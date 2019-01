Deze Russisch linguïst onderhield warme banden met Trumps campagneleider Manafort

Konstantin Kilimnik (links). Beeld AP

Een jaar na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump verhuisde een Russische linguïst met zijn gezin van Kiev naar Moskou. Konstantin Kilimnik was in beeld gekomen van Amerikaans onderzoek naar samenwerking tussen Trumps campagne en het Kremlin. En dan zit je veiliger in Rusland, dat geen burgers uitlevert, dan in Oekraïne, een land dat nauwere banden wil met de VS.

Deze week nam de belangstelling voor Konstantin Kilimnik verder toe. Is hij de ontbrekende boodschappenjongen waar speciaal aanklager Robert Mueller naar op zoek is? Een linguïst die informatie kreeg van Trumps campagneleider en die via een oligarch doorspeelde naar de Russische president Poetin?

De contacten heeft Kilimnik (48) er wel voor, stellen Russische en Amerikaanse media op basis van gesprekken met mensen rond Kilimnik. Die deed zijn contacten vooral op dankzij zijn talenkennis: hij spreekt vloeiend Zweeds, Engels, Russisch en Oekraïens. Met die kwaliteiten kwam de Rus na het einde van de Sovjet-Unie in de kijker van organisaties en individuen die de politiek wilden beïnvloeden in Oost-Europa.

Zo kent Kilimnik uit zijn tijd bij de Moskouse afdeling van het International Republican Institute Paul Manafort, Trumps latere campagneleider. Deze organisatie wordt gefinancierd door de Amerikaanse regering en heeft als doel ‘de democratie aan te moedigen op plekken waar die niet bestaat’. Het instituut kwam onder meer in opspraak wegens steun aan coupplegers in Haïti en training en financiering van anti-regeringsgroepen in de Arabische wereld voorafgaand aan de revoluties van de Arabische Lente.

Kilimnik werd ontslagen toen zijn werkgever erachter kwam dat hij in het geheim politieke klusjes uitvoerde voor Manafort. Vanaf 2005 begonnen de twee aan een tien jaar lange samenwerking in de ‘politieke consultancy’. Belangrijkste werkterrein: Oekraïne, het land waar het Westen en Rusland al jaren om invloed vechten.

Spionnenleverancier

In opdracht van de rijkste Oekraïense oligarch hielpen ze de pro-Russische politicus Janoekovitsj aan het premierschap van Oekraïne. En daarna aan het presidentschap. Kilimnik werd een rijk man met een machtig adressenboekje.

Ook klant bij Manaforts consultancybedrijf: Oleg Deripaska, de Russische aluminiumoligarch die kind aan huis is bij het Kremlin. Zijn naam doet de ronde sinds de eerste geruchten over banden tussen Trumps campagne en Poetin.

Bekend is dat Kilimnik tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne in elk geval contact onderhield met Manafort. En met Deripaska? Niet ondenkbaar, suggereert de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. De dienst zegt dat Kilimnik al decennialang een spion is van Rusland. Voor die stelling is geen openbaar bewijs, wel een aanwijzing: Kilimnik leerde zijn talen op de school van het ministerie van Defensie in Moskou – een bekende spionnenleverancier.