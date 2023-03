Deze robotlippen voor je smartphone laten je kussen met een geliefde aan de andere kant van de wereld

De Mua-kusmachine, die in het Engels ‘Long Lost Touch’ gedoopt is. Beeld Tingshu Wang / Reuters

Bedenker Zhao Jianbo uit Beijing kreeg het idee toen hij van zijn vriendin gescheiden was tijdens de coronalockdowns, vertelt hij aan persbureau Reuters. Alleen videobellen werd op den duur onbevredigend. Maar zoiets teders als een kus overtuigend overbrengen middels sensoren, bits en een robotmond, is nog niet zo eenvoudig. Vergelijkbare pogingen uit het verleden bleken dan ook geen gat in de markt.

De dit jaar uitgebrachte Mua – uitgesproken als het geluid van een ietwat theatrale pakkerd – is wel geavanceerder dan zijn voorgangers. Je sluit de menselijk ogende lippen met zijn plastic houder aan op je smartphone. Geef je een kus, dan registreren sensoren de druk, bewegingen, geluiden en temperatuur. Op basis hiervan moet een stel robotlippen op afstand iets van de persoonlijke stijl van de kusser kunnen nabootsen.

Tot nu toe zijn er al meer dan drieduizend verkocht en nog eens 20 duizend besteld, aldus Zhao. Het geheel is aan te sturen via een app en kost omgerekend zo’n 35 euro.

Een demonstratie van het kusapparaat. Beeld REUTERS

Geen tong

De gebruiksrecensies zijn nogal gemengd, noteert Reuters. Waar sommige kopers spreken van een intrigerend idee, voelen anderen zich ongemakkelijk bij de gezichtloze robotmond. Veelgenoemde klacht: het gebrek aan een tong. De Amerikaanse nieuwszender CNN schreef eerder deze maand al dat de reacties op Chinese sociale media varieerden van ‘grappig’ tot ‘vulgair’ en ‘eng’.

De Mua is in ieder geval verfijnder dan de zoenmachine waarmee een Japanse student aan de Universiteit van Tokio in 2011 het nieuws haalde. Die maakte het mogelijk om middels een plastic rietje op afstand te ‘tongzoenen’. Het ronddraaien van het rietje met de tong stuurde een rietje op een gekoppelde apparaat aan. Hij stelde zich voor hoe beroemdheden hun zoenbewegingen zouden vastleggen voor hun fans. Zijn uitvinding lijkt het lab nooit te hebben verlaten.

Iets serieuzer, maar nog steeds niet echt een hit, is de Kissinger, in 2016 uitgebracht door een bedrijf uit Maleisië. Die gadget was vergelijkbaar met de Mua: een mondvormige oppervlakte met druksensoren en bewegende onderdelen om kussen mee te versturen via de telefoon. De website van het bedrijf is nog in de lucht, maar van het product is de laatste jaren weinig meer vernomen.

Haptische technologie

Al deze apparaten zijn vormen van haptische technologie, dat in brede zin is bedoeld om aanrakingen te simuleren. Zo werken er wereldwijd bedrijven aan haptische handschoenen, zodat dragers van een virtual reality-bril niet alleen kunnen zien dat ze iets vastpakken of aanraken in een virtuele wereld, maar dit ook echt voelen.

Het nabootsen van intiemere aanrakingen op afstand slaat ook los van het kussen nog niet echt aan. Zo poogde de Nederlandse startup House of Haptics enkele jaren geleden armbanden in de markt te zetten die het mogelijk maken kneepjes door te geven aan een geliefde op afstand. Door een sensor aan te raken, trok het bandje van de ander zich even wat strakker. De startupfase is het bedrijf nooit ontstegen.

Een andere sector die wel toekomst ziet in aanraaktechnologie, al dan niet toegepast in combinatie met virtual reality, is de porno-industrie. Ook de Chinese kusmachine zou weleens gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden, merkten sommige socialemediagebruikers in China al op. Online erotiek is streng gereguleerd in het land. Zhao zegt te voldoen aan alle regelgeving, maar zegt ook dat ‘we weinig kunnen doen aan hoe mensen het apparaat gebruiken’.