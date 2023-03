Deze verpleegkundigen willen, net als hun collega’s, 10 procent extra loon. Hoognodig of onbetaalbaar?

Verpleegkundige Melanie Rijsdijk (links) en anesthesiemedewerker Ivonne Teeuw in de hal van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Waarom leggen de verpleegkundigen het werk neer?

Noem het vooral geen staking, zegt verpleegkundige Melanie Rijsdijk maar meteen bij het begin van het gesprek, ‘want de hele boel platgooien, dat mogen we niet eens van de wet’.

Als ziekenhuispersoneel actievoert, betekent dat dat ze zondagsdiensten draaien: planbare zorg, zoals polikliniekafspraken of operaties die te verschuiven zijn, verdwijnen uit de agenda, maar de spoedeisende hulp blijft gewoon open, zorg voor opgenomen patiënten gaat door en ook oncologische zorg wordt geboden.

In 64 ziekenhuislocaties gaat vanaf donderdagochtend 8 uur voor 24 uur de zorg op deze manier in de pauzestand. De bonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn het – opnieuw –niet eens geworden over een cao en staan lijnrecht tegenover elkaar. De medewerkers staan in de kou, vinden de bonden. Niet te geloven dat de bonden het bod van de ziekenhuizen niet hebben geaccepteerd, vindt de NVZ.

Maar het is tijd voor een forse loonsverhoging, zegt Rijsdijk, die al twintig jaar in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht werkt, de laatste twaalf jaar op de spoedeisende hulp. ‘Onze lonen lopen al jaren structureel achter. Daarom moet er dit jaar in één keer 10 procent loon bij.’ De NVZ wil zo ver niet gaan: het finale bod van de werkgevers was voor een periode van twee jaar: nu 5 procent erbij, in november nog een keer, en dan volgend jaar nog eens 3 procent. Te weinig, vinden de bonden.

Bovendien, zegt Rijsdijk, staan er in het voorstel van de ziekenhuizen plannen die de arbeidsomstandigheden juist verslechteren. Verpleegkundigen krijgen een toeslag voor een ‘verschoven dienst’. Als de baas om een extra dienst vraagt die binnen de komende 72 uur gewerkt moet worden, ontvangen verpleegkundigen daarvoor een toeslag – tot 100 procent voor een zondag. De ziekenhuizen zouden graag zien dat die oproepperiode teruggaat naar 24 uur.

Het zijn dat soort arbeidsvoorwaarden waardoor anesthesiemedewerker Ivonne Teeuw (veertien jaar verpleegkundige) steeds meer jonge collega’s ziet vertrekken, het zzp-schap in. ‘Van de studenten die wij de afgelopen jaren hebben opgeleid, is de helft al weg.’ Bij de diploma-uitreiking van de verpleegkundigen-opleidingen, ‘staan de detacheringsbureaus al te ronselen’, ziet zij.

Het is logisch dat ‘die meiden van 22 daarop ingaan’. Niet de druk van het dienstenrooster met avonden, nachten en weekenden werk, niet de constante vragen in appgroepjes voor nieuwe diensten, niet drie weekenden op rij bereikbaar moeten zijn om bij een keizersnee of een geklapte buikslagader in twintig minuten in het ziekenhuis te kunnen zijn.

En een hoger salaris, in elk geval op het oog. Een beginnend verpleegkundige verdient nu 2.554 euro bruto per maand. Ben je gespecialiseerd verpleegkundige, zoals Rijsdijk en Teeuw, dan loopt dat op tot maximaal 4.391 euro voor 36 uur per week. Daar komt dan nog wel een per maand wisselende onregelmatigheidstoeslag bij.

‘Je mag ons best vergelijken met leerkrachten qua salaris dat we zouden moeten verdienen’, zegt Rijsdijk. ‘Daar lopen we gewoon op achter. Verpleegkundige is een beroep waar veel verantwoordelijkheid aan vast hangt.’ (Een leraar in het primair onderwijs verdient tussen de 3.500 en 7.190 euro per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering, red.)

Teeuw: ‘We vragen niet om luxe, maar we zijn ook geen vrijwilligers.’

Zijn hun eisen terecht?

