Deze vakantiegangers zijn al gearriveerd, wat merken ze van corona? ‘We zijn er, het is gelukt!’

Suzanne van Dam en haar vakantiegezelschap op een camping in de Dordogne. Beeld Peter Prins

Suzanne van Dam, 47, reist met partner, hun 6-jarige zoontje en vier pubermeiden (onder wie twee dochters). Bestemming: Frankrijk

‘De dag voor vertrek hebben we ons allemaal laten testen en de benodigde formulieren ingevuld om de grens over te komen. We waren een beetje teleurgesteld dat we vervolgens helemaal niet zijn gecontroleerd, haha.

‘Inmiddels zijn we aangekomen op een kleinschalige camping in de Dordogne, aan een rivier met watervalletjes. Het is hier heerlijk. Na dagen van slecht weer, begint nu de zon door te breken.

‘Vanaf aankomende woensdag gaat in Frankrijk de ‘pass sanitaire’ (gezondheidspas) gelden. We proberen voor die tijd nog een bezoek te plannen aan een kasteel, museum en een waterpark. Na die tijd moeten we kunnen aantonen dat we twee keer zijn gevaccineerd of negatief zijn getest, waarvoor we dan zelf moeten betalen. Daar hebben we helemaal geen zin in.

‘Mijn man en ik zijn beiden niet gevaccineerd. Dat is een bewuste keuze. Onze dochters zijn het wel, die wilden dat zelf. Nee, we zijn totáál niet bang om corona op te lopen. We hebben een goed immuunsysteem. Tijdens de vakantie zijn we er eigenlijk helemaal niet mee bezig.’

Joop de Zwart, 49, reist alleen. Bestemming: Duitsland

‘Ik ben donderdag aangekomen in het Beierse Füssen, waar ik een lang weekend zal blijven. Het oorspronkelijke idee was om hier een marathon te lopen, maar die is afgelast. Nu vermaak ik me met wandelen, mogelijk zal ik nog een Schloss (kasteel) bezoeken.

‘In Duitsland is men voorzichtiger dan in Nederland. Toen ik aankwam bij het hotel, moest ik mijn negatieve testbewijs laten zien. Gasten kunnen eten in het restaurant van het hotel, maar wie naar het toilet wil, moet naar zijn eigen kamer. Het ontbijt vindt plaats in twee shifts, zodat de gasten over de tafels - die netjes op afstand zijn geplaatst - kunnen worden verdeeld. De late shift zat al vol, dus ik zat vanochtend om 7 uur al aan het ontbijt.

‘Maandag hoop ik door te reizen naar Italië. Voor vertrek doe ik hier in Duitsland nog een sneltest, de locatie daarvoor heb ik via het hotel doorgekregen. Nee, stress ervaar ik niet. Het vergt wat voorbereiding, maar uiteindelijk is het binnen een paar minuten geregeld.’

Joop de Zwart voor het orgel in Füssen.

Daphne Beemster, 49, reist met partner, dochter en een vriendin (beiden 16). Bestemming: Griekenland

‘We zijn vorige week met het vliegtuig naar Athene gevlogen. Op Schiphol was het ongelofelijk druk, omdat online inchecken niet meer kan. Dus iedereen moest langs de balie, waar heel streng werd gecontroleerd op negatieve testbewijzen.

‘Nu zitten we op het Griekse eiland Salamina, waar mijn moeder een huis heeft. Het is hier goed vertoeven met veertig graden. Het lijkt wel Curaçao, zo blauw is het water. De restaurantjes liggen direct aan zee, dus je kunt een hapje eten met je voeten in het water. De sfeer is goed, iedereen is vrolijk.

‘In de winkels is een mondkapje verplicht, verder merk je weinig van corona. Ik zag in het nieuws dat vanaf vrijdag alleen volledig gevaccineerden de horeca nog in komen. Als je niet bent gevaccineerd, zoals ik, mag je alleen nog op het terras zitten. Ik vroeg er hier wat mensen naar, maar niemand weet er iets van.

‘Zaterdag reizen we door naar het eiland Skiathos. Dat wordt wel even spannend. Kom ik dan als niet-gevaccineerde de boot op? Ik kan er nergens wat over lezen. Maar ik denk dat het wel losloopt. Grieken zijn ongelofelijk blij met elke toerist die hier wat spendeert. Dat zal helemaal gelden voor Skiathos, want Nederland heeft alle directe vluchten naar het eiland geschrapt.’

Daphne Beemster (hoed) met partner en familieleden in Griekenland.

Tessy Gaykema, 38, reist met partner, dochter van 12 en zoon van 10. Bestemming: Italië

‘Normaal gesproken heb ik veel voorpret als ik op vakantie ga. Nu heb ik me daar tot het laatste moment tegen beschermd. Stel je voor dat een van ons de avond voor vertrek positief test? Of dat het land van bestemming zegt: je mag toch niet komen, of je moet in quarantaine. Toen we donderdagavond de grens met Italië over reden hadden we echt zoiets van: yes, we zijn er, het is gelukt!

‘We zouden eigenlijk zondag pas vertrekken, maar we wisten: donderdag verschijnt de kaart (van ECDC, het Europese RIVM) en wordt Nederland hartstikke rood. Het werd ons te heet onder de voeten, dus we zijn eerder vertrokken.

‘Afgelopen nacht verbleven we in een hotel aan het Comomeer, nu rijden we door naar een camping in Toscane. Ik vroeg de campingeigenaar per mail of we eerder konden komen en hij liet weten dat er veel animo is. Blijkbaar zijn er best wat Nederlanders die nu voor Italië kiezen, mogelijk ook omdat Frankrijk vanaf woensdag een gezondheidspas verplicht stelt.

‘Ik voel me in Italië veiliger dan in Nederland, zeker nu het daar is ontploft qua besmettingen. Het dragen van een mondkapje zijn we in Nederland bijna ontwend, maar hier zie je er iedereen nog mee lopen.’