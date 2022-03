Deze vrouwen kwamen met voorkeursstemmen in de raad: ‘Ik wil weten hoe we de burger zijn kwijtgeraakt’

Van links naar rechts: Sabrina van de Peppel, Teresa da Silva Marcos en Liselot Raat. Beeld Sabine van Wechem

De gemeenteraden telden nooit eerder zoveel vrouwen als in de raadsperiode die woensdag is begonnen: 37 procent is vrouw. Vóór de verkiezingen was dat 31 procent. De toename is belangrijk, zegt Devika Partiman, oprichter van Stichting Stem op een Vrouw. ‘Als je niet kunt meepraten, worden je belangen ook niet meegenomen.’

Sinds 2017 voert Stem op een Vrouw bij verkiezingen campagne voor het strategisch stemmen op vrouwelijke kandidaten die net op onverkiesbare plekken staan. Met voorkeursstemmen schuiven zij op naar een hogere positie.

Partiman benadrukt dat een diverse samenstelling van de gemeenteraad of het parlement het vertrouwen in de politiek kan vergroten. Voor vrouwen valt daarbij nog wat te winnen. Zo gaan ze verhoudingsgewijs minder stemmen dan mannen: 44 tegenover 57 procent. Meer vrouwen in de raad trekken mogelijk ook meer vrouwen naar de stembus. Landelijke verkiezingen hebben eenzelfde scheve verhouding; in 2021 ging van de mannen 82 procent stemmen, terwijl maar 76 procent van de vrouwen stemde.

Dat 459 vrouwen via voorkeursstemmen zijn verkozen, is volgens Partiman een duidelijk signaal. ‘We hebben hiermee een goede slag geslagen, maar de man-vrouwverhouding is nog steeds niet fiftyfifty.’ In slechts 24 van de 344 gemeenten zitten komende vier jaar evenveel vrouwen als mannen in de raad, of meer vrouwen dan mannen. Vorige periode was dat in nog maar zeven gemeenten het geval.

Teresa da Silva Marcos Beeld Sabine van Wechem

Teresa da Silva Marcos (59)

D66 Velsen, 6 zetels in gemeenteraad Velsen

Ging van #8 naar #3

312 stemmen

Meubelontwerper, taaldocent Portugees en trainer bij ProDemos

Waarom wilde u de gemeenteraad in?

‘Ik ben geboren in een dictatuur. Als kind maakte ik in Portugal de Anjerrevolutie mee. In mijn tienerjaren werd mijn land democratisch. Voor mij betekende dat een wereld vol nieuwe mogelijkheden en kansen. Door al die gebeurtenissen ben ik erg bewust van wat politiek is en wat je ermee kunt bereiken. Ik vind het mooi dat je in de gemeenteraad direct contact hebt met de inwoners over wie de beslissingen gaan.’

Wie is uw politieke voorbeeld?

‘Ik weet dat ze geen politicus is, maar dat is Malala. Ik vind haar een enorm voorbeeld. Op jonge leeftijd kwam ze op voor de rechten van meisjes om in Pakistan naar school te gaan. Ze is toen door de Taliban neergeschoten. Na haar herstel bleef ze daarvoor strijden. Malala’s familie bleef altijd achter haar staan, dat is voor mij ook belangrijk. Mensen vragen vaak aan mij of mijn man ook in de politiek zit. Dat is niet zo, hij zorgt thuis voor de kinderen. Maar door de vele politieke gesprekken die we thuis hebben, is hij er toch wel heel erg bij betrokken.’

Voor wie gaat u de politiek in?

‘Voor iedereen die op mij heeft gestemd. Ik kreeg appjes van jonge mensen die op mij hebben gestemd. Dat vind ik leuk, want ik ben zelf niet meer zo jong. In mijn woonplaats IJmuiden wonen veel mensen met een migratieachtergrond. Ik zie zoveel onontdekt talent om mij heen, zowel bij de jongeren als bij mensen met een migratieachtergrond. Ik wil die talenten een stem geven.’

