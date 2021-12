Deze week kunnen alle zestigers een afspraak maken voor een booster, minister maakt vaart met 60-minners

60-plussers wachten op hun boosterprik in een GGD-vaccinatielocatie in Rijswijk. Beeld ANP

Thuiswonenden van 62 jaar en ouder zijn maandag uitgenodigd om online een afspraak te maken voor een boosterprik. Voor het eind van de week mogen alle 60-plussers online een afspraak maken, zegt het RIVM.

De GGD’s zijn nu, zoals ze het zelf omschrijven, in volle vaart bezig met de boostercampagne. De bedoeling is dat ze deze week 700 duizend boosterprikken zetten. Daarmee moet het lukken om alle 60-plussers die dat willen (en die uiterlijk eind juni hun tweede prik hebben gehad) hun derde vaccinatieprik te bieden voor het eind van het jaar, aldus de woordvoerder van minister De Jonge.

Brief RIVM

Knelpunt in de campagne is dat met name veel 70-plussers blijken te wachten op de brief van het RIVM, waarmee ze telefonisch een prikafspraak kunnen maken. Daardoor bleven er aanvankelijk veel tijdslots openstaan voor de boostervaccinaties. Om die reden is de overheid nu bezig met het versneld uitnodigen van ook de jongere 60-plussers, om zo efficiënt mogelijk door te kunnen prikken.

Veel ouderen, met name in de oudere leeftijdsgroepen, hebben die uitnodigingsbrief nog niet ontvangen. En die brief is nodig om per telefoon een afspraak te mogen maken. ‘Veel ouderen hebben geen DigiD en willen liever bellen’, zegt een woordvoerder van ouderenbond Anbo. ‘En er zijn ook ouderen die ons vertelden dat ze er vervolgens telefonisch niet doorheen kwamen.’ De ouderenbond inventariseert deze week de klachten hierover onder zijn leden.

Een ander probleem is dat wie die vaccinatieafspraak online maakt, zo niet kan vastleggen dat zijn partner ook kan meekomen voor een prik. Bij deze vaccinatieronde mag degene met een prikafspraak zijn partner meenemen, die dan ook meteen geprikt kan worden. Maar dat kan alleen telefonisch worden geregeld, staat er op de overheidssites.

Onduidelijke communicatie

‘In de praktijk gaan we daar niet zo streng mee om’, verzekert een woordvoerder van het RIVM. Maar dat weten veel ouderen niet. Zij vinden de communicatie hierover onduidelijk. Ook klagen sommigen dat als ze een afspraak willen maken online, deze soms wel drie weken vooruit is, en op een locatie die zij te ver vinden afliggen van hun woonplaats. De GGD’s merken daarentegen op dat ouderen soms liever langer willen wachten op hun prik, dan dat ze er wat verder voor reizen – wat volgens de GGD's niet bevorderlijk is voor een vloeiend verloop van de campagne.

Bij de GGD Hollands Midden waren twee weken geleden nog zo veel tijdslots open, dat deze GGD besloot het boosteren zonder afspraak mogelijk te maken. Daarmee stopte de GGD ook weer snel, omdat er lange verkeersopstoppingen ontstonden voor de vaccinatielocaties. Tot uit Groningen en Maastricht reisden 60-plussers naar de omgeving van Leiden voor de prik.

Callcenter

Het RIVM verstuurt de brieven in pakketten van 50 duizend per dag, ook om het callcenter niet te overbelasten, aldus de RIVM-woordvoerder. In de praktijk betekent dit dat veel ouderen die hun brief nog niet hebben gehad, daarop wachten voor het maken van een prikafspraak.

‘Wij proberen te stimuleren dat zoveel mogelijk ouderen dit online regelen’, zegt een GGD-woordvoerder. ‘Wij roepen mensen in de omgeving van ouderen die het nodig hebben op om hen te helpen met het maken van die online-afspraak, zo kunnen we de vaart erin houden.’

Kritiek op aanvankelijke planning

De GGD’s zeggen inmiddels voldoende menskracht te hebben om grootschalig te kunnen vaccineren. Na kritiek op de aanvankelijke planning van de boostercampagne heeft minister De Jonge begin deze maand besloten deze te versnellen voor 60-plussers. Daarvoor heeft hij ervaren prikkers opgeroepen om zich te melden om de GGD’s de komende weken bij te staan bij het zetten van de boosterprikken.

Het Verenigd Koninkrijk heeft besloten ook de jongere leeftijdsgroepen sneller een boosterprik toe te dienen, in verband met de snelle verspreiding van de omikronvariant. Hoe ook Nederland hiervoor de campagne gaat versnellen, maakt minister De Jonge dinsdagavond op de coronapersconferentie bekend.