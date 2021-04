Deze versoepelingen heeft het kabinet aangekondigd

- De avondklok vervalt op 28 april om 04:30.

- Thuisbezoek gaat van één naar twee personen per dag. Wel blijft het dringend advies maximaal één keer per dag bij iemand op bezoek te gaan, en het aantal contacten wekelijks ‘te beperken’.

- De buitenterrassen mogen open: van 12:00 tot 18:00. Klanten zijn gebonden aan vaste zitplaatsen en moeten verplicht reserveren. Aan één tafel mogen maximaal twee personen zitten, tenzij het gezelschap huisgenoten van elkaar is of kinderen van onder de twaalf jaar bevat. Er mogen maximaal vijftig mensen op een terras zitten en bezoekers mogen alleen naar binnen om naar het toilet, de garderobe of het pinautomaat te gaan. Bovendien is het personeel verplicht klanten te vragen naar hun gezondheid, en moeten klanten hun gegevens achterlaten voor eventueel bron- en contactonderzoek.

- De winkels en warenmarkten kunnen vanaf woensdag 28 april open zonder afspraak. Wel geldt een maximum aantal bezoekers per winkel, dat wordt bepaald door de winkeloppervlakte. En winkels moeten om acht uur ’s avonds hun deuren sluiten.

- Iedere student in het hoger onderwijs kan vanaf 26 april één dag per week naar college of op een andere manier fysiek onderwijs volgen.

- Het maximale aantal aanwezigen op een begrafenis gaat van 50 naar 100.

- Theorie-examens voor het autorijden worden weer afgenomen.

