Deze school in Amsterdam-Zuidoost moest bijna dicht, nu is het een van de populairste scholen van de stad

De Technasium-leergang is het paradepaardje van de school. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Jediael Konigferander (13) drukt een lijmpistool kalm en voorzichtig tegen een houten blokje, dat hij vrijwel perfect rond heeft gezaagd. Het vormt het vierde en laatste wiel van een zwartrode foodtruck, die hij tijdens de Technasiumklas van 1-mavo in elkaar heeft geknutseld. De opdracht kwam van Omroep Brabant, die zijn naamsbekendheid wil vergroten onder jongeren, en de Technasiumleerlingen om raad had gevraagd. Volgens Jediael kan dat het best door met foodtrucks op festivals te gaan staan.

De Technasium-leergang is de trots van het Ir. Lely Lyceum in Amsterdam-Zuidoost. Nog maar een paar jaar geleden was het moeilijk om leerlingen te werven voor de school, maar dit voorjaar hadden zich voor het eerst meer kinderen ingeschreven dan de middelbare school kwijt kan. De school moest voor het eerst leerlingen uitloten, een luxepositie waarin doorgaans gewichtige scholen in het chique Amsterdam-Zuid verkeren. ‘Het is ongelooflijk’, zegt conrector Rachael Clydesdale. ‘Al hebben we er wel altijd in geloofd.’

‘Ik vond bij de open dag het gebouw heel mooi’, zegt Jediael aan de grote werktafel in Technasiumlokaal 041 over zijn schoolkeuze. ‘Mijn moeder vond die Technasiumklas vooral heel belangrijk.’

Het Ir. Lely Lyceum is voor Jediael maar tien minuutjes lopen. De brede middelbare school ligt in de wijk Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, tegen de gemeentegrenzen aan. Tot enkele jaren geleden liep 70 procent van de buurtkinderen de school straal voorbij. Twee op elke vijf lokalen stond leeg, het was een kwestie van tijd dat de school opgedoekt zou worden. Nu meldden zich 250 kinderen voor 225 plaatsen.

Les Engels op het Ir. Lely Lyceum in Amsterdam-Zuidoost. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Imagoprobleem

Mavo-teamleider en maatschappijleerdocent Oemar Kerpens had als leerling een goede tijd op de school waar hij elf jaar geleden terugkeerde als stagiair. Van de slechte staat van de school had hij geen idee. ‘Het is vooral een reputatieding, in de media is het negen van de tien keer negatief. Ouders zien dat en kiezen ervoor hun kind hier niet op school te doen.’

Reigerbos kwam inderdaad vooral in het nieuws met steekpartijen en andere geweldsincidenten, ook op het schoolplein. Kerpens maakte de banden met de gemeente, handhavers en straatcoaches hechter en sprak met leerlingen af dat zij zich koest hielden in het nabijgelegen winkelcentrum. ‘Dat heeft tot meer rust op school geleid, ouders uit de buurt krijgen de indruk dat het helemaal niet zo slecht is hier.’

Zeker, het op een andere manier ‘naar buiten treden’ is belangrijk, erkent Jeroen Rijlaarsdam. Maar ook in de school was er volgens de directeur genoeg te verbeteren. In 2012 hadden vwo-leerlingen op de school volgens de Elsevier-scholengids nog de meeste zittenblijvers en slechtste examenresultaten van Nederland.

De directie veranderde in 2018 de bevlekte naam van SG Reigersbos in het Ir. Lely Lyceum, de naam die de school droeg toen het in 1980 van de Keizersgracht naar Zuidoost verhuisde. Het lyceum nam afscheid van de twee laagste niveaus, het vmbo-basis en -kader. ‘Het is helaas gewoon een feit dat je als je die lagere niveaus afstoot je het als school beter gaat doen’, zegt Maryse Knook, directeur van de nabijgelegen Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB), die de niveaus nog wel aanbiedt. ‘Je moet je specialiseren’, zegt Rijlaarsdam. ‘Bij de OSB zijn die leerlingen beter af.’

In plaats daarvan kwam op Ir. Lely Lyceum het eerste gymnasium van Zuidoost, al langer biedt het ook tweetalig onderwijs aan. Maar de meeste trots bestaat over het Technasium, voor zowel mavo-, havo- als vwo-scholieren. ‘We helpen bedrijven met ontwerpen, vernieuwen en reclame maken’, zegt Nour Draify (14) van 1-havo. Het grote Technasiumlokaal staat vol met zaagmachines, maar ook met computers, laptops en een stickerprinter.

Net als veel klasgenoten koos Nour voor de school vanwege de Technasiumklas. ‘We zijn allemaal veel met computers bezig. Als mij dit bevalt heb ik hier al veel kunnen oefenen, snapt u? Dan kan ik mijn eigen bedrijf opzetten.’

Natuurkundeles op het Ir. Lely Lyceum. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Vijf mentoren

In Reigersbos krijgt 63 procent van de achtste-groepers een vmbo-advies, ten opzichte van gemiddeld 48 procent van leeftijdsgenoten elders in Amsterdam. Ook in Zuidoost is onderadvisering een probleem. Op het Ir. Lely Lyceum draaien ze het om en krijgen leerlingen het voordeel van de twijfel. Brugklassers met een mavo/havo-advies komen hier in de havo-klas en zij met een havo/vwo-advies in de vwo-klas.

‘Hier pushen docenten je om het beste uit jezelf te halen’, zegt Ama Marvel (17) uit 5-vwo. ‘Ik heb één mentor, maar er bekommeren zoveel docenten zich om me dat het voelt alsof ik er vijf heb.’

Het succes van de school en het onderwijsaanbod trekt nu ook leerlingen uit witte omliggende gemeenten als Abcoude, Weesp of Nigtevecht. Zo’n 10 procent van de nieuwe leerlingen komt nu van buiten het stadsdeel. ‘We hebben er hard voor gewerkt en het is mooi dat zoveel leerlingen hier onderdeel van willen zijn’, zegt teamleider Kerpens. ‘Maar ik vind het echt jammer dat we kinderen uit de wijk die kiezen voor onze school moeten uitloten.’

‘Natuurlijk is dat wrang’, zegt directeur Rijlaarsdam. ‘We zijn een school voor Zuidoost. Die 70 procent verlaat nu het stadsdeel niet meer. Maar we kunnen ze niet allemaal een plek bieden. We hopen daarom ook een tweede locatie te kunnen openen, bij de Arena.’

Inmiddels gaat het ook goed met de nabijgelegen OSB. ‘Ik heb meer leerlingen dan vorig jaar’, zegt directeur Knook. ‘We kunnen elkaar versterken. Krachtige middelbare scholen, het kan in Zuidoost.’