenmakersdorp’, wemelt het juist van de omgekeerde driekleur. En in precies dat dorp stuitte het weghalen van de vlaggen op de meeste wrevel.

‘Dat je het eens bent met de inhoud van de protesten, betekent niet automatisch dat je de manier waarop ze gevoerd worden steunt’, zegt burgemeester Haseloop-Amsing, die vandaag zowel veel online steunbetuigingen kreeg als fysieke schouderklopjes in de supermarkt van bewoners die precies dat met haar eens zijn. ‘Wij zijn een boerengemeente en zijn het eens met heel veel bezwaren die er liggen tegen het huidige beleid. De vraag is alleen of de personen die op deze manier protesteren ook daadwerkelijk de boeren zijn om wie het gaat.’