Ook de ziekenhuizen vinden dat de salarissen voor zorgpersoneel omhoog moeten en de werkdruk omlaag. Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), benadrukt dat er ‘een stevige beloning’ moet staan tegenover het ‘enorme werk dat in de zorg wordt verzet’. Volgens Melkert liggen de bonden en de ziekenhuizen wat dat betreft helemaal niet zo ver uit elkaar.

De NVZ-voorzitter wil bijvoorbeeld de achterstand in salaris van verpleegkundigen inhalen. Hij sluit daarmee aan bij de Sociaal-Economische Raad (SER), die in 2021 concludeerde dat de salarissen in veel gevallen nog achterlopen bij de markt en daarom adviseerde om meer geld vrij te maken voor hogere beloningen. In het rapport concludeert de SER dat ziekenhuizen flinke stappen moeten zetten om een aantrekkelijke werkgever te blijven.

Een ‘stevige cao-afspraak’ is daarom ‘ook in het belang van ziekenhuizen’, zegt Melkert. ‘Met een beter salaris kunnen we meer personeel aantrekken en behouden. We zitten nu al te springen om mensen en moeten flink wat wachtlijsten wegwerken. We redden het niet als mensen niet bij ons willen werken of weglopen. Een beloning is erg belangrijk.’ Volgens hem zijn de ziekenhuizen daarom al met een ‘heel goed bod’ op de proppen gekomen.

Maar de nog hogere loonstijging die de bonden voorstaan, helpt de ziekenhuizen juist nog meer bij die doelstellingen, zegt Joost Veldt van vakbond CNV. Het kan net het zetje zijn dat personeel in dienst houdt. ‘Dat betekent dat er minder personeel van buiten nodig is, dat medewerkers en ziekenhuizen meer grip hebben op hun roosters, en dat er minder geld weglekt naar de inhuur van personeel.’

Melkert kan zeker ‘sympathie’ opbrengen voor de wensen van de bonden, maar heeft ‘weinig begrip dat het nu tot stakingen leidt’. ‘Onze uitgestoken hand om verder te praten, is niet aangenomen. Dat is jammer. Er is maar één plek waar je tot afspraken kunt komen en dat is aan de onderhandelingstafel.’

Maar dat de bonden het spel nu hard spelen is niet meer dan logisch, zegt Richard Janssen, emeritus hoogleraar organisatie in de zorg. ‘De cao’s waarover een akkoord was, zijn ingehaald door de forse inflatiecijfers. De koopkracht van zorgmedewerkers is gemiddeld genomen flink gedaald, daar willen ze compensatie voor. De bonden stellen zichzelf nu de vraag: als we nu niet met een stevige eis komen, hebben we dan wel bestaansrecht?’

Wie moet die loonsverhoging betalen?

De ziekenhuizen kunnen de looneis van de bonden in ieder geval niet bekostigen, benadrukt NVZ-voorzitter Melkert. Hij waarschuwt voor ‘rode cijfers’. De ziekenhuizen hebben volgens hem namelijk simpelweg te weinig geld om de verhoogde salarissen te betalen.

Ieder jaar berekent het Centraal Planbureau (CPB) de ruimte die de ziekenhuizen van de overheid krijgen om aan personeelskosten uit te geven. ‘Met het bod dat wij op tafel hebben gelegd, gaan we daar al 400 miljoen euro overheen’, zegt Melkert. ‘Als we zouden ingaan op het bod van de bonden, dan zou dat al bijna een miljard euro zijn.’

Melkert kijkt daarom nadrukkelijk naar Den Haag en wil dat minister Kuipers van Volksgezondheid over de brug komt met meer geld. Bovendien wordt niet alleen het personeel financieel getroffen door inflatie en een forse stijging van de energierekening, de ziekenhuizen kampen met dezelfde problemen, aldus Melkert. ‘Het gaat om de stapeling van kosten. Verschillende sectoren hebben voor de hoge energierekening compensatie gekregen, de ziekenhuizen niet.’

In het Albert Schweitzer ziekenhuis. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Maar Kuipers is niet van plan om meer geld vrij te maken. Hij stelt dat de begroting al rekening houdt met de hoge inflatie en dat er ‘voldoende ruimte’ is om salarisafspraken te maken. De minister vindt bovendien dat het ministerie ‘geen partij’ is in de onderhandelingen en dat de bonden en werkgevers er samen uit moeten komen.

