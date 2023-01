Deze twee salamanders zitten hopeloos gevangen

Beeld Samantha Stephens

Twee enthousiaste dansers in nachtelijke, psychedelische sferen – het beeld zou het prima doen op de muur van de garderobe van de nieuwste en hipste club in de stad, maar de werkelijkheid blijkt weer eens prozaïscher. We zien twee jonge gevlekte salamandertjes, hopeloos gevangen in de kelk van de paarse trompetbekerplant (Sarracenia purpurea). Een vleeseter, dus dat is geen feest voor de diertjes. Fotograaf Samantha Stephens trof de plant aan in het Canadese Algonquin Provincial Park en werd met haar foto de Close Up Photographer of the Year, een jaarlijkse competitie voor macrofotografie. Behalve dat het een mooi, kleurig beeld is, illustreert de foto een zeer recente ontdekking: de plant blijkt niet alleen te leven van vliegjes en motten, maar ook van gewervelde dieren. Dat het er hier twee tegelijk waren, is al even bijzonder. De twee waren een dag nadat de foto werd gemaakt al naar de bodem van de kelk gezonken, liet de fotograaf weten. Einde verhaal, met een nieuw inzicht.