Liselot Raat Beeld Sabine van Wechem

Liselot Raat (19)

VVD Meppel, 4 zetels in gemeenteraad Meppel.

Ging van #6 naar #2

279 stemmen

Student Geneeskunde in Groningen, als bijbaan coronatester bij de GGD

Voor wie gaat u de politiek in?

‘De jeugd in Meppel. Ik wil die groep graag vertegenwoordigen in de raad, want er zitten helemaal geen jonge mensen hier in de gemeenteraad.’

Wie is uw politieke voorbeeld?

‘Mijn moeder. Zij begon acht jaar geleden in de gemeenteraad in Meppel. Nu werkt ze bij de Provinciale Staten van Drenthe. Je kunt wel zeggen dat de politiek mij met een paplepel is ingegoten. Aan tafel bespreken we vaak de politiek. Zij leerde me om mijn mening te laten horen en mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Als je ergens iets kunt doen, moet je het ook doen, dan moet je niet blijven zitten op de bank.’

Waar ziet u zichzelf in tien jaar?

‘Ik studeer nu geneeskunde in Groningen. Ik hoop in mijn carrière de politiek met geneeskunde te kunnen combineren. Ik zou wel minister van Volksgezondheid willen worden, maar dat is misschien realistischer als doel voor over twintig jaar. Een gezonde levensstijl stimuleren vind ik belangrijk, als minister wil ik dat dan doen. In de coronatijd bleek maar weer dat dat heel belangrijk is en het wordt alleen maar belangrijker.’

Was deze zetel onverwacht voor u?

‘Ja, het was erg onverwacht. Ik heb nog helemaal geen politieke ervaring. Kiezers stemmen vaak op kandidaten van wie ze weten dat zij dingen voor elkaar krijgen. Ik vind het ongelofelijk dat zoveel mensen mij het vertrouwen gaven, terwijl ik mezelf nog niet heb kunnen bewijzen.’

Sabrina van de Peppel Beeld Sabine van Wechem

Sabrina van de Peppel (41)

Partij voor de Dieren Rotterdam, 2 zetels in gemeenteraad Rotterdam

Ging van #3 naar #2

2125 stemmen

Basisschooldocent groep 3

Wat is de eerste concrete zaak die u wilt aanpakken in de raad?

‘De floating farm. Dat is een drijvende boerderij in de Merwehaven waar koeien op staan. Het is mijn allergrootste wens dat die niet meer gebruikt wordt voor dieren. Die koeien staan op een drijvend platform in het water, met een heel klein weilandje ernaast. Dat voelt niet oké. Onze partij ziet liever biologische groenten op de floating farm. Daarvoor hadden we ‘andrijvie’ als leus.’

Wie is uw politieke voorbeeld?

‘Dit gaat cliché klinken hoor, maar Esther Ouwehand en Marianne Thieme. Esther debatteert op rustige manier. Ze vertelt altijd duidelijk waar het op staat, maar maakt het nooit persoonlijk. Het blijft over de inhoud gaan. Marianne heeft een duidelijke visie. Als ik naar een van haar lezingen ben geweest, loop ik altijd vol nieuwe motivatie de deur uit. Anja Hazekamp bewonder ik ook. Zij is Europarlementariër namens de Partij voor de Dieren en heeft zoveel voor elkaar gekregen in de politiek.’

Waar ziet u zichzelf in tien jaar?

‘Mij lijkt het wel wat om door te gaan met het politieke werk na de eerste vier jaar in de raad. Ik ben wel benieuwd waar het schip strandt. Ik ben erin gerold en ik merk dat ik er helemaal blij van word. Ik vind het net zo leuk als voor de klas staan. Wie weet sta ik over tien jaar op Europees niveau naast Anja. Maar voor nu vind ik het heel gaaf dat het is gelukt om in de gemeenteraad te komen.’