En de zorgverzekeraars? Ook die kunnen de portemonnee niet trekken, zegt Aad de Groot, bestuurder van verzekeraar DSW. ‘Ook wij schrijven nu rode cijfers. We zijn dus terughoudend. Het is echt een zaak tussen werkgever en werknemer.’

Meer geld voor zorgpersoneel betekent onherroepelijk een hogere zorgpremie, benadrukt De Groot. ‘Hoe je het ook wendt of keert; de rekening komt bij de burger terecht. En we hebben nu al veel mensen die moeite hebben om de premie te betalen. De afgelopen tijd zien we bijvoorbeeld een gigantische stijging van het aantal mensen dat een betalingsregeling aanvraagt.’

Ziekenhuizen kunnen volgens De Groot ook zonder meer geld van de verzekeraars aan de looneisen voldoen. Ziekenhuizen hebben namelijk een enorm bedrag, gezamenlijk in totaal naar schatting vijf miljard euro, aan geld waar waarschijnlijk nooit wat mee gebeurt, zegt de DSW-bestuurder. De ziekenhuizen moeten dat geld reserveren om risico’s bij faillissementen te beperken. ‘Maar de afgelopen tien jaar is dat geen enkele keer nodig is geweest.’

De huidige omstandigheden maken het volgens De Groot goed verdedigbaar om eenmalig geld uit die buffer te halen. ‘Zorgverzekeraars doen hetzelfde; wij putten nu ook uit onze reserves. Het hoort erbij in dit soort tijden.’

Hoewel ook NVZ-voorzitter Melkert graag zou beschikken over de slapende miljarden, vindt hij dat niet reëel. ‘We zitten helaas met dit systeem en moeten ons aan de regels houden’, zegt hij. ‘Als individuele ziekenhuizen niet aan de norm voldoen, krijgen ze een probleem met de bank en kunnen ze geen lening meer afsluiten. Je kunt me ervoor wakker maken om het systeem te veranderen en het dode geld te besteden, maar dat kan niet op stel en sprong.’

Het aanboren van de reserves is hoe dan ook een spel dat je eenmalig kunt spelen, benadrukt emeritus hoogleraar Janssen. ‘Het structurele probleem blijft, en de kosten van de zorg zullen dus op lange termijn weer bij de premie- of belastingbetaler terechtkomen.’

De echte oplossing is het efficiënter inrichten van de ziekenhuiszorg, zegt Janssen. ‘Dat is ook wat ziekenhuizen in september in het Integraal Zorgakkoord (IZA) met het ministerie hebben afgesproken.’

Janssen denkt dan ook dat minister Kuipers weinig reden ziet om binnenkort overstag te gaan en ziekenhuizen toch het gevraagde geld te geven. De ziekenhuisbestuurders moeten namelijk nu wel aan de slag om geld te besparen. ‘Door inflatie en stijgende loonkosten kunnen ze in ieder geval niet meer groeien. Omdat de zorgvraag blijft toenemen, zullen ze efficiënter moeten werken. De minister zal denken; even niks doen. Kijken hoe dit uitpakt.’

Melkert benadrukt dat de ziekenhuizen nu al alles doen om de zorgkosten in de hand te houden en aan het zorgakkoord te voldoen. De afspraken komen juist in gevaar als er geen extra geld bijkomt, zegt hij. De investeringen die daarvoor nodig zijn, zoals verdere digitalisering, kunnen niet worden gedaan door inflatie en hoge looneisen.

Dat er geen geld beschikbaar zou zijn, wil er bij verpleegkundigen Rijsdijk en Teeuw niet in.

Ivonne Teeuw en Melanie Rijsdijk (rechts). Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Rijsdijk begrijpt dat meer salaris uiteindelijk betekent dat de zorgpremies zullen stijgen. ‘Daar zijn we ons van bewust. Maar die premiestijging geldt ook voor ons. Net zoals alle prijsstijgingen. Ik deed gisteren boodschappen: was ik 60 euro kwijt, en dacht: voor wat eigenlijk?’

Haar ziekenhuis biedt sinds kort de mogelijkheid om het vakantiegeld per maand te laten uitbetalen, zodat werknemers een wat hoger vast salaris hebben. ‘Dat is nooit eerder gebeurd, maar onze gezinnen hebben dat nu gewoon nodig. Wij mogen niet de dupe worden van discussies over waar het geld vandaan moet komen.’