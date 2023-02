Dichtbundel Pim Lammers uitverkocht na doodsbedreigingen, uitgever kondigt herdruk aan

Auteur Pim Lammers, wiens dichtbundel nu een herdruk krijgt. Beeld De Schrijverscentrale

Naar aanleiding van de bedreigingen trok Lammers zich dit weekeinde terug als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek. Ze volgden op een discussie aangewakkerd in met name de radicaal-rechtse en christelijk-conservatieve hoek over een verhaal van Lammers. Dat gaat over een relatie tussen een tiener en zijn trainer. Kamerlid Wybren van Haga stelde Kamervragen, omdat het werk volgens hem ‘kindermisbruik verheerlijkt’. ‘De aantijgingen over mij zijn pertinent onwaar en ik heb dan ook aangifte gedaan. De enorme hoeveelheid bedreigingen en de agressiviteit ervan richting mij en mijn dierbaren hebben mij doen besluiten om mij terug te trekken’, reageerde de schrijver zaterdag.

De bedreigingen zijn scherp veroordeeld, onder meer door staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en premier Mark Rutte. Vanuit schrijversvakbond PEN kwam de oproep achter Lammers te gaan staan en op sociale media gingen oproepen rond om zijn dichtbundel te kopen. Dat lijkt te hebben gewerkt: op korte termijn komt er volgens de uitgeverij een herdruk, waardoor het boek eind deze week weer verkrijgbaar is, waarna er nog een herdruk op de planning staat. Hoeveel exemplaren er in de eerste druk zaten, wil de uitgeverij niet kwijt.

Het vrije woord is een groot goed in onze rechtstaat. Alleen de rechter stelt grenzen. Doodsbedreigingen zijn onaanvaarbaar. https://t.co/6IM50ErSoX — Mark Rutte (@MinPres) 5 februari 2023

Intussen lopen schrijvers die hun steun hebben betuigd aan de schrijver het risico zelf bedreigd te worden, zei Geneviève Waldmann, de voorzitter van de Groep Algemene Uitgevers (GAU), maandag in radioprogramma Met Het Oog Op Morgen. Geen enkele schrijver wilde in de uitzending reageren op de kwestie. ‘Ik weet dat één van de auteurs die gisteren meteen in de pen is geklommen om Pim te ondersteunen nu zelf ook bedreigd is. Dus je wacht het wel even af en houdt wel even op met berichten posten op sociale media’, reageerde Waldmann hierop.

Doodsbedreigingen per Facebook

In ieder geval schrijver Jacques Vriens, die het had opgenomen voor Lammers, ontving maandag doodsbedreigingen, bevestigt hij aan persbureau ANP. Zo kreeg hij via Facebook het bericht dat ‘hier in Castricum ook kwade joden zoals jij wonen’ en dat als het aan de dreiger lag ‘jullie allemaal vandaag nog worden opgehangen’.

Pim Lammers behandelt in zijn kinderboeken thema’s als seksuele identiteit en gender. In 2018 werd hij de jongste winnaar van een Zilveren Griffel ooit voor zijn prentenboek Het lammetje dat een varken is. Dat gaat over genderidentiteit. Vanwege zijn onderwerpskeuze werd hij in 2021 al eens geweigerd bij twee scholen waar hij langs zou gaan tijdens de Kinderboekenweek: de thema’s zouden ‘niet bij de identiteit van de school’ passen.

Of het om streng-religieuze scholen ging, wilde Lammers in een interview met Trouw niet zeggen. ‘Dit speelt niet alleen in religieuze hoek, maar veel breder. Lees de homofobe posts die Forum voor Democratie en hun leden op sociale media plaatsen, die zelfs door sommige kinderboekenschrijvers worden geliket’, zei hij daarover.