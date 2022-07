Dichters van nu voelen zich schatplichtig aan Remco Campert. ‘Als ik vastloop in mijn werk, denk ik geregeld: wat zou Campert doen?’

Remco Campert in 2015. 'Iemand die bescheiden aan de zijlijn stond en niet pronkte met zijn talent', volgens Ingmar Heytze. Beeld Daniel Cohen

‘Het einde van een tijdperk’ – waar of niet, wanneer er een grootheid sterft vallen die woorden geheid. Maar met de dood van Remco Campert komt nu wel degelijk een tijdperk ten einde: dat van de vijftigers. Campert was de benjamin van het rebelse clubje kunstenaars, schrijvers en dichters dat na de Tweede Wereldoorlog brak met de tradities en de vormelijkheid van daarvoor. Spontaniteit en directheid, daar ging het om. Het leverde soms ondoorgrondelijke kunst op – maar niet bij Campert. Hij omarmde de vrijheid om in gedichten vorm en regels los te laten, maar zijn werk bleef altijd toegankelijk, was eerder ‘gewoon’ dan verheven. Juist daarom sprak – en spréékt – hij ook volgende generaties dichters aan. Campert liet hun zien dat poëzie niet moeilijk hoeft te zijn.

Ester Naomi Perquin: 'Uit veel van Camperts gedichten spreekt verzet. Maar nooit wordt het zuur of kleinzielig. Het is charmant verzet.' Beeld ANP

‘Camperts gedichten zijn zo naturel dat je ze instinctief begrijpt’, zegt dichter Ester Naomi Perquin (1980). ‘Dus ook als je jong bent en nog weinig ervaring hebt met poëzie, zoals ik, toen ik hem voor het eerst las op de middelbare school. Het gedicht Credo kwam als 15-jarige direct bij me binnen. Daarin verzet Campert zich tegen de wereld zoals die is. Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar de bergen. Want waarom moet water altijd van de bergen naar de zee stromen? Dat recalcitrante, dat was precies waar ik als puber naar snakte. Het liet me zien dat niet alle volwassenen netjes in de pas lopen, dat stelde me gerust.

‘Uit veel van Camperts gedichten spreekt dat verzet. Maar nooit wordt het zuur of kleinzielig. Het is charmant verzet. Dat komt, denk ik, omdat hij altijd iets ondeugends heeft gehad. Dat merkte ik toen ik hem ontmoette, tijdens een Nacht van de Poëzie. Laat ik die oude man maar snel naar zijn hotel brengen, dacht ik. Eenmaal daar liep hij doodgemoedereerd door naar de bar. Niks vroeg naar bed. Hij is een jongetje, besefte ik, een verfrommeld jongetje met een twinkelende geest. Ik vertelde hem dat ik zijn gedichten vroeger op school had moeten analyseren. ‘Sorry’, zei hij.’

Mustafa Stitou: 'Hij was de eerste dichter die ik kon volgen, met zijn heldere taal ontsloot hij de poëzie voor mij.' Beeld ANP

Ook dichter Mustafa Stitou (1974) las Campert voor het eerst als tiener. ‘Campert was mijn eerste liefde, qua dichters dan. Hij was de eerste dichter die ik kon volgen, met zijn heldere taal ontsloot hij de poëzie voor mij. Ik dacht dat poëzie hoogdravend was, maar hij schreef in spreektaal – dat was nieuw voor mij.

‘Een groot geheim op een alledaagse manier vertellen’, zo beschrijft dichter Ingmar Heytze (1970) dat. ‘Campert schreef poëzie waar je bíj kunt. Zelfs mensen die geen liefde voor of verstand van gedichten hebben, kunnen er iets mee. Maar onderschat hem niet. Camperts werk is niet zo eenvoudig als het lijkt. Neem het gedicht Foto. Nu moet je een foto nemen als je wilt lachen later met vrienden vriendinnen of alleen, zo begint het. Vervolgens beschrijft Campert wat je op die foto zou zien: een dichter die ’s nachts maar een beetje in z’n eentje zit te rommelen. Ik stipuleer bepaalde zaken van belang. Ik bouw een roosje van papier. Hij drijft de spot met zichzelf, het is een tikkie melancholisch maar vooral ontzettend slim gedaan: door de foto die je zou moeten maken te beschrijven máákt hij die foto, met zijn woorden. Je ziet het helemaal voor je. En zo toont hij de kracht van poëzie – precies datgene waar de dichter in het gedicht naar op zoek is. Klinkt misschien ingewikkeld, maar toch is het gedicht zo simpel dat je er makkelijk overheen zou lezen. Typisch Campert, die was zelf ook iemand die bescheiden aan de zijlijn stond en niet pronkte met zijn talent.’