Saida Youssef Beeld Sabine van Wechem

Saida Youssef (50)

GroenLinks Leeuwarden, 7 zetels in gemeenteraad Leeuwarden

Ging van #25 naar #5

396 stemmen

Vakbondsbestuurder FNV VVT en Gehandicaptenzorg in Friesland

Wat is de eerste concrete zaak die u wilt aanpakken in de raad?

‘Ik ben van plan de wijken in te gaan om te praten over zaken waar inwoners van Leeuwarden tegenaan lopen. Met de poten in de klei. Ik wil onderzoeken hoe het zo is gekomen dat we de burger zijn kwijtgeraakt in de afgelopen jaren. De opkomst was heel laag en mensen hebben geen vertrouwen meer in de politiek. Ik wil daarover het gesprek aangaan.’

Waarom wilde u de gemeenteraad in?

‘In eerste instantie was het helemaal niet mijn bedoeling om de gemeenteraad in te gaan. Ik was al wel langer actief in de werkgroepen van de lokale GroenLinks. Met mijn baan en privéleven besloot ik in het najaar dat ik er nog niet aan toe was. Daarom stond ik ook erg laag op de lijst, plek 25. Nu ik gekozen ben, ben ik er wel blij mee. Ik miste de diversiteit in onze gemeenteraad, er zijn weinig raadsleden met een migratieachtergrond. Als Marokkaanse kan ik daarin meer balans brengen. De kiezer heeft gedacht: ‘Die mevrouw Youssef, die moet daar zijn’. Dat blijkt uit de vele voorkeurstemmen.’

Wat maakt u een goede politicus?

‘Ik wil in contact blijven met de inwoners. Het is zo belangrijk dat we niet vergeten wie ons heeft gekozen en voor wie we het doen. Over vier jaar wil ik echt een verschil hebben gemaakt. Niet alleen op papier, maar daadwerkelijk voor de burgers.’

Patty Laan-Olij Nieuwe Niedorp Beeld Sabine van Wechem

Patty Laan-Olij (43)

CDA Hollands Kroon, 5 zetels in gemeenteraad Hollands Kroon

Ging van #6 naar #4

192 stemmen

Directeur Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland, ondernemer en voorzitter paardensportvereniging

Wie is uw politieke voorbeeld?

‘Neelie Kroes. Zij heeft echt lef. Ze is een van de voorlopers voor vrouwen in de politiek. Neelie durft echt dingen aan de kaak te stellen en verwoordt dat duidelijk. Ik bewonder hoe respectvol ze met tegengestelde belangen omgaat, hoe ze zich verplaatst in de wereld van anderen. Ze blijft altijd luisteren, ook als ze het ergens niet mee eens is. Dat vind ik knap.’

Wat maakt u een goede politicus?

‘Ik ben nieuwsgierig en in ieder geval niet bang om dingen te benoemen. Dat heb ik van mijn moeder. Zij leerde mijn broer, zus en mij dat je zelf iets van je leven moet maken. En daar is soms lef voor nodig. Ze stimuleerde mij en mijn zus om als vrouw onafhankelijk te zijn.’

Waar ziet u uzelf in tien jaar?

‘Dat soort gedachtenexperimenten deed ik alleen vroeger, nu niet meer. Wellicht dat ik na deze eerste stap wel doorga in de politiek. Ik kijk liever niet te ver vooruit, dan vernauw je je blik. Je moet wel een bepaalde stip op de horizon hebben waar je naartoe werkt, maar voor mij is die heel basaal: toegevoegde waarde leveren. Verder houd ik mijn blik open. Ik laat me graag verrassen.’

Was deze zetel onverwacht voor u?

‘Ja. Ik heb blijkbaar een groter netwerk dan ik dacht. Het blijkt ook dat kiezers het belangrijk vinden dat een vrouw in de CDA-fractie komt, want ik denk dat veel mensen ook op mij hebben gestemd omdat ik de eerste vrouw op de lijst was.’