Dick Schoof vertrekt alweer als baas AIVD

Dick Schoof Beeld ANP

Schoof is geen onbekende op het ministerie. Hij was van 2013 tot 2018 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, en was daarvoor directeur-generaal Politie op het departement.

Schoof moet orde op zaken gaan stellen op het ministerie dat met regelmatig in opspraak komt. Hij vervangt Siebe Riedstra, wiens vertrek eind vorige maand werd aangekondigd. Riedstra was in 2015 naar Justitie gehaald om orde op zaken te stellen, toen het departement een zware tijd doormaakte met de beruchte ‘bonnetjesaffaire’, die staatssecretaris Fred Teeven en minister Ivo Opstelten de kop kostte.

Maar ook onder Riedstra kwam het ministerie weer in opspraak. Een hoge ambtenaar moest vertrekken nadat die zich had bemoeid met een onafhankelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar het lekken van stukken over de zogenoemde WODC-affaire. Het vertrek van staatssecretaris Mark Harbers eerder dit jaar liet ook zijn sporen na.

Perikelen

Maar ook bij de AIVD had Schoof zo zijn perikelen. Zo werd de dienst eerder dit jaar op de vingers getikt door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over het uitbrengen van twee ambtsberichten over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Daarin in had de dienst onrechtmatig en onzorgvuldig gehandeld. Zo waren de beweringen over banden van de schoolleiding met terroristen ‘onvoldoende onderbouwd’, vond de CTIVD.

Schoof van de AIVD reageerde toen vooral op de positieve conclusies uit het onderzoek: de toezichthouder constateert dat de dienst terecht bezorgd was over de betrokkenheid van enkele ‘salafistische voormannen’ bij de islamitische school. ‘Onze waarschuwing voor dit risico op termijn bij het Cornelius Haga Lyceum staat ook na het onderzoek door de CTIVD overeind’, liet Schoof via zijn woordvoerder weten.