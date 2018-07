Dictator van Turkmenistan rapt in ode aan het moederland, maar zo ‘wonderful’ is het daar niet

Als we Gurbanguly Berdimuhamedow mogen geloven, is er niets dat Gurbanguly Berdimuhamedow niet kan. Deze week verscheen zijn nieuwste videoclip, waarin het staatshoofd al rappend een ode brengt aan het moederland. De ludieke kant van zijn persoonlijkheidscultus wordt vaker wereldnieuws. Het contrast met de zware repressie van zijn dictatuur is schril.

Turkmenistan geldt als een van de meest geïsoleerde en repressieve landen ter wereld. Op de vrijheidsindex van Freedom House bungelt het land steevast onderaan de lijst. Het verkeert daar in het gezelschap van landen als Noord-Korea en Syrië. Human Rights Watch stelde in een rapport dat Berdimuhamedow en de zijnen ‘ieder aspect van het publieke leven in Turkmenistan beheersen’. Tientallen dissidenten worden vermist na onopgehelderde verdwijningen, marteling is er wijdverspreid.

In de videoclip brengen de 61-jarige president en zijn kleinzoon een ode aan Turkmenistan. ‘Het leven is zo geweldig in moederland’, zingt die laatste in foutief Engels, gitaar in de hand. ‘Turkmenistan, Turkmenistan, Turkmenistan’, rappen de twee, terwijl grootvader een synthesizer bedient. De president toont zich na afloop tevreden met het resultaat: hij geeft zijn kleinzoon een high five en een ‘boks’ als teken van goedkeuring.

President treedt vaker op

Berdimuhamedow, een alleenheerser die in 2006 aan de macht kwam, treedt vaker op. Zo zong hij op Internationale Vrouwendag voor een groot vrouwelijk publiek en draaide hij als dj voor een concerthal vol jonge landgenoten. De liedjes worden naar eigen zeggen door de president zelf geschreven en zijn meestal een eerbetoon aan het land. De video’s die blijk moeten geven van de vele talenten die de president bezit, vormen op de staatstelevisie een soort onregelmatige serie. Zo nam de president eerder deel aan een autorace (hij werd eerste) en trad hij op als schietende en messenwerpende actieheld (in de roos, iedere keer!).

In navolging van zijn megalomane voorganger Saparmurat Niyazov werkte Berdimuhamedow sinds zijn aantreden hard aan zijn eigen persoonlijkheidscultus. Het voorlopige hoogtepunt: een bronzen standbeeld van hemzelf gedoopt in 24-karaats bladgoud. Het evenbeeld van de president torent daar op twintig meter hoogte boven de bevolking van de hoofdstad Asghabad uit, om geen misverstand te laten bestaan over wie hier de baas is.

Het standbeeld van Gurbanguly Berdimuhamedow in Ashgabat. Foto ap

97,7 procent van de stemmen

Met een grondwetswijziging werd in 2016 de maximumleeftijd voor een president afgeschaft. Dat stelt Berdimuhamedow in staat om levenslang als staatshoofd te dienen. Zijn laatste herverkiezing won hij met 97,7 procent van de stemmen. Die uitslag stond van tevoren zodanig vast dat de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) besloot überhaupt geen verkiezingswaarnemers te sturen.

Tijdens Berdimuhamedows deelname aan een paardenrace in 2013 werkte zijn propaganda bij uitzondering niet volgens plan. De dictator viel halverwege de wedstrijd van zijn paard, waarna zijn bodyguards over elkaar heen buitelden om de president overeind te helpen. Het aanwezige publiek werd bij vertrek gefouilleerd om te voorkomen dat videobeelden van het debacle zouden worden verspreid. Zonder effect: de gemaakte filmpjes gingen de wereld over.