Ingmar Heytze: 'Campert kon relativeren zonder zijn gedichten plat te slaan, dat probeer ik ook, vaak tevergeefs, in mijn eigen werk.' Beeld ANP

Heytze meent dat zo’n beetje elke Nederlandstalige dichter in meer of mindere mate schatplichtig is aan Campert. ‘Dat moet haast wel, hij is zo lang door blijven schrijven en zo oud geworden dat hij een heel langdurige invloed op ons allemaal heeft gehad. Op mij in elk geval wel. Campert kon relativeren zonder zijn gedichten plat te slaan, dat probeer ik ook, vaak tevergeefs, in mijn eigen werk.’

Ook voor Stitou en Perquin is de vijftiger nog altijd essentieel. Perquin: ‘Als ik vastloop in mijn werk, denk ik geregeld: wat zou Campert doen? En dan pak ik er een bundel bij. Van hem heb ik geleerd: zeg het maar zoals het is. En ook: wees niet bang voor een beetje sentimentaliteit. Soms is Campert enorm sentimenteel namelijk. Maar dankzij dat jongensachtige van hem wordt het nooit te veel.’

Stitou reflecteerde de laatste jaren veel over zijn dichterschap. ‘Ik dacht na over de zin ervan. In Poëzie is een daad, vond ik de krachtigste uitdrukking van poëzie en in mijn laatste bundel verwijs ik dan ook rechtstreeks naar deze dichtregels: Poëzie is een daad van bevestiging. Ik bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef.’

Poëzie is een daad . . .

Poëzie is een daad

van bevestiging. Ik bevestig

dat ik leef, dat ik niet alleen leef.

Poëzie is een toekomst, denken

aan volgende week, aan een ander land,

aan jou als je oud bent.

Poëzie is mijn adem, beweegt

mijn voeten, aarzelend soms,

over de aarde die daarom vraagt.

Voltaire had pokken, maar

genas zichzelf door o.a. te drinken

120 liter limonade: dat is poëzie.

Of neem de branding. Stukgeslagen

op de rotsen is zij niet werkelijk verslagen,

maar herneemt zich en is daarin poëzie.

Elk woord dat wordt geschreven

is een aanslag op de ouderdom.

Tenslotte wint de dood, jazeker,

maar de dood is slechts de stilte in de zaal

nadat het laatste woord geklonken heeft.

De dood is een ontroering.

Credo

ik geloof in een rivier

die stroomt van zee naar de bergen

ik vraag van poëzie niet meer

dan die rivier in kaart te brengen

ik wil geen water uit de rotsen slaan

maar ik wil water naar de rotsen dragen

droge zwarte rots

wordt blauwe waterrots

maar de kranten willen het anders

willen droog en zwart van koppen staan

werpen dammen op en dwingen

rechtsomkeert

Foto

Nu moet je een foto nemen

als je wilt lachen later

met vrienden vriendinnen of alleen.

Ik ben neergezet in de nacht

vannacht door eigen benen

met eigen handen (wij doen

immers alles altijd zelf).

Ik zit in mijn stoel geknakt

vannacht, een pen in mijn hand

en regel vanuit die positie

de loop van mijn bestaan.

Ik luister naar een klok

die slaat de nacht

die slaat de liefde

die slaat lokale atmosfeer.

Ik schrijf een weg eruit

een weg erin. Ik stipuleer

bepaalde zaken van belang.

Ik bouw een roosje van papier.

Ik vouw geen hoed, nee

vannacht geen hoed. Morgen

misschien als het dan

beslist van iedereen moet.

Ik ben neergezet in de nacht

vannacht en hoor de stad

maar nauwelijks en adem

met mijn eigen adem mee.

Nu moet je een foto nemen

als je wilt lachen later

met vrienden vriendinnen of alleen.