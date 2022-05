Deze zomer weer zonder coronapas op vakantie naar Italië

Toeristen bij de Trevi-fontein in Rome. Beeld AP

Italië was begin 2020 het eerste Europese land dat door het coronavirus werd getroffen. Het werd al snel de grootste corona-brandhaard van Europa. Het land ging hermetisch op slot en het toerisme, een belangrijke inkomstenbron voor veel Italianen, kreeg een harde knauw.

Nu de epidemie redelijk onder controle is, Italië registreerde maandag 7537 nieuwe besmettingen en 62 coronadoden, komt ook het toerisme weer op gang. Veel coronamaatregelen zijn eerder dit voorjaar afgeschaft, hoewel mondkapjes nog wel verplicht zijn in het openbaar vervoer en op scholen.

Italië is niet het enige land waar je weer zonder coronapas op vakantie kunt. Eerder werd al bekend dat ook voor Duitsland vanaf 1 juni geen vaccinatie-, test- of herstelbewijs meer nodig is. Ook België, Luxemburg, Groot-Brittannië, Ierland en Griekenland hebben hun reisrestricties afgeschaft, zo blijkt uit de reiswijzer van de ANWB, net als de Scandinavische landen, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Slovenië en Kroatië.

Andere populaire vakantiebestemmingen in Europa, zoals Frankrijk, Spanje, Portugal en Turkije, vragen voorlopig nog wel een coronapas. Nog strengere eisen, zoals een quarantaineverplichting die de afgelopen zomer nog in veel landen werd opgelegd, zijn inmiddels overal in Europa afgeschaft.